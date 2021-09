Gli ascolti tv del mercoledì, con Montalbano che fa spostare la prima di Coliandro, e Chi l’ha visto? su Rai 3. Ma anche in replica con Il sorriso di Angelica, il Commissario vince la serata con oltre 3,2 milioni di telespettatori, superando ampiamente il film di Canale 5. Terza piazza per Chi l’ha visto? che su Rai 3 sfiora i 2 miln di telespettatori. Una serata di Coppe europee con le squadre milanesi in campo, ma non in tv, che quindi procede con una programmazione para-estiva. Su Nove la prima puntata di Accordi & Disaccordi ottiene 334mila telespettatori, poco al di sotto di Gandhi su La7.

Prime Time

Su Rai 1 Il commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica ha registrato 3.212.000 telespettatori, share 17,06%.

ha registrato 3.212.000 telespettatori, share 17,06%. Su Rai 2 Il film Il sole a mezzanotte ha registrato 724.000 telespettatori, share 3,49%.

ha registrato 724.000 telespettatori, share 3,49%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato nella presentazione 1.372.000 telespettatori, share 6,08% e nel programma 1.957.000, 10,76%.

ha registrato nella presentazione 1.372.000 telespettatori, share 6,08% e nel programma 1.957.000, 10,76%. Su Canale 5 Il film Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse ha registrato un netto di 2.117.000 telespettatori, share 11,50%.

ha registrato un netto di 2.117.000 telespettatori, share 11,50%. Su Italia 1 Il film Baywatch ha registrato un netto di 954.000 telespettatori, share 4,98%.

ha registrato un netto di 954.000 telespettatori, share 4,98%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 729.000 telespettatori, share 4,40%.

ha registrato 729.000 telespettatori, share 4,40%. Su La7 Il film Gandhi ha registrato 347.000 telespettatori, share 2,24%.

ha registrato 347.000 telespettatori, share 2,24%. Su Tv8 X Factor People – 10 anni di audizioni è stato visto da 221.000 telespettatori, share 1,2%.

è stato visto da 221.000 telespettatori, share 1,2%. Su Nove Accordi & Disaccordi, prima puntata, ha registrato 334.000 telespettatori, share 1,6%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.080.000 telespettatori, share 18,01%.

ha registrato 4.080.000 telespettatori, share 18,01%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 862.000 telespettatori, share 3,79%.

ha registrato 862.000 telespettatori, share 3,79%. Su Rai 3 Blob 980.000, 4,95%. Via dei Matti n.0 953.000, 4,45%. Un posto al sole 1598.000, 7,04%.

980.000, 4,95%. 953.000, 4,45%. 1598.000, 7,04%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.043.000 telespettatori, share 13,44%.

ha registrato 3.043.000 telespettatori, share 13,44%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.011.000 telespettatori, share 4,51%.

ha registrato 1.011.000 telespettatori, share 4,51%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.128.000 telespettatori, share 5,12% e 961.000, 4,22%.

ha registrato 1.128.000 telespettatori, share 5,12% e 961.000, 4,22%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.233.000 telespettatori, share 5,46%.

ha registrato 1.233.000 telespettatori, share 5,46%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 345.000 telespettatori, share 1,5%.

ha registrato 345.000 telespettatori, share 1,5%. Su Nove Deal With It ha registrato 484.000 telespettatori, share 2,2%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.694.000 telespettatori, share 21,55% e nel game un netto di 4.325.000, 26,44%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.694.000 telespettatori, share 21,55% e nel game un netto di 4.325.000, 26,44%. Su Rai 2 Un milione di piccole cose 342.000, 2,37%. NCIS: New Orleans ha registrato un netto di 756.000 telespettatori, share 3,91%.

342.000, 2,37%. ha registrato un netto di 756.000 telespettatori, share 3,91%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nella presentazione 1.425.000 telespettatori, share 12,06% e nel game un netto di 2.319.000, 14,98%.

ha registrato nella presentazione 1.425.000 telespettatori, share 12,06% e nel game un netto di 2.319.000, 14,98%. Su Italia 1 CSI ha registrato 398.000 telespettatori, share 2,17%.

ha registrato 398.000 telespettatori, share 2,17%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 731.000 telespettatori, share 3,70%.

ha registrato 731.000 telespettatori, share 3,70%. Su La7 The Good Wife ha registrato 106.000 telespettatori, share 0,96% e 139.000, 0,92%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 913.000 telespettatori, share 18,73%. Tg1 – Santa Messa presieduta da Papa Francesco 688.000, 14,20%. È sempre Mezzogiorno 1.383.000, 14,54%.

ha totalizzato un netto di 913.000 telespettatori, share 18,73%. 688.000, 14,20%. 1.383.000, 14,54%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 412.000 telespettatori, share 6,56% e nella seconda 748.000, 7,61%.

ha registrato nella prima parte 412.000 telespettatori, share 6,56% e nella seconda 748.000, 7,61%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nella presentazione 297.000, 5,63%, nel programma 319.000, 6,65% e nel segmento Extra 239.000, 5,35%. Elisir nella presentazione 208.000, 4,57% e nel programma 298.000, 5,38%. Dopo il TG Quante Storie 610.000, 5,88%. Storie in movimento 506.000, 4,16%. Passato e presente 427.000, 3,08%.

ha registrato nella presentazione 297.000, 5,63%, nel programma 319.000, 6,65% e nel segmento Extra 239.000, 5,35%. nella presentazione 208.000, 4,57% e nel programma 298.000, 5,38%. Dopo il TG 610.000, 5,88%. 506.000, 4,16%. 427.000, 3,08%. Su Canale 5 Morning News nella prima parte 818.000, 16,70% e nella seconda 693.000, 15,27%. Forum ha registrato 1.267.000 telespettatori, share 16,70%.

nella prima parte 818.000, 16,70% e nella seconda 693.000, 15,27%. ha registrato 1.267.000 telespettatori, share 16,70%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 214.000 telespettatori, share 3,07%.

ha registrato 214.000 telespettatori, share 3,07%. Su Rete 4 Distretto di Polizia ha ottenuto 147.000 telespettatori, share 3,23%. Detective in corsia 121.000, 2,12%. Dopo il Tg Il Segreto 181.000, 1,71%. La signora in giallo 597.000, 4,41%.

ha ottenuto 147.000 telespettatori, share 3,23%. 121.000, 2,12%. Dopo il Tg 181.000, 1,71%. 597.000, 4,41%. Su La7 Omnibus ha registrato 149.000 telespettatori, share 3,04%, nel segmento News 144.000, 3,50% e nel Dibattito 127.000, 2,53%. Coffee Break 113.000, 2,47%. L’aria che tira 205.000, 3,58%; L’aria che tira – Oggi 333.000, 3,17%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.294.000, 11,03%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.564.000, 16,36%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.390.000, 15,27% e nel programma 1.620.000, 16,74%.

1.294.000, 11,03%. ha registrato 1.564.000, 16,36%. ha registrato nella presentazione 1.390.000, 15,27% e nel programma 1.620.000, 16,74%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 524.000 telespettatori, share 4,22%. Detto Fatto 402.000, 3,85%. Pallavolo Maschile Europei 2021. Quarti di Finale Italia – Germania 786.000, 8,46%.

ha registrato 524.000 telespettatori, share 4,22%. 402.000, 3,85%. 786.000, 8,46%. Su Rai 3 Rai Parlamento Question Time 311.000, 2,93%. Rai Parlamento Speciale 252.000, 2,75%. Geo ha registrato 658.000 telespettatori, share 6,27%.

311.000, 2,93%. 252.000, 2,75%. ha registrato 658.000 telespettatori, share 6,27%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.352.000 telespettatori, share 17,10%. Una Vita 2.375.000, 18,44%. Uomini e donne 2.607.000, 23,73% e nel Finale 2.145.000, 21,79%. GF Vip 1.988.000, 21,15%. Love is in the air 1.658.000, 18,16%. Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.271.000, 14,15% e nella seconda 1.443.000, 14,44%.

ha registrato 2.352.000 telespettatori, share 17,10%. 2.375.000, 18,44%. 2.607.000, 23,73% e nel Finale 2.145.000, 21,79%. 1.988.000, 21,15%. 1.658.000, 18,16%. nella prima parte 1.271.000, 14,15% e nella seconda 1.443.000, 14,44%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 655.000 telespettatori, 4,97%. Friends 209.000, 2,26%.

ha registrato 655.000 telespettatori, 4,97%. 209.000, 2,26%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 768.000 telespettatori, 6,27% di share. Il film Torna a settembre un netto di 399.000, 4,11%.

ha registrato un netto di 768.000 telespettatori, 6,27% di share. Il film un netto di 399.000, 4,11%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 226.000, 1,74% e nel programma 254.000 telespettatori, share 2,39%; Taga-doc 128.000, 1,40%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 765.000 telespettatori, share 11,35%.

ha registrato un netto di 765.000 telespettatori, share 11,35%. Su Rai 2 Vitalia – Alle origini della festa ha registrato 151.000 telespettatori, share 1,09%.

ha registrato 151.000 telespettatori, share 1,09%. Su Rai 3 TG3 Lineanotte ha registrato un netto di 606.000 telespettatori, share 9,34%.

ha registrato un netto di 606.000 telespettatori, share 9,34%. Su Canale 5 X Style Speciale Fuori Salone ha registrato 456.000 telespettatori, share 5,65%.

ha registrato 456.000 telespettatori, share 5,65%. Su Italia 1 Il film Nudi e felici ha registrato un netto di 389.000 telespettatori, share 6,47%.

ha registrato un netto di 389.000 telespettatori, share 6,47%. Su Rete 4 Il film Si fa presto a dire amore ha registrato un netto di 140.000 telespettatori, share 3,63%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.950.000, 21,08%; ore 20:00 4.787.000, 23,73%.

2.950.000, 21,08%; 4.787.000, 23,73%. Tg2 ore 13:00 1.807.000, 14,01%; ore 20:30 1.452.000, 6,53%.

1.807.000, 14,01%; 1.452.000, 6,53%. Tg3 ore 14:30 1.497.000, 11,84%; ore 19:00 1.787.000, 12,45%.

1.497.000, 11,84%; 1.787.000, 12,45%. Tg5 ore 13:00 2.531.000, 19,25%; ore 20:00 3.899.000, 18,98%.

2.531.000, 19,25%; 3.899.000, 18,98%. Studio Aperto ore 12:25 1.310.000, 12,58%; ore 18:30 525.000, 4,64%.

1.310.000, 12,58%; 525.000, 4,64%. Tg4 ore 12.00 364.000, 4,41%; ore 18:55 561.000, 3,81%.

364.000, 4,41%; 561.000, 3,81%. Tg La7 ore 13:30 440.000, 3,19%; ore 20:00 1.033.000, 5,07%.

Dati AUDITEL™