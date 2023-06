Gli ascolti tv del martedì, con un prime time ormai quasi del tutto estivo, ma con i talk del prime time che resistono. Per il resto film e repliche, con qualche guizzo, come Viaggi Pazzeschi. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Un marito sospetto ha registrato un netto di 3.208.000 telespettatori, share 17.84%. Su Canale 5 la serie Sissi ha ottenuto un netto di 1.218.000, 8.76%. Su Italia 1 Pucci Show ha registrato 1.485.000 telespettatori, share 9.20%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.172.000, 7.14%. Su Rai 2 il film Un’estate all’Isola d’Elba ha registrato 856.000, 4.66%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto 971.000, 6.02%. Su Rete 4 il film Don Camillo Monsignore… ma non troppo ha ottenuto 1.212.000 telespettatori, share 7.38%. Su Tv8 Victoria Cabello: viaggi pazzeschi è stato visto da 363.000 telespettatori, share 2.3%. Su Nove il film L’immortale ha registrato 362.000 telespettatori, share 2.2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti con Bruno Vespa (ospite Fiorello) 4.261.000, 23%; Affari tuoi 4.866.000, 24.6%; Striscia la notizia su Canale 5 3.168.000 telespettatori, share 16%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto .000 telespettatori, share % mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 778.000, 4.8% e a seguire Via dei Matti n.0 668.000, 3.8%, Il cavallo e la torre 1.079.000, 5.8%, quindi Un posto al sole che registra 1.488.000, 7.5%. NCIS su Italia 1 registra 1.406.000 telespettatori, share 7.2% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 788.000 telespettatori, share 4.2% e nella seconda 769.000, 3.9%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.432.000 telespettatori, share 7.3%, mentre su Tv8 4 Hotel ha ottenuto 408.000 telespettatori, share 2.2% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 310.000 telespettatori, share 1.6%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.461.000, 23.3%, e nel game un netto di 3.509.000, 25.9%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.397.000 telespettatori, share 14.1% e nel game un netto di 2.369.000, 18.4%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 726.000, 4.5%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 509.000 telespettatori, share 3.3%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 635.000 telespettatori, share 3.8%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 213.000, 2.1%, e nel game 336.000, 2.6%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 636.000 telespettatori, share 12.87%, mentre UnoMattina ha registrato 663.000, 16.25%; a seguire Storie Italiane 694.000, 17.53% e 908.000, 18.66% È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.558.000, 16.68%. Su Rai 2 Viva Rai 2! 879.000, 17.58%; I Fatti Vostri ha registrato 602.000 telespettatori, share 10.79%, e 943.000, 10.62%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 258.000, 5.17%, nel programma 240.000, 5.45%, e nel segmento Extra 140.000, 3.52%, mentre Elisir a gentile richiesta 129.000, 3.24%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 592.000, 5.33% e Passato e Presente 517.000, 4.25%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 835.000 telespettatori, share 19.73% e 868.000, 21.95%, con Forum a 1.360.000, 19.96%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 228.000 telespettatori, share 4.73% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 154.000 telespettatori, share 3.16% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 186.000, 2% e La signora in giallo 593.000, 4.97%. La7 ha ottenuto con Omnibus 108.000 telespettatori, share 2.95%, nel segmento News 114.000, 2.78% e nel Dibattito 140.000, 3.08%; quindi Coffee Break 150.000, 3.77% e L’aria che tira 223.000, 4.31% e L’aria che tira Oggi 314.000, 3.26%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.645.000, 14.6% e nel programma 1.474.000, 16.1%, Sei sorelle 896.000, 12.7%; La vita in diretta nella presentazione 1.586.000, 21.5%, e nel programma 1.936.000, 24%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 760.000 telespettatori, share 7.4%; Squadra Speciale Cobra 11 394.000, 5.2% e 414.000, 5.9%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 708.000, 8.7%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.705.000 telespettatori, share 22.3%, Terra Amara 2.451.000, 22%, La promessa 1.885.000, 20.4%; L’Isola dei Famosi 1.262.000, 16.7%, Un altro domani 976.000, 13.8%, il film tv Inga Lindstrom – Segreti un netto di 802.000, 10.3%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 597.000 telespettatori, 5.46%, mentre Person of interest 317.000, 4.03%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 680.000, 6.51% e il film Lo sperone nudo un netto di 313.000, 3.90%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 327.000 telespettatori, share 2.99%, nel programma 302.000, 3.71, e Tagadà Focus 264.000, 3.74%. C’era una volta il Novecento un netto di 169.000, 2.15%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta 984.000, 11.93%. Su Rai 2 La conferenza stampa ha registrato 447.000 telespettatori, share 3.56%, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte 349.000, 5.55%. Su La7 DiMartedì+ ha ottenuto 368.000 telespettatori, share 5.76%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.932.000, 24.14%; ore 20:00 4.205.000, 24.92%.

2.932.000, 24.14%; 4.205.000, 24.92%. Tg2 ore 13:00 1.675.000, 14.34%; ore 20:30 1.225.000, 6.46%.

1.675.000, 14.34%; 1.225.000, 6.46%. Tg3 ore 14:30 1.252.000, 11.58%; ore 19:00 1.455.000, 12.16%.

1.252.000, 11.58%; 1.455.000, 12.16%. Tg5 ore 13:00 2.868.000, 24.40%; ore 20:00 3.495.000, 20.28%.

2.868.000, 24.40%; 3.495.000, 20.28%. Studio Aperto ore 12:25 1.132.000, 12.13%; ore 18:30 460.000, 4.95%.

1.132.000, 12.13%; 460.000, 4.95%. Tg4 ore 12.00 262.000, 3.72; ore 18:55 552.000, 4.51%.

262.000, 3.72; 552.000, 4.51%. Tg La7 ore 13:30 514.000, 4.25%; ore 20:00 1.156.000, 6.68%.

Dati AUDITEL™