Gli ascolti del mercoledì, con il charity show Prodigi su Rai 1 che non riesce a superare il nuovo appuntamento con la fiction Storia di una famiglia perbene. La produzione Mediaset infatti riesce a vincere la serata. Nuova stagione per Mare Fuori che interessa ad oltre un milione di spettatori. Chi l’ha visto torna alla monocifra ma si mantiene sulla sua media, mentre i talk show non fanno i fuochi d’artificio. Su Rete 4 Giuseppe Brindisi e la sua Zona Bianca conquistano il 4% di share, performance migliore la fa Giletti su La7, Non è l’arena si porta al 5%.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Prodigi ha registrato 2.189.000 telespettatori, share 11.45%.

, prima puntata (recensione), ha registrato 1.023.000 telespettatori, share 5.1%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato 1.939.000 telespettatori, share 9.91%.

è stato visto da 432.000 telespettatori, share 2.4%. Su Nove Accordi & disaccordi ha registrato 375.000 telespettatori, share 1.7%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.853.000 telespettatori, share 20%.

ha registrato 999.000 telespettatori, share 4.11%. Su Rai 3 Blob 1.209.000, 5.54%. Che succ3de? 1.259.000, 5.44%. Un posto al sole 1.720.000, 7.07%.

ha registrato 458.000 telespettatori, share 1.9%. Su Nove Deal With It ha registrato 421.000 telespettatori, share 1.8%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.455.000 telespettatori, share 21% e nel game un netto di 4.609.000, 23.64%.

ha registrato 812.000 telespettatori, share 3.72%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 222.000 telespettatori, share 1.47% e 278.000, 1.50%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.077.000 telespettatori, share 19.33%. Storie italiane nella prima parte 960.000, 18.09% e nella seconda 991.000, 15.47%. È sempre Mezzogiorno 1.619.000, 14.54%.

ha registrato nella prima parte 439.000 telespettatori, share 6.50% e nella seconda 863.000, 8.33%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nel programma 468.000, 8.26% e nel segmento Extra 378.000, 7.19%. Elisir nella presentazione 299.000, 5.42% e nel programma 495.000, 7.62%. Dopo il TG Quante Storie 807.000, 6.32%. Passato e presente 688.000, 4.86%.

ha ottenuto 131.000 telespettatori, share 2.03%. Dopo il Tg 174.000, 1.49%. 567.000, 4.07%. Su La7 Omnibus ha registrato 173.000 telespettatori, share 3.18%, nel segmento News 122.000, 2.88% e nel Dibattito 176.000, 3.08%. Coffee Break 140.000, 2.65%. L’aria che tira 258.000, 3.97%; L’aria che tira – Oggi 380.000, 3.33%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.743.000, 13.81%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.035.000, 18.87%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.166.000, 18.39% e nel programma 2.438.000, 17.84%.

ha registrato un netto di 387.000 telespettatori, share 3.13%. 440.000, 4.10%. 374.000, 3.03%. Su Rai 3 #Maestri 492.000, 4.66%. Aspettando Geo 878.000, 7.83%. Geo ha registrato 1.675.000 telespettatori, share 12.34%.

ha registrato un netto di 806.000 telespettatori, 6.21% di share. Il film un netto di 482.000, 3.75%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 338.000, 2.53% e nel programma 360.000 telespettatori, share 3.13%; Tagadoc 180.000, 1.52%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 551.000 telespettatori, share 7.91%.

ha registrato 463.000 telespettatori, share 5.50%. Su Rete 4 Il film L’uomo che non c’era ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

TG

Tg1 ore 13:30 3.243.000, 22.73%; ore 20:00 5.400.000, 24.40%.

283.000, 3.14%; 698.000, 3.84%. Tg La7 ore 13:30 483.000, 3.41%; ore 20:00 1.227.000, 5.48%.

Dati AUDITEL™