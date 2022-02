Gli ascolti tv del martedì, che torna nella sua programmazione normale. Rai 1 lancia un nuovo medical drama, Lea – Un giorno nuovo, che affronta il match di Coppa Italia Inter-Roma su Canale 5, sfida che si risolve in un sostanziale testa a testa, con la fiction che registra 30mila telespettatori in più di differenza in media. Terza piazza per un classico anni ’80 come Il principe cerca moglie su Italia 1, mentre Un’ora sola vi vorrei, su Rai 1, con il suo 1,2 mln supera i talk politici, rispettivamente DiMartedì e Cartabianca, che fa poco di più di Fuori dal coro.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Lea – Un giorno nuovo (recensione) ha registrato un netto di 4.932.000 telespettatori, share 22,4%.Nel dettaglio la prima puntata 5.126.000, 21,04% e nella seconda 4744.000, 24,04%.

(recensione) ha registrato un netto di 4.932.000 telespettatori, share 22,4%.Nel dettaglio la prima puntata 5.126.000, 21,04% e nella seconda 4744.000, 24,04%. Su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei ha registrato 1.146.000 telespettatori, share 4,82%.

ha registrato 1.146.000 telespettatori, share 4,82%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione 1.002.000 telespettatori, share 3,99% e nel programma 968.000, 4,77%.

ha registrato nella presentazione 1.002.000 telespettatori, share 3,99% e nel programma 968.000, 4,77%. Su Canale 5 Inter – Roma , quarti Coppa Italia, ha registrato un netto di 4.902.000 telespettatori, share 20,40%.

, quarti Coppa Italia, ha registrato un netto di 4.902.000 telespettatori, share 20,40%. Su Italia 1 Il film Il principe cerca moglie ha registrato un netto di 1.389.000 telespettatori, share 6,35%.

ha registrato un netto di 1.389.000 telespettatori, share 6,35%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 914.000 telespettatori, share 5,33%.

ha registrato un netto di 914.000 telespettatori, share 5,33%. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.099.000 telespettatori, share 5,29%.

ha registrato 1.099.000 telespettatori, share 5,29%. Su Tv8 Italia’s Got Talent è stato visto da 763.000 telespettatori, share 3,6%.

è stato visto da 763.000 telespettatori, share 3,6%. Su Nove Il film Ultimatum alla Terra ha registrato 230.000 telespettatori, share 1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.363.000 telespettatori, share 21,35%.

ha registrato 5.363.000 telespettatori, share 21,35%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 845.000 telespettatori, share 3,35%.

ha registrato 845.000 telespettatori, share 3,35%. Su Rai 3 Blob 1.257.000, 5,48%. Che Succ3de? 1.449.000, 6,01%. Un posto al sole 1.739.000, 6,89%.

1.257.000, 5,48%. 1.449.000, 6,01%. 1.739.000, 6,89%. Su Canale 5 Striscina la notizina ha registrato 3.901.000 telespettatori, share 15,97%.

ha registrato 3.901.000 telespettatori, share 15,97%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.579.000 telespettatori, share 6,33%.

ha registrato 1.579.000 telespettatori, share 6,33%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.089.000 telespettatori, share 4,44% e 1.004.000, 3,98%.

ha registrato 1.089.000 telespettatori, share 4,44% e 1.004.000, 3,98%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.679.000 telespettatori, share 6,70%.

ha registrato 1.679.000 telespettatori, share 6,70%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 387.000 telespettatori, share 1,6%.

ha registrato 387.000 telespettatori, share 1,6%. Su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 360.000 telespettatori, share 1,4%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.403.000 telespettatori, share 21,35% e nel game un netto di 4.842.000, 24,80%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.403.000 telespettatori, share 21,35% e nel game un netto di 4.842.000, 24,80%. Su Rai 2 Cerchi Azzurri 561.000, 3,08%. 9-1-1 ha registrato un netto di 761.000 telespettatori, share 3,40%.

561.000, 3,08%. ha registrato un netto di 761.000 telespettatori, share 3,40%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.658.000 telespettatori, share 16,90% e nel game un netto di 4.080.000, 21,08%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.658.000 telespettatori, share 16,90% e nel game un netto di 4.080.000, 21,08%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 670.000 telespettatori, share 3,07%.

ha registrato 670.000 telespettatori, share 3,07%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 805.000 telespettatori, share 3,52%.

ha registrato 805.000 telespettatori, share 3,52%. Su La7 Lie to me ha registrato 126.000 telespettatori, share 0,84% e 150.000, 0,79%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato 939.000 telespettatori, share 16,19%; UnoMattina Speciale Sanremo 840.000, 15,96%. Storie italiane nella prima parte 930.000, 17,24% e nella seconda 1.052.000, 16,48%. È sempre Mezzogiorno 1.853.000, 16,13%.

ha totalizzato 939.000 telespettatori, share 16,19%; 840.000, 15,96%. nella prima parte 930.000, 17,24% e nella seconda 1.052.000, 16,48%. 1.853.000, 16,13%. Su Rai 2 Pechino 2022 – Sci Nordico un netto di 392.000, 7,28%; Pattinaggio Artistico 460.000, 8,51%. I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 514.000 telespettatori, share 7,54% e nella seconda 902.000, 8,37%.

un netto di 392.000, 7,28%; Pattinaggio Artistico 460.000, 8,51%. ha registrato nella prima parte 514.000 telespettatori, share 7,54% e nella seconda 902.000, 8,37%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nel programma 384.000, 6,71% e nel segmento Extra 312.000, 5,77%. Elisir nella presentazione 278.000, 5,19% e nel programma 373.000, 5,86%. Dopo il TG Quante Storie 648.000, 4,91%. Passato e presente 590.000, 4%.

ha registrato nel programma 384.000, 6,71% e nel segmento Extra 312.000, 5,77%. nella presentazione 278.000, 5,19% e nel programma 373.000, 5,86%. Dopo il TG 648.000, 4,91%. 590.000, 4%. Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 1.013.000, 17,95% e nella seconda 967.000, 17,90%. Forum ha registrato 1.411.000 telespettatori, share 16,50%.

nella prima parte 1.013.000, 17,95% e nella seconda 967.000, 17,90%. ha registrato 1.411.000 telespettatori, share 16,50%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 254.000 telespettatori, share 3,17%.

ha registrato 254.000 telespettatori, share 3,17%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 144.000 telespettatori, share 2,34%. .000, %. Dopo il Tg Il Segreto 164.000, 1,46%. La signora in giallo 609.000, 4,27%.

ha ottenuto 144.000 telespettatori, share 2,34%. .000, %. Dopo il Tg 164.000, 1,46%. 609.000, 4,27%. Su La7 Omnibus ha registrato 169.000 telespettatori, share 3,07%, nel segmento News 106.000, 2,42% e nel Dibattito 171.000, 2,97%. Coffee Break 156.000, 2,90%. L’aria che tira 249.000, 3,80%; L’aria che tira – Oggi 368.000, 3,16%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.987.000, 15,21%. Il paradiso delle signore ha registrato 2042.000, 18,74%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.175.000, 19,52% e nel programma 2.545.000, 19,65%.

1.987.000, 15,21%. ha registrato 2042.000, 18,74%. ha registrato nella presentazione 2.175.000, 19,52% e nel programma 2.545.000, 19,65%. Su Rai 2 Curling, finale Italia – Norvegia, 2.346.000, 16,09%. Ore 14 Light ha registrato 633.000 telespettatori, share 5,05%. Detto Fatto 536.000, 4,91%.

2.346.000, 16,09%. ha registrato 633.000 telespettatori, share 5,05%. 536.000, 4,91%. Su Rai 3 Aspettando Geo 782.000, 7,25%. Geo ha registrato 1.522.000 telespettatori, share 11,63%.

782.000, 7,25%. ha registrato 1.522.000 telespettatori, share 11,63%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.547.000 telespettatori, share 17,17%. Una Vita 2.344.000, 16,36%. Uomini e donne 2.842.000, 23,21% e nel Finale 2.196.000, 20,13%. Amici di Maria De Filippi 1.989.000, 18,32%. GF Vip 2.014.000, 18,90%. Love is in the air 1.676.000, 15,22%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.643.000, 14,14% e nel programma 2.011.000, 15,27%.

ha registrato 2.547.000 telespettatori, share 17,17%. 2.344.000, 16,36%. 2.842.000, 23,21% e nel Finale 2.196.000, 20,13%. 1.989.000, 18,32%. 2.014.000, 18,90%. 1.676.000, 15,22%. nella presentazione 1.643.000, 14,14% e nel programma 2.011.000, 15,27%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 526.000 telespettatori, 3,64%. Due uomini e mezzo un netto di 268.000, 2,14%.

ha registrato 526.000 telespettatori, 3,64%. un netto di 268.000, 2,14%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 718.000 telespettatori, 5,29% di share. Il film L’uomo dei 7 capestri un netto di 384.000, 3,08%.

ha registrato un netto di 718.000 telespettatori, 5,29% di share. Il film un netto di 384.000, 3,08%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 251.000, 1,76% e nel programma 276.000 telespettatori, share 2,35%; Tagadoc 161.000, 1,40%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 920.000 telespettatori, share 10,39%.

ha registrato un netto di 920.000 telespettatori, share 10,39%. Su Rai 2 Malati di sesso ha registrato 351.000 telespettatori, share 2,64%.

ha registrato 351.000 telespettatori, share 2,64%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato 441.000 telespettatori, share 6,06%.

ha registrato 441.000 telespettatori, share 6,06%. Su Canale 5 Coppa Italia Live ha registrato 1.466.000, 8,89%.

ha registrato 1.466.000, 8,89%. Su Italia 1 Immagina che ha registrato un netto di 391.000 telespettatori, share 6,13%.

ha registrato un netto di 391.000 telespettatori, share 6,13%. Su La7 DiMartedì più ha registrato 416.000 telespettatori, share 5,58%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.236.000, 21,76%; ore 20:00 5.798.000, 25,07%.

3.236.000, 21,76%; 5.798.000, 25,07%. Tg2 ore 13:00 1.961.000, 14,14%; ore 20:30 1.392.000, 5,65%.

1.961.000, 14,14%; 1.392.000, 5,65%. Tg3 ore 14:30 1.337.000, 9,41%; ore 19:00 2.386.000, 12,99%.

1.337.000, 9,41%; 2.386.000, 12,99%. Tg5 ore 13:00 2.728.000, 19,45%; ore 20:00 4.769.000, 20,50%.

2.728.000, 19,45%; 4.769.000, 20,50%. Studio Aperto ore 12:25 1.121.000, 9,85%; ore 18:30 630.000, 4,15%.

1.121.000, 9,85%; 630.000, 4,15%. Tg4 ore 12.00 322.000, 3,63%; ore 18:55 720.000, 3,87%.

322.000, 3,63%; 720.000, 3,87%. Tg La7 ore 13:30 451.000, 3,04%; ore 20:00 1.182.000, 5,05%.

Ascolti Discovery

Su Real Time in prima serata Primo Appuntamento ha registrato 391.000 telespettatori, share 1,6%; in seconda serata Il salone delle meraviglie ha registrato 239.000, share 1,5%.

Su Eurosport 1, per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 la finale olimpica di Curling misto Italia – Norvegia, vinto dall’Italia, ha ottenuto 298.000 telespettatori, share 2,1%; lo Sci di fondo Femminile e Maschile, con l’argento di Federico Pellegrino, ha ottenuto 98.000 telespettatori, share 1%.

Dati AUDITEL™