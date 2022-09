Gli ascolti tv del martedì ritrovano i due principali talk politici dell’Autunno visto il ritorno di DiMartedì nel prime time di La7. Mentre #Cartabianca ha inaugurato la sua stagione già la scorsa settimana, Giovanni Floris e la sua compagnia di giro è tornata solo ieri sera in grande spolvero e caricato a molla (peccato che duri sempre troppo); con loro anche Mario Giordano e la sua Zona Bianca.

Nel prime time, però, l’attenzione è catalizzata dalla Champions League che ha offerto il supermatch Paris Saint Germain – Juventus su Canale 5, anche se una delle cose più interessanti nei palinsesti in chiaro del Digitale Terrestre è l’arrivo di Pechino Express – La rotta dei sultani, la prima edizione dell’adventure targato Sky che ora sbarca su Tv8.

Dopo i debutti di lunedì, il secondo giorno della settimana serve anche ad assestare i dati del kick-off stagionale: dopo la curiosità della prima puntata, il pubblico inizia a ritrovare le sue abitudini di consumo feriale del daytime.

Ma vediamo come sono andati gli ascolti tv di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la Champions League con PSG – Juventus ha ottenuto un netto di 5.055.000, 26,87%, mentre su Rai 1 il film Nessuno mi può giudicare ha registrato 1.890.000 telespettatori, share 11,18% e terza piazza per la prima puntata di DiMartedì che su La7 ha ottenuto 954.000, 5,94%. Segue Italia 1 con il film Sulle ali dell’avventura ha registrato un netto di 871.000 telespettatori, share 5,00%, mentre su Rete 4 Fuori dal coro ha ottenuto un netto di 804.000 telespettatori, share 6,03%. Rai 3 si ferma a 696.000, 4,50%, (anteprima a 688.000, 3,52%) con la seconda puntata di #Cartabianca che pareggia di fatto con la replica di Un’ora sola Vi vorrei che ha registrato 694.000, 3,73%. Su Tv8 Pechino Express – La rotta dei sultani è stato visto da 649.000 telespettatori, share 4%, mentre su Nove il film Bad Company – Protocollo Praga ha registrato 305.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.953.000 telespettatori, share 15,15%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 3.472.000 telespettatori, share 18,79%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 618.000 telespettatori, share 3,16% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto .000, % e a seguire Via dei Matti n.0 694.000, 3,96%, Il cavallo e la torre 1.150.000, 6,24%, quindi Un posto al sole che registra 1.350.000, 6,96%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1067.000 telespettatori, share 5,65% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 850.000 telespettatori, share 4,58% e nella seconda 698.000, 3,58%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1165.000 telespettatori, share 6,05%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 613.000 telespettatori, share 3,2% e su Nove Don’t Forget the Lyrics! ha registrato 358.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.364.000 telespettatori, share 23,54% e nel game un netto di 3.568.000, 26,67%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.523.000 telespettatori, share 15,96% e nel game un netto di 2.401.000, 18,60%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 757.000, 4,67%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 632.000 telespettatori, share 4,14%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Padre Brown raccoglie 120.000, 1,42% e 124.000, 1,05%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra 1.295.000, 13,43% e .000, %, Il paradiso delle signore raccoglie 1.103.000, 14,30% e a seguire La vita in diretta nella presentazione 1265.000, 16,47% e nel programma 1.516.000, 18,78%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 417.000 telespettatori, share 3,94%. Su Rai 3 Qui Venezia Cinema ha ottenuto 693.000, 7,17%, Il Mythonauta .000, 297.000, 3,65%; Geo Magazine 644.000, 7,88%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.411.000 telespettatori, share 20,52%, Una vita 2.223.000, 20,75% mentre Un altro domani 1.860.000, 21,85%, Terra amara 1.955.000, 25,80%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.418.000, 18,73%, 1.450.000, 17,53% e nel segmento i Saluti 1.390.000, 16,06%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 577.000 telespettatori, 5,03%, mentre The Mentalist 198.000, 2,52%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 645.000 telespettatori, 6,36% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 289.000, 3,68% e il film Per pochi dollari ancora un netto di 324.000, 4,04%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 252.000 telespettatori, share 2,36% e nel programma 288.000, 3,41%; Tagadà Focus 282.000, 3,77%. Padre Brown 105.000, 1,38%.