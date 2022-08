Gli ascolti tv della notte di San Lorenzo non fanno vedere le stelle: la serata di mercoledì 10 agosto 2022 è illuminata soprattutto da Piero Angela col suo appuntamento settimanale di SuperQuark su Rai 1 e dalla compilation di Battiti Live su Italia 1, slittato di un giorno per lasciare spazio all’omaggio a Olivia Newton-John con Grease. Il mercoledì però è anche il giorno di Controcorrente su Rete 4 e di La corsa al voto su La7, che seguono gli sviluppi e gli ultimi eventi della campagna elettorale. Un pizzico di sport su Rai 3 con la decima tappa della Diamond League 2022 di Atletica a Montecarlo. Canale 5 va di fiction in replica con i Fratelli Caputo.

Ma diamo, quindi, un’occhiata agli ascolti tv di ieri, non appena saranno disponibili i dati Auditel.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 continua SuperQuark che ha registrato 1.504.000 telespettatori, share 12,54%, mentre su Canale 5 la serie I Fratelli Caputo ha registrato un netto di 1.513.000 telespettatori, share 11,69%; terza piazza per Rai 2 con la serie Delitti in Paradiso che ha ottenuto 1.054.000 telespettatori, share 7,80%. Su Italia 1 Battiti Live compilation ha registrato un netto di 927.000 telespettatori, share 10,20%. Su Rai 3 il Meeting di Montecarlo, decima tappa della Diamond League 2022, ha ottenuto 737.000 telespettatori, share 5,23% e a seguire il film Un figlio all’improvviso 394.000, 3,32%. Sul fronte attualità Controcorrente – Prima serata su Rete 4 ha registrato 655.000 telespettatori, share 6,18%, mentre su La7 Speciale TgLa7 – La corsa al voto ha registrato 494.000 telespettatori, share 4%. Su Tv8 X Factor – Il meglio delle audizioni ha registrato 347.000 telespettatori, share 2,8%. Su Nove il film Lara Croft: Tomb Raider – La culla della vita è stato visto da 393.000 telespettatori, share 3,2%.

Ascolti Tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2907.000 telespettatori, share 20,29%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 1.985.000 telespettatori, share 13,79%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 649.000 telespettatori, share 4,55% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto .000, % e a seguire Viaggio in Italia .000, %, con Un posto al sole che mantiene i suoi fedelissimi con .000, %. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 875.000 telespettatori, share 6,12% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 794.000 telespettatori, share 5,57% e nella seconda 931.000, 6,51%. Su La7 In onda registra 945.000 telespettatori, share 6,57%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 413.000 telespettatori, share 2,9% e su Nove Deal with it ha raccolto 283.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti Tv Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.239.000 telespettatori, share 24,08% e nel game un netto di 3.154.000, 27,28%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1066.000 telespettatori, share 12,27% e nel game un netto di 1650.000, 14,92%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 626.000, 4,79%, mentre su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 456.000 telespettatori, share 3,59%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 674.000 telespettatori, share 4,97%. Su La7 le due puntate di Padre Brown hanno ottenuto rispettivamente 77.000, 0,98% e 118.000, 1,21%.

Ascolti Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo 10 hanno registrato 1233.000, 12,30% e 1329.000, 16,06%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 846.000, 11,85%; a seguire Estate in diretta 1.305.000, 17,39%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 350.000 telespettatori, share 3,43%. Su Rai 3 Overland 631.000, 9,02% e Geo Magazine 753.000, 9,50%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2082.000 telespettatori, share 19,64%, Terra Amara 1963.000, 21,81%, Un altro domani 1414.000, 19,11%; dopo le soap il film tv Le mie nozze country un netto di 834.000, 11,37%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 458.000 telespettatori, 4,25%, mentre NCIS: Los Angeles un netto di 265.000, 3,62%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 652.000 telespettatori, 6,67% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 384.000, 5,03% e il film La veglia delle aquile un netto di 233.000, 3,14%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 240.000 telespettatori, share 2,83% e The Royals 137.000, 1,96%.