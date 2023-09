Gli ascolti tv del primo martedì d’autunno tv, col debutto di Bianca Berlinguer su Rete 4 e novità, in corsa, nel Pomeriggio Cinque della Merlino. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il giovane Montalbano – Il ladro onesto, in replica, ha registrato 3.049.000 telespettatori, share 18,76%. Su Canale 5 il film Benvenuti al Nord ha ottenuto un netto di 2.097.000, 13,55%. Su Rete 4 la prima puntata di È sempre Cartabianca (recensione) ha ottenuto 1.208.000 telespettatori, share 9,61%. Su Rai 2 il film Un uomo sopra la legge ha registrato un netto di 997.000, 6,05%. Su Italia 1 il film 47 Ronin ha registrato un netto di 920.000 telespettatori, share 5,62%. Su Tv8 Pechino Express – La via delle Indie è stato visto da 665.000 telespettatori, share 4,34%. Su Rai 3 Filorosso – Speciale Caivano ha ottenuto 609.000, 4,25%. Su La7 In onda Estate ha ottenuto 553.000, 5,35%. Su Nove Nemico Pubblico ha registrato un netto di 275.000 telespettatori, share 1,84%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 3.685.000, 19,82%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.814.000 telespettatori, share 15,19%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 684.000 telespettatori, share 3,67% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 845.000, 5,18% e a seguire Viaggio in Italia 748.000, 4,29%, Qui Venezia Cinema 1.051.000, 5,85%, Un posto al sole che registra 1.597.000, 8,53%. NCIS su Italia 1 registra 1.251.000 telespettatori, share 6,81% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 972.000 telespettatori, share 5,35% e nella seconda 1.081.000, 5,77%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 1.077.000 telespettatori, share 5,80%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 435.000 telespettatori, share 2,37% e su Nove Cash or Trash ha registrato 658.000 telespettatori, share 3,58%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L'intesa vincente .000, %, e nel game un netto di .000, %, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.601.000 telespettatori, share 16,82% e nel game un netto di 2.215.000, 17,46%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 498.000, 3,15%, mentre su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 638.000 telespettatori, share 4,18%. Tempesta d'amore su Rete 4 ha raccolto 606.000 telespettatori, share 3,60%, mentre su La7 Padre Brown 111.000, 1,28%, e 144.000, 1,17%.

Daytime (Mattina)

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra 1.251.000, 12,62%, Il Paradiso delle Signore, in replica, 948.000, 12,28%; Estate in diretta nella presentazione 1.227.000, 17,36%, e nel programma 1.404.000, 17,29%. Su Rai 2 Mondiali Basket 2023: Italia -USA un netto di 843.000, 9,02%; Candice Renoir 239.000, 3,34%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 812.000, 9,65%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.479.000 telespettatori, share 20,76%, Terra Amara 2.652.000, 23,42%, La promessa 1.954.000, 22,52%, Pomeriggio Cinque (la seconda puntata) nella prima parte 1.410.000, 20,13%, nella seconda 1.341.000, 16,97% e nei saluti 1.223.000, 14,21%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 560.000 telespettatori, 4,71%, mentre Cold Case 283.000, 3,75%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 675.000 telespettatori, 6,30% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 512.000, 6,10%, e il film Per pochi dollari ancora un netto di 370.000, 4,78%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 208.000 telespettatori, share 2,29%. C’era una volta… il Novecento un netto di 113.000, 1,53%, il doc L’ingegneria del passato 104.000, 1,44%.

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

Dati AUDITEL™