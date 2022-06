Gli ascolti tv del mercoledì, con Chi l’ha visto? che affonta il caso della piccola Elena Del Pozzo, la bambina uccisa dalla madre nel Catanese. In prima serata però c’è anche la commedia su Rai 1, Scusate se esisto, che vince la serata con 1,5 milioni di telespettatori, mentre la miniserie L’Ora – Inchiostro contro piombo su Canale 5 registra solo 1,3 milioni. Nel mezzo, prevedibilmente, il programma di Federica Sciarelli che sfiora i 2 milioni di telespettatori. Sempre bene le serie con Chicago Fire a circa 1,1 milioni e The Good Doctor con poco più di un milione di telespettatori, mentre Controcorrente in prima serata ottiene 560mila telespettatori circa.

In access prime time Techetechetè torna in onda e debutta con 3,1 milioni di telespettatori, mentre Paperissima Sprint Estate raggiunge i 2,7 milioni. Otto e mezzo, con Lilli Gruber tornata a condurre anche se da casa causa Covid, ha ottenuto 1,4 milioni di telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film Scusate se esisto ha registrato 2.485.000 telespettatori, share 15,68%.

Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato 1.048.000 telespettatori, share 6,4%. Nel dettaglio la prima puntata 1.027.000, 5,92% e nella seconda 1065.000, 6,86%.

Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato nella presentazione 1.709.000 telespettatori, share 9,88% e nel programma 1.977.000, 13,63%.

Su Canale 5 La miniserie L'ora – Inchiostro contro piombo ha registrato 1.303.000 telespettatori, share 8,61%.

Su Italia 1 La serie Chicago Fire ha registrato un netto di 1.088.000 telespettatori, share 7,32%.

Su Rete 4 Controcorrente ha registrato un netto di 558.000 telespettatori, share 4,52%.

Su La7 Atlantide ha registrato 546.000 telespettatori, share 3,37%.

Su Tv8 Quattro Matrimoni è stato visto da 330.000 telespettatori, share 2,8%.

Su Nove Il film In fuga dal nemico ha registrato 329.000 telespettatori, share 2,1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 TecheTecheTè, prima puntata (recensione), ha registrato 3.114.000 telespettatori, share 17,90%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 968.000 telespettatori, share 5,53%.

Su Rai 3 Blob 661.000, 4,28%. Generazione Bellezza 806.000, 5,02%. Un posto al sole 1.532.000, 8,77%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate ha registrato 2.698.000 telespettatori, share 15,51%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.299.000 telespettatori, share 7,61%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 757.000 telespettatori, share 4,58% e 925.000, 5,26%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.376.000 telespettatori, share 7,91%.

Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 411.000 telespettatori, share 2,4%.

Su Nove Deal with it ha registrato 261.000 telespettatori, share 1,5%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 Reazione a Catena ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.459.000 telespettatori, share 24,82% e nel game un netto di 3.715.000, 28,94%.

Su Rai 2 Drusilla e l'almanacco del giorno dopo ha registrato un netto di 610.000 telespettatori, share 4,03%.

Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.176.000 telespettatori, share 12,97% e nel game un netto di 2.252.000, 18,37%.

Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 548.000 telespettatori, share 3,84%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 764.000 telespettatori, share 4,93%.

Su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 141.000 telespettatori, share 1,22%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Mattina un netto di 547.000, 12,77%. UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 569.000 telespettatori, share 14,13%. Camper 1.195.000, 12,49%.

Su Rai 2 La Nave dei Sogni ha registrato 406.000 telespettatori, share 5,81%.

Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato 276.000, 6,58%. Elisir – A gentile richiesta 211.000, 5,81%. Dopo il TG Quante Storie 563.000, 5,04%. Passato e presente 460.000, 3,69%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 898.000, 22,68% e nella seconda 880.000, 24,79%. Forum ha registrato 1.442.000 telespettatori, share 21,39%.

Su Italia 1 CSI: NY ha registrato .000 telespettatori, share %.

Su Rete 4 RIS: Delitti imperfetti ha ottenuto 164.000 telespettatori, share 3,64%. Dopo il Tg Il Segreto 153.000, 1,59%. La signora in giallo 549.000, 4,55%.

Su La7 Omnibus ha registrato 167.000 telespettatori, share 4%, nel segmento News 129.000, 3,64% e nel Dibattito 154.000, 3,62%. Coffee Break 140.000, 3,89%. L'aria che tira 241.000, 4,95%; L'aria che tira – Oggi 412.000, 4,15%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo 1.054.000, 9,70% e 1.057.000, 12,31%. Sei sorelle ha registrato 949.000, 12,58%. Estate in Diretta ha registrato 1.488.000, 18,87%.

Su Rai 2 Italiani fantastici e dove trovarli ha registrato 332.000 telespettatori, share 2,95%.

Su Rai 3 Overland 20 455.000, 6,25% e 736.000, 9,50%. Geo Magazine ha registrato 839.000 telespettatori, share 9,64%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.721.000 telespettatori, share 21,91%. Una Vita 2.261.000, 20,42%. Un altro domani 1.779.000, 19,22%. Brave and Beautiful 1.447.000, 19,03%. Il film tv Wedding Every Weekend un netto di 840.000, 11,03%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 530.000 telespettatori, 4,37%. NCIS: Los Angeles un netto di 291.000, 3,81%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 704.000 telespettatori, 6,72% di share. Tg4 – Diario di guerra 326.000, 4,18%. Il film L'affare Blindfold un netto di 280.000, 3,61%.

Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 367.000 telespettatori, share 3,41% e nel programma 297.000, 3,52%. Diana – In her own words 160.000, 2,17%. Diana, la sua storia 179.000, 2,10%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato nella presentazione 1.063.000, 10,28% e nel programma 547.000 telespettatori, share 10,84%.

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini ha registrato 339.000 telespettatori, share 2,77%.

Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato 527.000 telespettatori, share 9,06%.

Su Canale 5 Il film La prima cosa bella ha registrato un netto di 229.000 telespettatori, share 5,99%.

Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato 938.000 telespettatori, share 8,08%

Su La7 Atlantide ha registrato 235.000 telespettatori, share 3,37%.

TG

Tg1 ore 13:30 2902.000, 23,16%; ore 20:00 3964.000, 25,83%.

Tg2 ore 13:00 1686.000, 14,46%; ore 20:30 1102.000, 6,61%.

Tg3 ore 14:30 1443.000, 13,43%; ore 19:00 1435.000, 12,54%.

Tg5 ore 13:00 2870.000, 24,17%; ore 20:00 3181.000, 20,41%.

Studio Aperto ore 12:25 1376.000, 14,17%; ore 18:30 473.000, 5,45%.

Tg4 ore 12.00 265.000, 3,81%; ore 18:55 435.000, 3,69%.

Tg La7 ore 13:30 527.000, 5,26%; ore 20:00 871.000, 5,59%.

