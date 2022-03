Gli ascolti tv del mercoledì, con la fiction di Canale 5 e un immarcescibile Chi l’ha visto?. La serata, fiacca, la vince però il film 18 regali su Rai 1 con 2,7, seguito dalla fiction di Canale 5 Più forti del destino a 2,3 mln. Terza piazza per Chi l’ha visto? con 1,8 milioni, seguito da Le Iene Show a 1,4 milioni. Molto bene la prima parte di Atlantide – Storie di uomini e di mondi che in prima serata supera i 900mila telespettatori, superando Controcorrente e il film Balla coi lupi su Rai 2.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film 18 regali ha registrato 2.712.000 telespettatori, share 13,73%.

ha registrato 2.712.000 telespettatori, share 13,73%. Su Rai 2 Il film Balla coi lupi ha registrato 710.000 telespettatori, share 4,22%.

ha registrato 710.000 telespettatori, share 4,22%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato 1.766.000 telespettatori, share 9,23%.

ha registrato 1.766.000 telespettatori, share 9,23%. Su Canale 5 La serie Più forti del destino ha registrato 2.252.000 telespettatori, share 11,61%.

ha registrato 2.252.000 telespettatori, share 11,61%. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato nella presentazione 1.151.000 telespettatori, share 4,80% e nel programma 1.417.000, 9,32%.

ha registrato nella presentazione 1.151.000 telespettatori, share 4,80% e nel programma 1.417.000, 9,32%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 803.000 telespettatori, share 4,96%.

ha registrato 803.000 telespettatori, share 4,96%. Su La7 Atlantide ha registrato 922.000 telespettatori, share 4,34%.

ha registrato 922.000 telespettatori, share 4,34%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel è stato visto da 316.000 telespettatori, share 1,7%.

è stato visto da 316.000 telespettatori, share 1,7%. Su Nove Il film Mr. & Mrs. Smith ha registrato 351.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.920.000 telespettatori, share 20,38%.

ha registrato 4.920.000 telespettatori, share 20,38%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 983.000 telespettatori, share 4,08%.

ha registrato 983.000 telespettatori, share 4,08%. Su Rai 3 Blob 1.035.000, 4,60%. Che succ3de? 1.355.000, 5,77%. Un posto al sole 1.665.000, 6,89%.

1.035.000, 4,60%. 1.355.000, 5,77%. 1.665.000, 6,89%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.719.000 telespettatori, share 15,43%.

ha registrato 3.719.000 telespettatori, share 15,43%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.413.000 telespettatori, share 5,89%.

ha registrato 1.413.000 telespettatori, share 5,89%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.081.000 telespettatori, share 4,54% e 1100.000, 4,56%.

ha registrato 1.081.000 telespettatori, share 4,54% e 1100.000, 4,56%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.755.000 telespettatori, share 7,27%.

ha registrato 1.755.000 telespettatori, share 7,27%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 315.000 telespettatori, share 1,3%.

ha registrato 315.000 telespettatori, share 1,3%. Su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 358.000 telespettatori, share 1,5%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.463.000 telespettatori, share 21,34% e nel game un netto di 4.998.000, 25,35%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.463.000 telespettatori, share 21,34% e nel game un netto di 4.998.000, 25,35%. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato un netto di 697.000 telespettatori, share 3,16%.

ha registrato un netto di 697.000 telespettatori, share 3,16%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2533.000 telespettatori, share 16,29% e nel game un netto di 3.925.000, 20,49%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2533.000 telespettatori, share 16,29% e nel game un netto di 3.925.000, 20,49%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 639.000 telespettatori, share 2,98%.

ha registrato 639.000 telespettatori, share 2,98%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 849.000 telespettatori, share 3,75%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione Straordinaria un netto di 992.000, 17,87%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 917.000 telespettatori, share 17,78%. Storie italiane nella prima parte 879.000, 17,31% e nella seconda 845.000, 14,09%. È sempre Mezzogiorno 1.717.000, 15,81%.

un netto di 992.000, 17,87%. ha totalizzato un netto di 917.000 telespettatori, share 17,78%. nella prima parte 879.000, 17,31% e nella seconda 845.000, 14,09%. 1.717.000, 15,81%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 576.000 telespettatori, share 7,83% e nella seconda 955.000, 9,08%.

ha registrato nella prima parte 576.000 telespettatori, share 7,83% e nella seconda 955.000, 9,08%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 397.000, 7,04% e nel segmento Extra 306.000, 6,08%. Elisir nella presentazione 215.000, 4,2% e nel programma 308.000, 5,13%. Dopo il TG Quante Storie 630.000, 5,06%. Passato e presente 513.000, 3,69%.

ha registrato 397.000, 7,04% e nel segmento Extra 306.000, 6,08%. nella presentazione 215.000, 4,2% e nel programma 308.000, 5,13%. Dopo il TG 630.000, 5,06%. 513.000, 3,69%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.038.000, 19,24% e nella seconda 894.000, 17,68%. Forum ha registrato 1.355.000 telespettatori, share 16,79%.

nella prima parte 1.038.000, 19,24% e nella seconda 894.000, 17,68%. ha registrato 1.355.000 telespettatori, share 16,79%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 327.000 telespettatori, share 4,37%.

ha registrato 327.000 telespettatori, share 4,37%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 216.000 telespettatori, share 3,75%. Dopo il Tg Il Segreto 161.000, 1,48%. La signora in giallo 607.000, 4,48%.

ha ottenuto 216.000 telespettatori, share 3,75%. Dopo il Tg 161.000, 1,48%. 607.000, 4,48%. Su La7 Omnibus ha registrato 233.000 telespettatori, share 4,20%, nel segmento News 157.000, 3,45% e nel Dibattito 234.000, 4,11%. Coffee Break 212.000, 4,18%. L’aria che tira 391.000, 6,25%; L’aria che tira – Oggi 614.000, 5,46%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.707.000, 13,97%. Il paradiso delle signore ha registrato 1905.000, 18,29%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1668.000, 15,72% e nel programma 2118.000, 16,89%.

1.707.000, 13,97%. ha registrato 1905.000, 18,29%. ha registrato nella presentazione 1668.000, 15,72% e nel programma 2118.000, 16,89%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 672.000 telespettatori, share 5,12%. Quasi Detto Fatto 347.000, 3,37%. Speciale Tg2 335.000, 2,53%.

ha registrato 672.000 telespettatori, share 5,12%. 347.000, 3,37%. 335.000, 2,53%. Su Rai 3 Speciale Tg3 555.000, 5,12%. Aspettando Geo 787.000, 7,54%. Geo ha registrato 1.320.000 telespettatori, share 10,34%.

555.000, 5,12%. 787.000, 7,54%. ha registrato 1.320.000 telespettatori, share 10,34%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.485.000 telespettatori, share 18,02%. Una Vita 2.273.000, 17,21%. Uomini e donne 2.777.000, 23,87%. Amici di Maria De Filippi 1.995.000, 19,52%. Love is in the air 1.783.000, 17,26%. Pomeriggio Cinque 1.935.000, 15,60%.

ha registrato 2.485.000 telespettatori, share 18,02%. 2.273.000, 17,21%. 2.777.000, 23,87%. 1.995.000, 19,52%. 1.783.000, 17,26%. 1.935.000, 15,60%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 559.000 telespettatori, 4,08%. Due uomini e mezzo un netto di 245.000, 2,03%.

ha registrato 559.000 telespettatori, 4,08%. un netto di 245.000, 2,03%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 767.000 telespettatori, 6,05% di share. Tg4 – Diario di guerra 418.000, 3,94%. Il film Madame X un netto di 448.000, 3,70%.

ha registrato un netto di 767.000 telespettatori, 6,05% di share. 418.000, 3,94%. Il film un netto di 448.000, 3,70%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 459.000 telespettatori, share 3,54% e nel programma 467.000, 4,22%; Tagadà #Focus 497.000, 4,98%. Speciale TgLa7 605.000, 4,17%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 771.000 telespettatori, share 10,26%.

ha registrato un netto di 771.000 telespettatori, share 10,26%. Su Rai 2 Paradise La finestra sullo showbiz ha registrato un netto di 93.000 telespettatori, share 2,16%.

ha registrato un netto di 93.000 telespettatori, share 2,16%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato 582.000 telespettatori, share 7,48%.

ha registrato 582.000 telespettatori, share 7,48%. Su Canale 5 Manifest ha registrato 348.000 telespettatori, share 6,05%.

ha registrato 348.000 telespettatori, share 6,05%. Su Rete 4 Il film Il grande sogno ha registrato un netto di 114.000 telespettatori, share 2,99%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.428.000, 24,57%; ore 20:00 5.629.000, 24,88%.

3.428.000, 24,57%; 5.629.000, 24,88%. Tg2 ore 13:00 2.014.000, 15,37%; ore 20:30 1.456.000, 6,08%.

2.014.000, 15,37%; 1.456.000, 6,08%. Tg3 ore 14:30 1.455.000, 11,21%; ore 19:00 2.078.000, 11,43%.

1.455.000, 11,21%; 2.078.000, 11,43%. Tg5 ore 13:00 2.668.000, 20,07%; ore 20:00 4.389.000, 19,15%.

2.668.000, 20,07%; 4.389.000, 19,15%. Studio Aperto ore 12:25 1.088.000, 10%; ore 18:30 623.000, 4,20%.

1.088.000, 10%; 623.000, 4,20%. Tg4 ore 12.00 259.000, 3,10%; ore 18:55 776.000, 4,18%.

259.000, 3,10%; 776.000, 4,18%. Tg La7 ore 13:30 672.000, 4,85%; ore 20:00 1.307.000, 5,71%.

Ascolti Italia’s Got Talent

L’ottavo appuntamento della nuova stagione del talent prodotto da Fremantle, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 283.000 spettatori medi e una share dello 0,7%. Nei sette giorni ha raggiunto sulla pay 904mila spettatori medi pari a un +9% rispetto allo scorso anno (il dato complessivo sui sette giorni è di 1.832.000 spettatori medi).

Ascolti Discovery

In prima serata su Real Time Matrimonio a prima vista Italia ha registrato 550.000 telespettatori, share 2,5%. In access prime time Cortesie per gli ospiti 337.000, share 1,4%.

Dati AUDITEL™