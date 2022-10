Gli ascolti tv di mercoledì 12 ottobre, tra un nuovo appuntamento con le repliche del Commissario Montalbano, le ricerche di Chi l’ha visto?, le nuove scorribande di Emigratis, il racconto di Una giornata particolare di Aldo Cazzullo per La7 e la prima in chiaro dell’ultima puntata di X Factor 2022. È anche la giornata del debutto di TgLa7 Diario politico, con Enrico Mentana al posto del game show della Balivo per qualche giorno.

Ma diamo un’occhiata ai dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il commissario Montalbano – La gita a Tindari ha registrato un netto di 3.022.000 telespettatori, share 18,17%, mentre su Canale 5 Emigratis ha registrato nella presentazione 2.917.000, 14,79% e nel programma 2.019.000 telespettatori, share 14,38%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.530.000 telespettatori, share 7,65% e nel programma 1.644.000, 10,15%, mentre su Italia 1 il film 3 days to kill ha registrato un netto di 1.252.000 telespettatori, share 7,34%. Su Rai 2 Delitti in Paradiso ha ottenuto 1.017.000 telespettatori, share 5,35%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 718.000 telespettatori, share 5,18%, mentre su La7 Una giornata particolare ha ottenuto 705.000 telespettatori, share 4,04%. Su Tv8 X Factor 2022 ha registrato 447.000 telespettatori, share 2,68%. Su Nove il film Apocalypto è stato visto da 288.000 telespettatori, share 1,79%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.148.000 telespettatori, share 20,26%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.532.000 telespettatori, share 17,32%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 845.000 telespettatori, share 4,13% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 845.000, 4,45% e a seguire Via dei Matti n.0 830.000, 4,13%, Il cavallo e la torre 1.377.000, 6,71%, quindi Un posto al sole che registra 1.595.000, 7,76%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.331.000 telespettatori, share 6,48% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.070.000 telespettatori, share 5,22% e nella seconda 936.000, 4,55%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.622.000 telespettatori, share 7,86%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 403.000 telespettatori, share 1,96% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 441.000 telespettatori, share 2,15%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.915.000 telespettatori, share 22,35% e nel game un netto di 4.198.000, 25,41%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.917.000 telespettatori, share 16% e nel game un netto di 2.798.000, 17,69%. Su Rai 2 Una scatola al giorno ha ottenuto un netto di 415.000, 2,18%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 900.000 telespettatori, share 4,88%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 781.000 telespettatori, share 4,02%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 634.000 telespettatori, share 13,74%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 706.000, 17,05%; a seguire Storie Italiane 751.000, 18,31% e 754.000, 16,30%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1554.000, 16,28%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato nella prima parte 500.000 telespettatori, share 9,57%, e nella seconda 952.000, 10,35%; su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 301.000, 6,22%, nel programma 331.000, 7,55%, e nel segmento Extra 261.000, 6,40%, mentre Elisir 241.000, 5,09%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 604.000, 5,36% e Passato e Presente 540.000, 4,39%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 914.000 telespettatori, share 21,25% e 861.000, 21,12%, con Forum a 1.361.000, 19,99%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 236.000 telespettatori, share 3,92% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 58.000 telespettatori, share 1,26% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 167.000, 1,73% e La signora in giallo 663.000, 5,54%. La7 ha ottenuto con Omnibus 211.000 telespettatori, share 4,76%, nel segmento News 162.000, 4,44% e nel Dibattito 207.000, 4,55%; quindi Coffee Break 219.000, 5,32% e L’aria che tira 304.000, 6,25% e L’aria che tira Oggi 418.000, 4,23%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.473.000, 12,95%, e nel programma 1.507.000, 15,77%; Il paradiso delle signore ha registrato 1.652.000, 20,96%; La vita in diretta nella presentazione 1.455.000, 18,78% e nel programma 1.918.000, 20,50%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 587.000 telespettatori, share 5,41%; Bella ma’ 298.000, 3,69%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 489.000, 6,30%, Geo 489.000, 9,85%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.289.000 telespettatori, share 18,67%, Una vita 2.084.000, 18,64%, Uomini e donne 2.424.000, 25,68%; e nel Finale 2.002.000, 24,42%; Amici di Maria De Filippi 1.667.000, 21,31%; GF Vip 1.481.000, 18,57%; Un altro domani 1.235.000, 15,94%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.258.000, 15,32%, nel programma 1.501.000, 16,01%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 579.000 telespettatori, 5,06%, mentre The Mentalist 256.000, 2,90%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 748.000 telespettatori, 7,01% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 254.000, 3,16%, La Signora in Giallo 333.000, 3,62%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 284.000 telespettatori, share 2,56%, e nel programma 359.000, 4,06% e Tagadà Focus 327.000, 4,13%. Tg La7 Diario Politico 340.000, 2,98%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 712.000 telespettatori, share 12,06%. Su Rai 2 Bull ha registrato 587.000 telespettatori, share 3,70%, e Stasera c’è Cattelan su Raidue 392.000, 3,88%, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte 543.000, 8,77%. Su Italia 1 il film Lone Survivor un netto di 300.000, 6,05%.

Ascolti tv TG

Dati AUDITEL™