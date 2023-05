Gli ascolti tv del mercoledì, con la seconda semifinale di Champions League su Prime Video, l’ultima puntata di Luce dei miei occhi, Chi l’ha visto, film e serie tv. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 l’ultima puntata di Luce dei tuoi occhi 2 ha registrato un netto di 2.957.000 telespettatori, share 18,1%. Su Rai 1 il film The Help ha registrato un netto di 1.834.000 telespettatori, share 11,5%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.184.000 telespettatori, share 6,1% e nel programma 1.972.000, 12%. Su Rai 2 The Good Doctor ha ottenuto 996.000 telespettatori, share 5,4%. Su Italia 1 il film Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo ha registrato un netto di 953.000 telespettatori, share 6,6%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato un netto di 836.000 telespettatori, share 5,9%, mentre su La7 Sacrificate Cassino! ha ottenuto 537.000 telespettatori, share 3,2%. Su Tv8 il film Monuments Men ha registrato 336.000 telespettatori, share 2%. Su Nove il film Brick Mansions è stato visto da 334.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Cinque minuti con Bruno Vespa 4.418.000, 22,43%; Affari Tuoi su Rai 1 ha registrato 4.525.000 telespettatori, share 22,72%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.485.000 telespettatori, share 17,53%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 967.000 telespettatori, share 4,88% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.002.000, 5,41% e a seguire La gioia della musica 930.000, 4,76%, Il cavallo e la torre 1.468.000, 7,40%, quindi Un posto al sole che registra 1.733.000, 8,66%. NCIS su Italia 1 registra 1.293.000 telespettatori, share 6,49% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 788.000 telespettatori, share 3,96% e nella seconda 678.000, 3,40%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 986.000, 4,99% telespettatori nella presentazione e 1.526.000, 7,60% nel programma, mentre su Tv8 100% Italia – Il torneo dei Campioni ha ottenuto 176.000 telespettatori, share 0,90% nella presentazione e 392.000, 1,97% nel programma e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 274.000 telespettatori, share 1,41% nella presentazione e 532.000, 2,67% nel programma.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.827.000 telespettatori, share 22,95% e nel game un netto di 3.843.000, 25,16%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.963.000 telespettatori, share 16,97% e nel game un netto di 2.651.000, 18,11%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 765.000, 4,28%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 539.000 telespettatori, share 3,11%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 685.000 telespettatori, share 3,64%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 172.000, 1,48%., e nel game un netto di 277.000, 1,93%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 765.000 telespettatori, share 14,28%, mentre UnoMattina ha registrato 939.000, 18,82%; a seguire Storie Italiane 1.153.000, 22,43% e 1.238.000, 20,95%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.062.000, 15,38% nella presentazione e 1.818.000, 17,10% nel programma. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha ottenuto 859.000, 16,41%; I fatti vostri ha registrato nella prima parte 571.000 telespettatori, share 8,80%, e nella seconda 989.000, 9,66%; su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 482.000, 8,66%, nel programma 486.000, 9,27%, e nel segmento Extra 305.000, 6,12%, mentre Elisir 208.000, 3,92% nella presentazione e 315.000, 5,22% nel programma; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 719.000, 5,87% e Passato e Presente 481.000, 3,57%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.058.000 telespettatori, share 20,75% nella prima parte, 1.062.000, 20,82%, nella seconda, e 1.105.000, 20,91%, nel segmento I Saluti, con Forum a 1.558.000, 19,86%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 324.000 telespettatori, share 5,07% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 115.000 telespettatori, share 1,95% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 142.000, 1,31% e La signora in giallo 571.000, 4,33%. La7 ha ottenuto con Omnibus 136.000 telespettatori, share 3,20%, nel segmento News 135.000, 3,15% e nel Dibattito 177.000, 3,33%; quindi Coffee Break 160.000, 3,12% e L’aria che tira 247.000, 4,01% e L’aria che tira Oggi 339.000, 3,11%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.967.000, 15,12%, e nel programma 1.833.000, 16,59%; Sei sorelle ha registrato 958.000, 10,74%; La vita in diretta nella presentazione 1.703.000, 19,12% e nel programma 2.272.000, 22,68%. Su Rai 2 Giro d’Italia ha registrato 1.085.000 telespettatori, share 9,90%: nel dettaglio Giro in diretta 1.191.000, 10,59%; Giro all’arrivo 1.666.000, 18,66%; Processo alla Tappa 832.000, 9,15%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 582.000, 6,51%, Geo 971.000, 9,64%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.793.000 telespettatori, share 20,39%, Terra Amara 2.796.000, 21,63%, Uomini e Donne Story 1.887.000, 17,28%, e nel Finale 1.445.000, 15,42%; L’Isola dei Famosi 1.351.000, 14,98%; Un altro domani 1.083.000, 12,13%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.341.000, 14,36%, nel programma 1.746.000, 17,20% e nel segmento I Saluti 1.438.000, 13,41%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 563.000 telespettatori, 4,20%, mentre Person of interest 240.000, 2,46%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 691.000 telespettatori, 5,66% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 415.000, 4,43%, e il film L’affare Blindfold un netto di 276.000, 2,83%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 295.000 telespettatori, share 2,31%, e nel programma 378.000, 3,78% e Tagadà #Focus 257.000, 2,88%. C’era una volta il Novecento un netto di 152.000, 1,62%.

Ascolti tv Seconda Serata

