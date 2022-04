Gli ascolti tv del martedì, con l’ultima puntata di Studio Battaglia su Rai 1 sopra i 4 milioni d’ascolto (precisamente 4.224.000 telespettatori) e la Champions League su Canale 5 con una partita decisamente poco interessante per le squadre italiane essendosi scontrate Manchester City e Atletico Madrid e, per questo, non ha raggiunto nemmeno i 3 milioni. Stasera tutto è possibile supera La pupa e il secchione show (9.35% contro l’8.41%).

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Studio Battaglia ha registrato 4.224.000 telespettatori, share 19.66%.

ha registrato 308.000 telespettatori, share 1.5%. Su Real Time Primo Appuntamento ha registrato 449.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.896.000 telespettatori, share 20.73%.

ha registrato 1.161.000 telespettatori, share 4.90%. Su Rai 3 Blob 854.000, 4.15%. Che Succ3de? 1.062.000, 4.74%. Un posto al sole 1.569.000, 6.62%.

ha registrato 360.000 telespettatori, share 1.5%. Su Nove Deal with it ha registrato 368.000 telespettatori, share 1.6%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.812.000 telespettatori, share 20.64% e nel game un netto di 4.190.000, 24.20%.

ha registrato 738.000 telespettatori, share 3.68%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 867.000 telespettatori, share 4.12%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione Straordinaria 912.000, 16.45%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 911.000 telespettatori, share 17.59%. Storie italiane nella prima parte 680.000, 14.39% e nella seconda 784.000, 13.59%. È sempre Mezzogiorno 1.717.000, 16.38%.

ha registrato 536.000 telespettatori, share 8.89%. Cerimonia Restituzione della bandiera Tricolore 466.000, 5.01% Su Rai 3 Agorà ha registrato 375.000, 6.64% e nel segmento Extra 281.000, 5.89%. Elisir nella presentazione 257.000, 5.32% e nel programma 342.000, 5.87%. Dopo il TG Quante Storie 652.000, 5.34%. Passato e presente 599.000, 4.44%.

ha ottenuto 217.000 telespettatori, share 3.92%. Dopo il Tg 213.000, 2.02%. 603.000, 4.59%. Su La7 Omnibus ha registrato 230.000 telespettatori, share 4.27%, nel segmento News 170.000, 4.20% e nel Dibattito 228.000, 4%. Coffee Break 184.000, 3.86%. L’aria che tira 355.000, 6%; L’aria che tira – Oggi 584.000, 5.43%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.676.000, 14.13%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.079.000, 21.04%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.425.000, 15.01% e nel programma 1.880.000, 17.42%.

ha registrato 648.000 telespettatori, share 5.22%. 439.000, 4.43%. Su Rai 3 Rai Parlamento Speciale 218.000, 2.15%. Aspettando Geo 478.000, 5.13%. Geo ha registrato 1.039.000 telespettatori, share 9.48%.

ha registrato un netto di 746.000 telespettatori, 6.08% di share. 441.000, 4.42%. Il film un netto di 439.000, 4.17%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 393.000, 3.09% e nel programma 407.000 telespettatori, share 3.84%; Tagadà #Focus 348.000, 3.77%. Speciale TgLa7 553.000, 4.40%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 904.000 telespettatori, share 10.34%.

ha registrato 904.000 telespettatori, share 10.34%. Su Rai 2 Tonica Remix ha registrato 410.000 telespettatori, share 6.67%.

ha registrato 410.000 telespettatori, share 6.67%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 522.000 telespettatori, share 6.92%.

ha registrato un netto di 522.000 telespettatori, share 6.92%. Su La7 DiMartedì più ha registrato un netto di 422.000 telespettatori, share 5.54%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.213.000, 23.61%; ore 20:00 5.123.000, 24.25%.

309.000, 3.89%; 627.000, 3.86%. Tg La7 ore 13:30 662.000, 4.87%; ore 20:00 1.286.000, 6.03%.

Dati AUDITEL™