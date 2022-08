Gli ascolti tv di martedì 9 agosto 2022, dopo una prima serata fatta di film, attualità e come sempre qualche replica. Rai 1 punta sui film, mentre Canale 5 sceglie di rispolverare Viaggio nella Grande Bellezza con Cesare Bocci. Attualità e politica su Rai 2, Rete 4 e La7 con Filorosso, Controcorrente e In onda, il che fa del martedì uno dei giorni principali per l’approfondimento giornalistico anche in estate. Ma l’attenzione è soprattutto su Italia 1 che ha scelto di far slittare di un giorno la compilation di Battiti Live per lasciar spazio a Grease, trasmesso all’indomani della scomparsa di Olivia Newton-John: un omaggio che ha colpito i tanti appassionati di un film che ha segnato più di un’epoca.

Vediamo, dunque, i dati Auditel di ieri, disponibili come sempre intorno alle 10.