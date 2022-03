Gli ascolti tv di un martedì diviso, come sempre, tra film, Coppe e talk politici. Il match di Champions League Liverpool – Inter vince la serata con oltre 5,1 milioni di telespettatori, mentre il film di Rai 1, Una giusta causa, si ferma a 2,5 milioni. Terza piazza con Stasera tutto è possibile, a 1,6 milioni, mentre DiMartedì balza a 1,5 milioni e ottiene la quarta posizione, superando anche Wonder Woman su Italia 1 e Fuori dal Coro, entrambi al di sopra del milione. Per #Cartabianca, invece, il dato del programma si ferma a 950mila telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film Una giusta causa ha registrato 2.458.000 telespettatori, share 11,51%.

ha registrato 2.458.000 telespettatori, share 11,51%. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha registrato nella presentazione 1.364.000, 5,37% e nel programma un netto di 1.606.000 telespettatori, share 8,89%.

ha registrato nella presentazione 1.364.000, 5,37% e nel programma un netto di 1.606.000 telespettatori, share 8,89%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione 823.000 telespettatori, share 3,22% e nel programma 953.000, 4,77%.

ha registrato nella presentazione 823.000 telespettatori, share 3,22% e nel programma 953.000, 4,77%. Su Canale 5 Liverpool – Inter , Champions League ha registrato un netto di 5.121.000 telespettatori, share 21,27%.

, Champions League ha registrato un netto di 5.121.000 telespettatori, share 21,27%. Su Italia 1 Il film Wonder Woman ha registrato un netto di 1.198.000 telespettatori, share 5,83%.

ha registrato un netto di 1.198.000 telespettatori, share 5,83%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 1.052.000 telespettatori, share 6,16%.

ha registrato 1.052.000 telespettatori, share 6,16%. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.512.000 telespettatori, share 7,3%.

ha registrato 1.512.000 telespettatori, share 7,3%. Su Tv8 Italia’s Got Talent è stato visto da 463.000 telespettatori, share 3,3%.

è stato visto da 463.000 telespettatori, share 3,3%. Su Nove Il film l Segno della Libellula – Dragonfly ha registrato 258.000 telespettatori, share 1,2%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.640.000 telespettatori, share 18,23%.

ha registrato 4.640.000 telespettatori, share 18,23%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.049.000 telespettatori, share 4,09%.

ha registrato 1.049.000 telespettatori, share 4,09%. Su Rai 3 Blob 1.154.000, 5,04%. Che Succ3de? 1.227.000, 5,13%. Un posto al sole 1.581.000, 6,23%.

1.154.000, 5,04%. 1.227.000, 5,13%. 1.581.000, 6,23%. Su Canale 5 Striscina la notizina ha registrato 4.192.000 telespettatori, share 17,19%.

ha registrato 4.192.000 telespettatori, share 17,19%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.424.000 telespettatori, share 5,69%.

ha registrato 1.424.000 telespettatori, share 5,69%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.242.000 telespettatori, share 5,08% e 1.336.000, 5,21%.

ha registrato 1.242.000 telespettatori, share 5,08% e 1.336.000, 5,21%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 376.000 telespettatori, share 1,5%.

ha registrato 376.000 telespettatori, share 1,5%. Su Tv8 Guess my age ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 330.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.084.000 telespettatori, share 18,33% e nel game un netto di 4.533.000, 22,61%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.084.000 telespettatori, share 18,33% e nel game un netto di 4.533.000, 22,61%. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato un netto di 709.000 telespettatori, share 3,15%.

ha registrato un netto di 709.000 telespettatori, share 3,15%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.625.000 telespettatori, share 16,11% e nel game un netto di 3.837.000, 19,58%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.625.000 telespettatori, share 16,11% e nel game un netto di 3.837.000, 19,58%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 606.000 telespettatori, share 2,76%.

ha registrato 606.000 telespettatori, share 2,76%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 931.000 telespettatori, share 4%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Speciale ha totalizzato un netto di 949.000 telespettatori, share 16,21%. Storie italiane 980.000, 16,20%. Celebrazione Giornata Internazionale della Donna 899.000, 11,56%. È sempre Mezzogiorno 1.765.000, 13,65%.

ha totalizzato un netto di 949.000 telespettatori, share 16,21%. 980.000, 16,20%. Celebrazione 899.000, 11,56%. 1.765.000, 13,65%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 623.000 telespettatori, share 8,03% e nella seconda 957.000, 8,41%.

ha registrato nella prima parte 623.000 telespettatori, share 8,03% e nella seconda 957.000, 8,41%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 424.000, 6,93% e nel segmento Extra 399.000, 6,67%. Elisir nella presentazione 306.000, 4,96% e nel programma 455.000, 6,33%. Dopo il TG Quante Storie 684.000, 5%. Passato e presente 559.000, 3,75%.

ha registrato 424.000, 6,93% e nel segmento Extra 399.000, 6,67%. nella presentazione 306.000, 4,96% e nel programma 455.000, 6,33%. Dopo il TG 684.000, 5%. 559.000, 3,75%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.216.000, 19,98% e nella seconda 1.141.000, 18,96%. Forum ha registrato 1.616.000 telespettatori, share 17,79%.

nella prima parte 1.216.000, 19,98% e nella seconda 1.141.000, 18,96%. ha registrato 1.616.000 telespettatori, share 17,79%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 257.000 telespettatori, share 3,05%.

ha registrato 257.000 telespettatori, share 3,05%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 210.000 telespettatori, share 3,10%. Dopo il Tg Il Segreto 205.000, 1,70%. La signora in giallo 773.000, 5,28%.

ha ottenuto 210.000 telespettatori, share 3,10%. Dopo il Tg 205.000, 1,70%. 773.000, 5,28%. Su La7 Omnibus ha registrato 271.000 telespettatori, share 4,69%, nel segmento News 195.000, 4,43% e nel Dibattito 283.000, 4,62%. Coffee Break 302.000, 5,01%. L’aria che tira 521.000, 7,20%; L’aria che tira – Oggi 695.000, 5,73%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.810.000, 13,76%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.013.000, 17,49%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.784.000, 14,83% e nel programma 2.118.000, 15,82%.

1.810.000, 13,76%. ha registrato 2.013.000, 17,49%. ha registrato nella presentazione 1.784.000, 14,83% e nel programma 2.118.000, 15,82%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 589.000 telespettatori, share 4,22%. Quasi Detto Fatto 368.000, 3,07%. Ciclismo 467.000, 4%. Gocce azzurre 164.000, 1,28%. Speciale Tg2 356.000, 2,33%.

ha registrato 589.000 telespettatori, share 4,22%. 368.000, 3,07%. 467.000, 4%. 164.000, 1,28%. 356.000, 2,33%. Su Rai 3 Speciale Tg3 643.000, 5,43%. Aspettando Geo 943.000, 7,88%. Geo ha registrato 1.427.000 telespettatori, share 10,38%.

643.000, 5,43%. 943.000, 7,88%. ha registrato 1.427.000 telespettatori, share 10,38%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.518.000 telespettatori, share 16,84%. Una Vita 2.383.000, 16,81%. Uomini e donne 2.901.000, 23,08% e nel Finale 2.471.000, 21,41%. Amici di Maria De Filippi 2.059.000, 17,91%. GF Vip 1.996.000, 17,66%. Love is in the air 1.815.000, 15,28%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.702.000, 14,16% e nel programma 2.180.000, 16,14%.

ha registrato 2.518.000 telespettatori, share 16,84%. 2.383.000, 16,81%. 2.901.000, 23,08% e nel Finale 2.471.000, 21,41%. 2.059.000, 17,91%. 1.996.000, 17,66%. 1.815.000, 15,28%. nella presentazione 1.702.000, 14,16% e nel programma 2.180.000, 16,14%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 582.000 telespettatori, 4%. Due uomini e mezzo un netto di 317.000, 2,46%.

ha registrato 582.000 telespettatori, 4%. un netto di 317.000, 2,46%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share. Tg4 – Diario di Guerra .000, %. Il film I 300 di Fort Canby un netto di .000, %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share. .000, %. Il film un netto di .000, %. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 651.000, 4,60% e nel programma 494.000 telespettatori, share 4,05%; Tagadà #Focus 442.000, 3,90%. Speciale TgLa7 595.000, 3,88%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 718.000 telespettatori, share 8,99%.

ha registrato un netto di 718.000 telespettatori, share 8,99%. Su Rai 2 Tonica ha registrato 367.000 telespettatori, share 5,94%.

ha registrato 367.000 telespettatori, share 5,94%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato 447.000 telespettatori, share 5,93%.

ha registrato 447.000 telespettatori, share 5,93%. Su Canale 5 Champions Live ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Lanterna Verde ha registrato un netto di 263.000 telespettatori, share 4,79%.

ha registrato un netto di 263.000 telespettatori, share 4,79%. Su La7 DiMartedì più ha registrato 478.000 telespettatori, share 6,20%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.227.000, 21,56%; ore 20:00 5.413.000, 23,36%.

3.227.000, 21,56%; 5.413.000, 23,36%. Tg2 ore 13:00 1.961.000, 13,77%; ore 20:30 1.475.000, 5,97%.

1.961.000, 13,77%; 1.475.000, 5,97%. Tg3 ore 14:30 1.546.000, 11,07%; ore 19:00 2.336.000, 12,54%.

1.546.000, 11,07%; 2.336.000, 12,54%. Tg5 ore 13:00 3.136.000, 21,89%; ore 20:00 4.946.000, 21,25%.

3.136.000, 21,89%; 4.946.000, 21,25%. Studio Aperto ore 12:25 1.233.000, 10,34%; ore 18:30 670.000, 4,31%.

1.233.000, 10,34%; 670.000, 4,31%. Tg4 ore 12.00 287.000, 3,12%; ore 18:55 842.000, 4,42%.

287.000, 3,12%; 842.000, 4,42%. Tg La7 ore 13:30 861.000, 5,79%; ore 20:00 1.447.000, 6,18%.

Ascolti Real Time

In prima serata su Real Time la nuova puntata di Primo Appuntamento ottiene 491.000 telespettatori, per uno share del 2.1%.

Dati AUDITEL™