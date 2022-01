Ascolti tv martedì 4 gennaio 2022: Meraviglie, Sissi, Back to school

Gli ascolti tv del martedì, ancora festivo nel prime time senza i talk politici. Si parte dalla vetta conquistata da Alberto Angela e il suo Meraviglie, vicino al 17% di share. Segue, seppur in calo, il nuovo appuntamento con Sissi che si avvicina a quasi 3 milioni d’ascolto. C’era curiosità attorno alla prima puntata di Back to school (programma già disponibile su Mediaset Infinity) e le attese sembrano non aver deluso dato che il programma con il 9.80% di share ed una media di 1.912.000 telespettatori supera il secondo appuntamento di Un’ora sola vi vorrei.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Meraviglie – La penisola dei tesori ha registrato 3.604.000 telespettatori, share 16.96%.

ha registrato 3.604.000 telespettatori, share 16.96%. Su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei ha registrato 1.713.000 telespettatori, share 7.38%.

ha registrato 1.713.000 telespettatori, share 7.38%. Su Rai 3 Il film Un’avventura ha registrato 835.000 telespettatori, share 3.7%.

ha registrato 835.000 telespettatori, share 3.7%. Su Canale 5 La serie Sissi ha registrato un netto di 2.994.000 telespettatori, share 14.08%.

ha registrato un netto di 2.994.000 telespettatori, share 14.08%. Su Italia 1 Back to school, la prima puntata, ha registrato nella presentazione 1.419.000 telespettatori, share 5.78% e nel programma 1.912.000, 9.80%.

la prima puntata, ha registrato nella presentazione 1.419.000 telespettatori, share 5.78% e nel programma 1.912.000, 9.80%. Su Rete 4 Il film The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo ha registrato un netto di 1.245.000 telespettatori, share 5.83%.

ha registrato un netto di 1.245.000 telespettatori, share 5.83%. Su La7 Il film Donnie Brasco ha registrato 411.000 telespettatori, share 2.06%.

ha registrato 411.000 telespettatori, share 2.06%. Su Tv8 Il film Natale alle Highlands è stato visto da 389.000 telespettatori, share 1.7%.

è stato visto da 389.000 telespettatori, share 1.7%. Su Nove Il film Parker ha registrato 431.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.171.000 telespettatori, share 20.92%.

ha registrato 5.171.000 telespettatori, share 20.92%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 886.000 telespettatori, share 3.57%.

ha registrato 886.000 telespettatori, share 3.57%. Su Rai 3 Blob 1.192.000, 5.17%. Generazione bellezza 1.345.000, 5.57%. Un posto al sole 1.609.000, 6.51%.

1.192.000, 5.17%. 1.345.000, 5.57%. 1.609.000, 6.51%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.046.000 telespettatori, share 16.39%.

ha registrato 4.046.000 telespettatori, share 16.39%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.465.000 telespettatori, share 5.95%.

ha registrato 1.465.000 telespettatori, share 5.95%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 1.123.000 telespettatori, share 4.62% e 1.140.000, 4.60%.

ha registrato 1.123.000 telespettatori, share 4.62% e 1.140.000, 4.60%. Su La7 In onda ha registrato 1.498.000 telespettatori, share 6.07%.

ha registrato 1.498.000 telespettatori, share 6.07%. Su Tv8 4 Ristoranti ha registrato 497.000 telespettatori, share 2%.

ha registrato 497.000 telespettatori, share 2%. Su Nove Deal With It ha registrato 293.000 telespettatori, share 1.2%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.760.000 telespettatori, share 21.63% e nel game un netto di 5.051.000, 24.68%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.760.000 telespettatori, share 21.63% e nel game un netto di 5.051.000, 24.68%. Su Rai 2 9-1-1 ha registrato un netto di 796.000 telespettatori, share 3.55%.

ha registrato un netto di 796.000 telespettatori, share 3.55%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nella presentazione 2.216.000 telespettatori, share 13.04% e nel game un netto di 3.452.000, 17.27%.

ha registrato nella presentazione 2.216.000 telespettatori, share 13.04% e nel game un netto di 3.452.000, 17.27%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 689.000 telespettatori, share 3.12%.

ha registrato 689.000 telespettatori, share 3.12%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 849.000 telespettatori, share 3.72%.

ha registrato 849.000 telespettatori, share 3.72%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 235.000 telespettatori, share 1.45% e 266.000, 1.35%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.071.000 telespettatori, share 17.46%. Storie italiane nella prima parte 925.000, 14.94% e nella seconda 1.096.000, 15.36%. È sempre Mezzogiorno 1.851.000, 15.06%.

ha totalizzato un netto di 1.071.000 telespettatori, share 17.46%. nella prima parte 925.000, 14.94% e nella seconda 1.096.000, 15.36%. 1.851.000, 15.06%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 600.000 telespettatori, share 7.51% e nella seconda 778.000, 6.59%.

ha registrato nella prima parte 600.000 telespettatori, share 7.51% e nella seconda 778.000, 6.59%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 497.000, 8.36% e nel segmento Extra 340.000, 5.52%. Elisir nella presentazione 326.000, 5.19% e nel programma 455.000, 6.35%. Dopo il TG Quante Storie 837.000, 5.99%. Le storie di Passato e presente 679.000, 4.28%.

ha registrato 497.000, 8.36% e nel segmento Extra 340.000, 5.52%. nella presentazione 326.000, 5.19% e nel programma 455.000, 6.35%. Dopo il TG 837.000, 5.99%. 679.000, 4.28%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.066.000, 17.37% e nella seconda 1.096.000, 17.78%. Forum ha registrato 1.457.000 telespettatori, share 15.55%.

nella prima parte 1.066.000, 17.37% e nella seconda 1.096.000, 17.78%. ha registrato 1.457.000 telespettatori, share 15.55%. Su Italia 1 Chicago Justice ha registrato 201.000 telespettatori, share 2.61%.

ha registrato 201.000 telespettatori, share 2.61%. Su Rete 4 Un pizzico di fortuna ha ottenuto 103.000 telespettatori, share 1.55%. Dopo il Tg Il Segreto 206.000, 1.68%. La signora in giallo 690.000, 4.47%.

ha ottenuto 103.000 telespettatori, share 1.55%. Dopo il Tg 206.000, 1.68%. 690.000, 4.47%. Su La7 Omnibus ha registrato 156.000 telespettatori, share 3.04%, nel segmento News 91.000, 2.85% e nel Dibattito 162.000, 2.72%. Coffee Break 204.000, 3.30%. L’aria che tira 268.000, 3.72%; L’aria che tira – Oggi 388.000, 3.09%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.920.000, 14.13%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.245.000, 18.02%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.112.000, 16.09% e nel programma 2.743.000, 18.42%.

1.920.000, 14.13%. ha registrato 2.245.000, 18.02%. ha registrato nella presentazione 2.112.000, 16.09% e nel programma 2.743.000, 18.42%. Su Rai 2 Il film Perduti nel tempo ha registrato 486.000 telespettatori, share 3.42%.

ha registrato 486.000 telespettatori, share 3.42%. Su Rai 3 Aspettando Geo 1.070.000, 8.54%. Geo ha registrato 1.740.000 telespettatori, share 11.69%.

1.070.000, 8.54%. ha registrato 1.740.000 telespettatori, share 11.69%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.790.000 telespettatori, share 17.22%. Una Vita 2.461.000, 16.24%. Il film tv Christmas Wedding Runaway un netto di 1.726.000, 13.40%. GF Vip 1.563.000, 12.57%. Love is in the air 1.726.000, 13.41%. Pomeriggio Cinque News nella presentazione 1.508.000, 10.91% e nel programma 1.815.000, 11.77%.

ha registrato 2.790.000 telespettatori, share 17.22%. 2.461.000, 16.24%. Il film tv un netto di 1.726.000, 13.40%. 1.563.000, 12.57%. 1.726.000, 13.41%. nella presentazione 1.508.000, 10.91% e nel programma 1.815.000, 11.77%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 670.000 telespettatori, 4.31%. Dragonheart 371.000, 2.83%. Timetrip: Avventura nell’era vichinga un netto di 317.000, 2.33%.

ha registrato 670.000 telespettatori, 4.31%. 371.000, 2.83%. un netto di 317.000, 2.33%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 751.000 telespettatori, 5.22% di share. Il film L’ultima caccia un netto di 610.000, 4.23%.

ha registrato un netto di 751.000 telespettatori, 5.22% di share. Il film un netto di 610.000, 4.23%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 362.000, 2.41% e nel programma 387.000 telespettatori, share 3%; Tagadoc 198.000, 1.50%.

Seconda serata

Su Rai 1 Overland 22 ha registrato 371.000 telespettatori, share 6.69%.

ha registrato 371.000 telespettatori, share 6.69%. Su Rai 2 Bar Stella ha registrato 817.000 telespettatori, share 5.48%. I lunatici 164.000, 2.99%.

ha registrato 817.000 telespettatori, share 5.48%. 164.000, 2.99%. Su Rai 3 Illuminate 340.000, 2.15%. Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 392.000 telespettatori, share 4.70%.

340.000, 2.15%. ha registrato un netto di 392.000 telespettatori, share 4.70%. Su Italia 1 Il film Immaturi ha registrato un netto di 507.000 telespettatori, share 8.72%.

ha registrato un netto di 507.000 telespettatori, share 8.72%. Su Rete 4 Il film The Game – Nessuna regola ha registrato un netto di 246.000 telespettatori, share 3.49%.

ha registrato un netto di 246.000 telespettatori, share 3.49%. Su La7 Il film Capone ha registrato un netto di 120.000 telespettatori, share 1.94%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.613.000, 22.46%; ore 20:00 5.834.000, 25.31%.

3.613.000, 22.46%; 5.834.000, 25.31%. Tg2 ore 13:00 1.886.000, 12.61%; ore 20:30 1.442.000, 5.91%.

1.886.000, 12.61%; 1.442.000, 5.91%. Tg3 ore 14:30 2.034.000, 13.69%; ore 19:00 2.530.000, 13.25%.

2.034.000, 13.69%; 2.530.000, 13.25%. Tg5 ore 13:00 3.207.000, 21.22%; ore 20:00 4.669.000, 20.04%.

3.207.000, 21.22%; 4.669.000, 20.04%. Studio Aperto ore 12:25 1.282.000, 10.37%; ore 18:30 763.000, 4.63%.

1.282.000, 10.37%; 763.000, 4.63%. Tg4 ore 12.00 298.000, %; ore 18:55 676.000, 3.49%.

298.000, %; 676.000, 3.49%. Tg La7 ore 13:30 621.000, 3.87%; ore 20:00 1.237.000, 5.30%.

Dati AUDITEL™