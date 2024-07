Gli ascolti tv del mercoledì, il primo senza Chi l’ha visto? nel prime time di Rai 3.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La Partita del Cuore ha registrato un netto di 2.165.000 telespettatori, share 18,18%. Su Canale 5 Segreti di Famiglia ha registrato 1.630.000 telespettatori, share 13,68%. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato un netto di 986.000 telespettatori, share 6,86%. Su Rai 2 L’Ispettore Coliandro ha ottenuto 864.000 telespettatori, share 6,41%. Su Rai 3 NewsRoom ha ottenuto 784.000 telespettatori, share 5,42%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 702.000 telespettatori, share 6,44%. Su Nove il film Quattro matrimoni e un funerale è stato visto da 534.000 telespettatori, share 4,08%.Su La7 La Torre di Babele ha ottenuto 487.000 telespettatori, share 3,45%. Su Tv8 Pechino Express ha registrato 296.000 telespettatori, share 2,29%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.716.000, 17,63%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.336.000 telespettatori, share 15,15%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 569.000 telespettatori, share 3,66% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 720.000, 5,14% Caro Marziano 827.000, 5,66%; Un posto al sole 1.450.000, 9,34%. NCIS su Italia 1 registra 1.163.000 telespettatori, share 7,61% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 747.000 telespettatori, share 5,03%, e 734.000, 4,70%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.110.000 telespettatori, share 7,18%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 463.000 telespettatori, share 3,08% e su Nove Cash or Trash ha registrato 601.000 telespettatori, share 3,93%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.084.000, 22,40%, e nel game un netto di 2.877.000, 24,53%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.113.000 telespettatori, share 13,01% e nel game un netto di 1.694.000, 15,38%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 364.000, 2,72%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 412.000 telespettatori, share 3,16%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 475.000 telespettatori, share 3,49%, mentre su La7 Padre Brown 155.000, 1,45%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 511.000 telespettatori, share 15,72%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 668.000, 17,89%; a seguire Camper in viaggio 915.000, 17,63%, Camper 1.520.000, 16,98%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 308.000, 4,61%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 110.000, 2,52%, nel programma 131.000, 3,37%, e nel segmento Extra 87.000, 2,52%; Elisir Estate 131.000, 3,66%; Il commissario Rex 192.000, 3,99%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 403.000, 4,82%, e 353.000, 3,41%; Passato e Presente 365.000, 3,24%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 683.000 telespettatori, share 18,68% e 614.000, 17,60%, con Forum a 1.230.000, 19,12%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 227.000 telespettatori, share 3,97% e su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 194.000, 5,51%; Everywhere I Go – Coincidenze d’amore ha dato la linea al Tg4 con 174.000 telespettatori, share 3,85% e dopo il Tg Detective in corsia 358.000, 2,45%. La7 ha ottenuto con Omnibus 193.000 telespettatori, share 5,18%, nel segmento News 140.000, 4,51% e nel Dibattito 205.000, 5,24%; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Un passo dal cielo 1.192.000, 11,81%, e 1.109.000, 13,30%; Estate in diretta nella presentazione 1.123.000, 15,42%, e nel programma 1.561.000, 20,67%. Su Rai 2 Tour de France – 17a tappa: Saint-Paul-Trois-Châteaux – SuperDévoluy in diretta 722.000, 7,40%, e all’arrivo 1.336.000, 16,23%; Toureplay 564.000, 7,70%. Su Rai 3 Di là dal fiume e tra gli alberi 304.000, 3,90%; Overland 626.000, 8.38%, Geo Magazine 684.000, 8,39%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.190.000 telespettatori, share 19,80%, Endless Love 2.122.000, 20,34%, The Family 1.731.000, 19,19%; La promessa 1.558.000, 18,98%; Pomeriggio Cinque News nella prima parte 1.069.000, 14,65%, nella seconda 975.000, 12,90% e nei saluti 936.000, 11,74%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 440.000 telespettatori, 4,13%, mentre The Mentalist 338.000, 4,53%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 729.000 telespettatori, 7,43% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 464.000, 5,59%, e il film Il vigile un netto di 290.000, 3,74%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare 225.000 telespettatori, share 2,50%; C’era una volta… il Novecento un netto di 138.000, 1,74%.

Ascolti tv Seconda serata

