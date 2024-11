Gli ascolti tv dell’Election Day USA, che però sulla tv italiana viene raccontato a partire dalla mezzanotte o giù di lì, mentre i talk politici ‘scaldano’ l’ambiente. Ma è anche la serata del ritorno de La Talpa.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Un padre ha registrato 2.706.000 telespettatori, share 15,10%. Su Canale 5 La Talpa (recensione) ha registrato 2.250.000 telespettatori, share 14,04%. Su Rai 2 Se mi lasci non vale (puntatone finale per liquidare l’edizione) ha ottenuto nel segmento L’attesa (21:35 – 24:13) 191.000 telespettatori, share 1,20% e nel segmento La decisione finale (00:18 – 00:58) 114.000, 1,93%. Su Rai 3 Amore criminale – Storie di femminicidio ha ottenuto nella presentazione 702.000 telespettatori, share 3,26%m e nel programma 989.000, 5,44%. Su Italia 1 il film Hercules – La leggenda ha inizio ha registrato un netto di 959.000 telespettatori, share 4,94%. Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha registrato 589.000 telespettatori, share 4,96%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.584.000 telespettatori, share 9,42% e il segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 773.000, 10,32%. Su Tv8 X Factor ha registrato 542.000 telespettatori, share 3,66%. Su Nove Comedy Match è stato visto da 334.000 telespettatori, share 1,87%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.550.000, 21,94%; Affari Tuoi 5.441.000, 24,95%; Striscia la Notizia su Canale 5 3.101.000 telespettatori, share 14,23%. Su Rai 2 Tg2 Post 654.000, 2,97%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.041.000, 5,22% e a seguire Viaggio in Italia 930.000, 4,51%, Il cavallo e la torre 1.182.000, 5,67%; Un posto al sole 1.456.000, 6,64%. NCIS su Italia 1 registra 1.321.000 telespettatori, share 6,15%, mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.090.000 telespettatori, share 5,20%, e 923.000, 4,17%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.914.000 telespettatori, share 8,77%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 494.000 telespettatori, share 2,29% e su Nove Chissà chi è ha registrato nella prima parte 453.000 telespettatori, share 2,14% e nel programma 558.000, 2,54%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.931.000, 20,73%, e nel game un netto di 3.960.000, 22,82%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della Fortuna 2.616.000 telespettatori, share 19,68% e nel game un netto di 3.715.000, 22,59%. Su Rai 2 Gormiti – The New Era 140.000, 1%, e 104.000, 0,63%: Medici in corsia ha ottenuto un netto di 306.000, 1,60%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 655.000 telespettatori, share 3,48%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 918.000 telespettatori, share 4,71%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 258.000, 1,68%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 425.000, 2,18%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 541.000 telespettatori, share 13,21%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 794.000, 17,75%; Storie Italiane nella prima parte 740.000, 18,79%, e nella seconda 742.000, 15,56%; È sempre Mezzogiorno 1.582.000, 16,77%. Su Rai 2 Binario 2 119.000, 2,43%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 443.000, 8,30%, e nella seconda parte 881.000, 9,64%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 253.000, 4,84%, nel programma 246.000, 5,32%; ReStart 248.000, 6,08%; Elisir nella presentazione 118.000, 3,15% e nel programma 179.000, 4,23%, Mixer storia 190.000, 3,69%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 534.000, 4,84%; Passato e Presente 433.000, 3,61%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 927.000 telespettatori, share 20,92% e 742.000, 19,30%, con Forum a 1.321.000, 19,43%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 283.000 telespettatori, share 4,66% e su Rete 4 Terra Amara 323.000, 6,70%, Tempesta d’amore 201.000, 5,08%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 250.000 telespettatori, share 5,30% e dopo il Tg La signora in giallo 505.000, 4,61%. La7 ha ottenuto con Omnibus 213.000 telespettatori, share 4,50%, nel segmento News 131.000, 3% e nel Dibattito 224.000, 4,66%; quindi Coffee Break 199.000, 5,01% e L’aria che tira 266.000, 5,38% e L’aria che tira Oggi 454.000, 4,66%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.318.000, 11,67%, e nel programma 1.322.000, 13,64%; Il Paradiso delle Signore 1.600.000, 19,32%; La vita in diretta nella presentazione 1.631.000, 19,30%, e nel programma 2.253.000, 21,16%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 870.000, 8,05%; BellaMa’ 563.000, 6,66%, La porta magica 256.000, 2,85%, e nel segmento E poi 166.000, 1,59%. Su Rai 3 Eccellenze Italiane 295.000, 3,37%, Aspettando Geo 551.000, 6,71%, Geo 1.346.000, 12,56%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.211.000 telespettatori, share 18,79%, Endless Love 2.284.000, 20,39%; Uomini e donne (live) 2.455.000, 25,39%; Amici di Maria De Filippi 1.539.000, 18,57%; My home my destiny 1.427.000, 17,66%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.287.000, 14,96%, nella seconda 1.351.000, 12,78% e nei saluti 1.750.000, 14,44%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 418.000 telespettatori, 3,64%, Person of Interest 411.000, 4,18%; GF 308.000, 2,73%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 766.000 telespettatori, 7,10% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno – La scelta 514.000, 6,02%, e il film La notte dell’agguato un netto di 437.000, 4,41%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 566.000, 5,15%, nel programma 436.000, 4,88% e nel segmento Focus 265.000, 3,21%; La Torre di Babele Doc 218.000, 2,06%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta – Speciale Elezioni USA 2024 (23:32 – 25:59) ha registrato un netto di 637.000 telespettatori, share 10,48%. Su Rai 3 Sopravvissute 721.000, 6,17%; Tg3 Speciale Elezioni USA (23:59 – 25:59) 274.000, 5,35%. Su Italia 1 il film L’ultimo dei Templari ha registrato un netto di 408.000, 4,57%. Su Rete 4 A rischio della vita .000, %. Su La7 Maratona Mentana – Elezioni USA 2024 (24:25 – 25:59) 525.000, 11,90%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.869.000, 23,88%; ore 20:00 4.602.000, 22,95%.

