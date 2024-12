Gli ascolti tv di un mercoledì ormai prevalentemente ‘natalizio’, con alcuni punti fermi, come Chi l’ha visto?, Fuori dal coro e La Corrida.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Andrea Bocelli 30 – The celebration ha registrato 2.492.000 telespettatori, share 16,44%. Su Rai 1 il film d’animazione Oceania ha registrato un netto di 2.005.000 telespettatori, share 11,85%. Su Rai 2 il film Finché c’è prosecco c’è speranza ha ottenuto 1.256.000 telespettatori, share 7,23%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 906.000 telespettatori, share 4,59%, e nel programma 1.558.000, 10,02%. Su Italia 1 il film Operazione 6/12 – Attacco al presidente ha registrato un netto di 809.000 telespettatori, share 4,99%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 675.000 telespettatori, share 5,04%. Su La7 il doc Ezio Mauro racconta Lenin – Cronaca di un mistero ha ottenuto 651.000 telespettatori, share 3,66%. Su Tv8 il match Dortmund – Barcellona per la UEFA Champions League ha registrato un netto di 769.000 telespettatori, share 4,19%. Su Nove La Corrida è stata vista da 974.000 telespettatori, share 5,69% e nel segmento Il Vincitore 713.000, 7,73%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.654.000, 23,76%; Affari Tuoi 5.631.000, 28,33%; Striscia la notizia su Canale 5 2.908.000 telespettatori, share 14,62%. Su Rai 2 Tg2 Post 501.000, 2,52%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 984.000, 5,22% e a seguire Nuovi eroi 885.000, 4,51%; Il cavallo e la torre 1.192.000, 6,06%; Un posto al sole 1.361.000, 6,81%. NCIS su Italia 1 registra 1.287.000 telespettatori, share 6,47% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 947.000 telespettatori, share 4,79% e 774.000, 3,87%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.629.000 telespettatori, share 8,14%, mentre su Nove Chissà chi è ha registrato nella prima parte 469.000 telespettatori, share 2,38%, e nel programma 521.000, 2,62%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.972.000, 21,33%, e nel game un netto di 4.242.000, 25,46%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della Fortuna .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 536.000, 2,89%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 493.000 telespettatori, share 2,73%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 832.000 telespettatori, share 4,49%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 264.000, 1,74%. Su Nove Don’t Forget the Lyrics 407.000, 2,22%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 438.000 telespettatori, share 11,73%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 935.000, 20,18%; Storie Italiane nella prima parte 858.000, 20,16%, e nella seconda 990.000, 20,05%; È sempre Mezzogiorno 1.695.000, 18,36%. Su Rai 2 Binario 2 90.000, 1,99%; I Fatti Vostri ha registrato 495.000, 8,86%, e 892.000, 9,97%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 249.000, 4,97%, e nel segmento Extra 187.000, 4,04%; ReStart 168.000, 4,01%; Elisir nella presentazione 213.000, 5,03%, e nel programma 242.000, 5,44%; Mixer Storia 251.000, 4,73%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 502.000, 4,63%; Passato e Presente 399.000, 3,34%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.041.000 telespettatori, share 22,48% e 746.000, 17,86%, con Forum a 1.379.000, 20,37%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 263.000 telespettatori, share 4,34% e su Rete 4 Terra Amara 287.000, 5,97%; Tempesta d’amore 265.000, 6,22%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 191.000 telespettatori, share 3,89% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 618.000, 5,73%. La7 ha ottenuto con Omnibus 183.000 telespettatori, share 3,98%, nel segmento News 139.000, 3,64% e nel Dibattito 179.000, 3,68%; quindi Coffee Break 171.000, 4,01% e L’aria che tira 274.000, 5,36% e L’aria che tira Oggi 415.000, 4,36%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 2.010.000, 16,97%, nella prima parte 1.621.000, 14,24%, e nella seconda 1.621.000, 17,52%; Il Paradiso delle Signore 1.705.000, 19,68%; La vita in diretta nella presentazione 1.907.000, 20,74%, e nel programma 2.364.000, 21,87%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 916.000, 8,13%; Bella Ma’ 622.000, 7%, Question Time 197.000, 1,80%, La porta magica .000, %, e nel segmento E poi… .000, %. Su Rai 3 Eccellenze italiane remix 337.000, 3,69%, Aspettando Geo 650.000, 7,44%, e Geo 1.344.000, 12,30%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.198.000 telespettatori, share 18,47%, Endless Love 2.387.000, 20,17%; Uomini e donne (live) 2.407.000, 23,81% e nel finale 1.775.000, 20,18%; Amici di Maria De Filippi 1.425.000, 16,50%; My Home My Destiny 1.298.000, 14,65%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.253.000, 13,56%, nella seconda 1.508.000, 14,15% e nei saluti 1.628.000, 13,41%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 457.000 telespettatori, 3,81%, Person of Interest 398.000, 3,92%; Grande Fratello 273.000, 2,40%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 768.000 telespettatori, 6,86% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 410.000, 4,62%, e il film Strani compagni di letto un netto di 323.000, 3,11%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 492.000, 4,21%, nel programma 420.000, 4,47% e nel segmento Focus 291.000, 3,25%; La Torre di Babele doc 253.000, 2,36%.

Ascolti tv Seconda serata

