Gli ascolti tv del primo giorno pienamente feriale, televisivamente parlando, del 2025. Vediamo come è andato…

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la miniserie Leopardi, il poeta dell’infinito (recensione) ha registrato 4.112.000 telespettatori, share 24,08%. Su Canale 5 Amore e vendetta – Zorro ha registrato 2.161.000 telespettatori, share 13,73%. Su Rai 2 Ma… Diamoci del tour! In Europa ha ottenuto 1.019.000 telespettatori, share 5,43%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.357.000 telespettatori, share 8% e il segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 398.000, 5,87%. Su Italia 1 il film Attacco al potere 2 ha registrato un netto di 1.353.000 telespettatori, share 6,95%. Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha registrato 719.000 telespettatori, share 5,01%. Su Rai 3 il film Un uomo felice ha ottenuto un netto di 687.000 telespettatori, share 3,44%. Su Tv8 il film Un Natale a cinque stelle ha registrato 436.000 telespettatori, share 2,33%. Su Nove il film Jumanji è stato visto da 420.000 telespettatori, share 2,27%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 5.339.000, 25,50%; Affari Tuoi (quanto hanno vinto) 6.554.000, 30,14%; Striscia la Notizia su Canale 5 3.137.000 telespettatori, share 14,43%. Su Rai 2 Tg2 Post 608.000, 2,78%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.127.000, 5,66% e a seguire Via dei Matti n.0 988.000, 4,76%, Il cavallo e la torre 1.230.000, 5,77%; Un posto al sole 1.561.000, 7,12%. NCIS su Italia 1 registra 1.384.000 telespettatori, share 6,41% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 966.000 telespettatori, share 4,54% e 943.000, 4,29%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.363.000 telespettatori, share 6,48%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 613.000 telespettatori, share 2,85% e su Nove Cash or trash? ha registrato 462.000, 2,13%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.307.000, 22,99%, e nel game un netto di 4.868.000, 27,35%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della Fortuna 2.546.000 telespettatori, share 18,51% e nel game un netto di 3.504.000, 20,70%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 662.000, 3,37%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 573.000 telespettatori, share 3%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 948.000 telespettatori, share 4,84%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 295.000, 1,85%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 450.000 telespettatori, share 15,52%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 808.000, 17,16%; Storie Italiane nella prima parte 821.000, 17,57%, e nella seconda 1.114.000, 20,09%; È sempre Mezzogiorno 1.860.000, 18,05%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 185.000, 3,97%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 516.000, 8,39%, e nella seconda parte 905.000, 9,17%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto 204.000, 4,18%, e nel segmento Extra 193.000, 4,15%; ReStart 198.000, 4,38%; Elisir nella presentazione 175.000, 3,72% e nel programma 295.000, 5,94%, Mixer storia 246.000, 4,18%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 524.000, 4,41%; Passato e Presente 492.000, 3,72%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.029.000 telespettatori, share 21,92%, 891.000, 19,39%, e nei saluti 793.000, 16,41% con Forum a 1.357.000, 17,92%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 268.000 telespettatori, share 3,88% e su Rete 4 Terra Amara 283.000, 5,97%; Tempesta d’amore 238.000, 5,11%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 222.000 telespettatori, share 4,03% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 586.000, 4,92%. La7 ha ottenuto con Omnibus 195.000 telespettatori, share 4,33%, nel segmento News 113.000, 3,07% e nel Dibattito 207.000, 4,30%; quindi Coffee Break 189.000, 4,05% e L’aria che tira 294.000, 5,14% e L’aria che tira Oggi 462.000, 4,38%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 2.022.000, 15,65%, nella prima parte 1.834.000, 15,30%, e nella seconda 1.639.000, 16,57%; Il Paradiso delle Signore 1.811.000, 19,20%; La vita in diretta nella presentazione 1.863.000, 18,80%, e nel programma 2.391.000, 20,71%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 991.000, 8,30%; BellaMa’ un netto di 668.000, 6,98%, La porta magica 391.000, 3,81% e nel segmento E poi… 367.000, 3,27%. Su Rai 3 In cammino 315.000, 3,17%, Aspettando Geo 644.000, 6,79%, Geo 1.394.000, 11,92%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.542.000 telespettatori, share 19,38%, Endless Love 2.433.000, 19,63%; Uomini e donne (live) 2.564.000, 23,62% e nel finale 1.933.000, 20,68%; Amici di Maria De Filippi 1.618.000, 17,23%; My Home My Destiny 1.375.000, 14,45%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.408.000, 14,03%, nella seconda 1.503.000, 12,96% e nei saluti 1.741.000, 13,47%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 518.000 telespettatori, 4,05%, Person of Interest 399.000, 3,63%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 762.000 telespettatori, 6,38% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 428.000, 4,51%, e il film Sfida a White Buffalo un netto di 480.000, 4,26%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 482.000, 3,96%, nel programma 421.000, 4,20% e nel segmento Focus 346.000, 3,56%; La Torre di Babele Doc 289.000, 2,50%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Gli occhi del musicista ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il fattore umano – Leaving Gaza .000, %; Tg3 LineaNotte .000, %. Su Italia 1 il film La guerra dei mondi ha registrato un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

