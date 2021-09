Ultimo giorno d’agosto – e per molti d’estate – anche per gli ascolti tv. Il documentario di Rai 1 su Lady Diana nel 24esimo anniversario della sua morte riesce nella difficile impresa di non conquistare il pubblico estivo della prima serata – e a dire il vero la sciattezza nei testi, nella traduzione e nel doppiaggio rende il risultato comprensibile – cedendo, anche se di poco, alla commedia su Canale 5 Mamma o Papà?. Terza piazza per il film di Rai 3, mentre Rai 2 non va oltre i 400mila telespettatori. L’evento musicale di RTL 102.5, Power Hits Estate 2021 ottiene su Tv8 453mila telespettatori.

Prime Time

Su Rai 1 Il doc D. TIME Il tempo di Lady D. ha registrato 2.240.000 telespettatori, share 13,07%.

ha registrato 2.240.000 telespettatori, share 13,07%. Su Rai 2 Il film Life – Non oltrepassare il limite ha registrato 401.000 telespettatori, share 2,44%.

ha registrato 401.000 telespettatori, share 2,44%. Su Rai 3 Il film Doppia Colpa ha registrato 1.434.000 telespettatori, share 7,49%.

ha registrato 1.434.000 telespettatori, share 7,49%. Su Canale 5 Il film Mamma o papà? ha registrato un netto di 2.345.000 telespettatori, share 13,47%.

ha registrato un netto di 2.345.000 telespettatori, share 13,47%. Su Italia 1 Il film Terminator Genisys ha registrato un netto di 869.000 telespettatori, share 4,96%.

ha registrato un netto di 869.000 telespettatori, share 4,96%. Su Rete 4 Il film Men of Honor – L’onore degli uomini ha registrato un netto di 583.000 telespettatori, share 3,58%.

ha registrato un netto di 583.000 telespettatori, share 3,58%. Su La7 In onda in prima serata ha registrato 588.000 telespettatori, share 3,17%.

ha registrato 588.000 telespettatori, share 3,17%. Su Tv8 RTL 102.5 Power Hits Estate 2021 è stato visto da 453.000 telespettatori, share 2,8%.

è stato visto da 453.000 telespettatori, share 2,8%. Su Nove Il film Innocenti bugie ha registrato 420.000 telespettatori, share 2,4%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 4.011.000 telespettatori, share 19,56%.

ha registrato 4.011.000 telespettatori, share 19,56%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.175.000 telespettatori, share 5,73%.

ha registrato 1.175.000 telespettatori, share 5,73%. Su Rai 3 Blob 813.000, 4,59%. Via dei Matti n.0 893.000, 4,68%. Un posto al sole 1.412.000, 6,87%.

813.000, 4,59%. 893.000, 4,68%. 1.412.000, 6,87%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.634.000 telespettatori, share 12,85%.

ha registrato 2.634.000 telespettatori, share 12,85%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 952.000 telespettatori, share 4,74%.

ha registrato 952.000 telespettatori, share 4,74%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 1.103.000 telespettatori, share 5,63% e 1.178.000, 5,70%.

ha registrato 1.103.000 telespettatori, share 5,63% e 1.178.000, 5,70%. Su La7 In onda ha registrato 1.108.000 telespettatori, share 5,40%.

ha registrato 1.108.000 telespettatori, share 5,40%. Su Nove Deal With It ha registrato 370.000 telespettatori, share 1,8%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2345.000 telespettatori, share 20,49% e nel game un netto di 3554.000, 24,42%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2345.000 telespettatori, share 20,49% e nel game un netto di 3554.000, 24,42%. Su Rai 2 Un milione di piccole cose 278.000, 2,14%. NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 716.000 telespettatori, share 4,17%.

278.000, 2,14%. ha registrato un netto di 716.000 telespettatori, share 4,17%. Su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.241.000 telespettatori, share 11,28% e nel game un netto di 2.010.000, 14,30%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.241.000 telespettatori, share 11,28% e nel game un netto di 2.010.000, 14,30%. Su Italia 1 CSI ha registrato 392.000 telespettatori, share 2,43%.

ha registrato 392.000 telespettatori, share 2,43%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 828.000 telespettatori, share 4,69%.

ha registrato 828.000 telespettatori, share 4,69%. Su La7 The Good Wife ha registrato 101.000 telespettatori, share 0,98% e 118.000, 0,86%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 716.000 telespettatori, share 15,34%. Dedicato 735.000, 15,01%. Don Matteo 806.000, 11,90% e 1.502.000, 13,17%.

ha totalizzato un netto di 716.000 telespettatori, share 15,34%. 735.000, 15,01%. 806.000, 11,90% e 1.502.000, 13,17%. Su Rai 2 Ciclismo 199.000, 5,19%. Paralimpiadi Tokyo 2020 un netto di 258.000, 5,21%. Ciclismo 260.000, 5,14%. Tennis Tavolo 291.000, 5,86%. La nave dei sogni ha registrato 415.000 telespettatori, share 5,17%.

un netto di 258.000, 5,21%. Ciclismo 260.000, 5,14%. Tennis Tavolo 291.000, 5,86%. ha registrato 415.000 telespettatori, share 5,17%. Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato nella presentazione 339.000, 6,73%, nel programma 409.000, 8,10% e nel segmento Extra 309.000, 6,35%. Elisir d’Estate 286.000, 5,86%. Dopo il TG Quante Storie 542.000, 5,27%. Passato e presente 366.000, 2,65%.

ha registrato nella presentazione 339.000, 6,73%, nel programma 409.000, 8,10% e nel segmento Extra 309.000, 6,35%. 286.000, 5,86%. Dopo il TG 542.000, 5,27%. 366.000, 2,65%. Su Canale 5 Morning News nella prima parte 738.000, 14,55% e nella seconda 606.000, 12,45%. Forum ha registrato 1.134.000 telespettatori, share 15,09%.

nella prima parte 738.000, 14,55% e nella seconda 606.000, 12,45%. ha registrato 1.134.000 telespettatori, share 15,09%. Su Italia 1 Bones ha registrato 180.000 telespettatori, share 2,61%.

ha registrato 180.000 telespettatori, share 2,61%. Su Rete 4 Distretto di Polizia ha ottenuto 145.000 telespettatori, share 3%. Detective in corsia 110.000, 1,94%. Dopo il Tg Il Segreto 178.000, 1,67%. La signora in giallo 351.000, 2,61%.

ha ottenuto 145.000 telespettatori, share 3%. 110.000, 1,94%. Dopo il Tg 178.000, 1,67%. 351.000, 2,61%. Su La7 Omnibus ha registrato 138.000 telespettatori, share 2,99%, nel segmento News 89.000, 2,68% e nel Dibattito 138.000, 2,72%. Coffee Break Estate 107.000, 2,20%. L’aria che tira Estate 220.000, 3,87%; L’aria che tira Estate – Oggi 319.000, 3,03%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.217.000, 9,91%. Il paradiso delle signore ha registrato 912.000, 8,89%. Estate in Diretta ha registrato nella prima parte 998.000, 11,09% e nella seconda 1.407.000, 16,31%.

1.217.000, 9,91%. ha registrato 912.000, 8,89%. ha registrato nella prima parte 998.000, 11,09% e nella seconda 1.407.000, 16,31%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 469.000 telespettatori, share 3,48%. Tokyo 2020 Paralimpiadi 319.000, 3,87%.

ha registrato 469.000 telespettatori, share 3,48%. 319.000, 3,87%. Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 649.000 telespettatori, share 7,14%.

ha registrato 649.000 telespettatori, share 7,14%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2525.000 telespettatori, share 18,51%. Una Vita 2417 .000, 19,52%. Brave and beautiful 1926.000, 18%. Love is in the air 1.662.000, 18,12%. Il film tv Inga Lindstrom – Una sorpresa dal passato un netto di 885.000, 10,30%.

ha registrato 2525.000 telespettatori, share 18,51%. .000, 19,52%. 1926.000, 18%. 1.662.000, 18,12%. Il film tv un netto di 885.000, 10,30%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 625.000 telespettatori, 4,58%. Will & Grace un netto di 252.000, 3,06%.

ha registrato 625.000 telespettatori, 4,58%. un netto di 252.000, 3,06%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 673.000 telespettatori, 5,60% di share. Il film Amico, stammi lontano almeno un palmo un netto di 324.000, 3,68%.

ha registrato un netto di 673.000 telespettatori, 5,60% di share. Il film un netto di 324.000, 3,68%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 171.000 telespettatori, share 1,72%. La7 Doc 121.000, 1,44%.

Seconda serata

Su Rai 1 Le lettere di Madre Teresa ha registrato 430.000 telespettatori, share 8,23%.

ha registrato 430.000 telespettatori, share 8,23%. Su Rai 2 Felicità ha registrato 147.000 telespettatori, share 1,88%.

ha registrato 147.000 telespettatori, share 1,88%. Su Rai 3 Visionari 565.000, 4,46%. TG3 Lineanotte ha registrato 471.000 telespettatori, share 6,43%.

565.000, 4,46%. ha registrato 471.000 telespettatori, share 6,43%. Su Canale 5 Il film Belli di papà ha registrato un netto di 655.000 telespettatori, share 11,29%.

ha registrato un netto di 655.000 telespettatori, share 11,29%. Su Italia 1 Il film Terminator 2: Il giorno del giudizio ha registrato un netto di 326.000 telespettatori, share 5,76%.

ha registrato un netto di 326.000 telespettatori, share 5,76%. Su Rete 4 Il film La legge della notte ha registrato un netto di 86.000 telespettatori, share 1,81%.

ha registrato un netto di 86.000 telespettatori, share 1,81%. Su La7 Il film Coco Chanel & Igor Stravinsky ha registrato un netto di 113.000 telespettatori, share 1,48%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.011.000, 21,69%; ore 20:00 4.392.000, 24,53%.

3.011.000, 21,69%; 4.392.000, 24,53%. Tg2 ore 13:00 1.847.000, 14,22%; ore 20:30 1.568.000, 7,92%.

1.847.000, 14,22%; 1.568.000, 7,92%. Tg3 ore 14:30 1.528.000, 12,49%; ore 19:00 1.820.000, 13,99%.

1.528.000, 12,49%; 1.820.000, 13,99%. Tg5 ore 13:00 2.689.000, 20,39%; ore 20:00 3.433.000, 18,79%.

2.689.000, 20,39%; 3.433.000, 18,79%. Studio Aperto ore 12:25 1.419.000, 13,57%; ore 18:30 558.000, 5,39%.

1.419.000, 13,57%; 558.000, 5,39%. Tg4 ore 12.00 301.000, 3,71%; ore 18:55 623.000, 4,70%.

301.000, 3,71%; 623.000, 4,70%. Tg La7 ore 13:30 421.000, 3,07%; ore 20:00 907.000, 4,98%.

Ascolti Discovery

Su Real Time la prima puntata della nuova stagione di Cortesie per gli ospiti, in access prime time, ha registrato 321.000 telespettatori, per uno share dell’1,6%. In prima serata la puntata inedita di Primo Appuntamento ha registrato 472.000, 2,4%.

Dati AUDITEL™