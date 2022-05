Ascolti tv mercoledì 11 maggio 2022: Finale di Coppa Italia

Gli ascolti tv del mercoledì, con la finale di Coppa Italia – vinta dall’Inter sulla Juventus dopo i tempi supplementari – in onda su Canale 5 che vince, anzi stravince, rispetto a tutti i competitor raggiungendo 8,7 milioni di telespettatori e il 41.52% di share. Rai 1 in attesa della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, per questa volta sta dietro con il film Noi siamo tutto fermato a 2,2 milioni ed il 10.4%. Terzo posto per il tallone d’achille di Rai 3 ovvero Chi l’ha visto a 1.734.000 telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film Noi siamo tutto ha registrato 2.201.000 telespettatori, share 24.55%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Anteprima ESC 3.454.000, 17.2%. Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 3.771.000 telespettatori, share 16.93%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.562.000 telespettatori, share 23.03% e nel game un netto di 3.725.000, 25.82%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione straordinaria 774.000, 15.72%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 663.000 telespettatori, share 16.57%. Storie italiane nella prima parte 642.000, 17.37% e nella seconda 670.000, 14.74%. È sempre Mezzogiorno 1.701.000, 17.85%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.765.000, 16.23%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.497.000, 18.23%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.390.000, 19.29% e nel programma 1.669.000, 20.28%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 494.000 telespettatori, share 7.99%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.165.000, 25.42%; ore 20:00 4.418.000, 24.55%.

Dati AUDITEL™