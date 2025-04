Ascolti TV martedì 29 aprile: Belve, Maria Corleone e Bolle, chi ha vinto

Continua la programmazione televisiva primaverile e, nella prima serata di ieri 29 aprile 2025, sono andati in onda diversi contenuti di informazione, intrattenimento e attualità. Rai 1 ha trasmesso il programma Viva la Danza di Roberto Bolle, che come ogni anno sceglie di omaggiare la Giornata Mondiale della Danza con uno spettacolo unico nel suo genere. Su Canale 5 è invece partita la seconda stagione di Maria Corleone, la fiction che vede come protagonista Rosa Diletta Rossi. Su Rai 2 c’è invece stata la puntata di Belve, il talk show di Francesca Fagnani.

Chi ha vinto la sfida degli ascolti? Ecco cosa dicono esattamente i dati Auditel.

Rai o Mediaset: chi ha vinto la gara in tv

Durante la prima serata di martedì 29 aprile, Rai 1 ha trasmesso il tv show Viva la Danza, ideato da Roberto Bolle e Pamela Maffioli e che viene mandato in onda ogni anno in occasione della Giornata Mondiale della Danza. Il programma ha raggiunto 1.759.000 spettatori con uno share pari all’11.1%. Rai 2 ha invece proposto la prima puntata di Belve, la trasmissione che è condotta da Francesca Fagnani e che va in onda ormai da anni. La conduttrice ha ospitato nel suo studio Sabrina Impacciatore, Nathalie Guetta e Marcell Jacobs. L’episodio ha invece raggiunto 1.478.000 spettatori con il 9.1% di share. Canale 5 ha invece dato spazio alla prima puntata di Maria Corleone 2 con Rosa Diletta Rossi, Alessandro Fella, Fortunato Cerlino e Vittorio Magazzù. La fiction è stata vista da 2.172.000 spettatori con il 12.1% di share. A primeggiare in questa sfida è quindi stata la serie tv Mediaset.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Rai 3 ha mandato in onda Un Giorno in Pretura, che ha interessato 731.000 spettatori con il 3.9% di share. Italia 1 ha proposto Le Iene Show, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, ed è stato seguito da 1.359.000 spettatori con il 10.2% di share. Rete 4 ha invece trasmesso il programma di approfondimento E’ Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer, che ha raggiunto 705.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 c’è stata una puntata di DiMartedì, che ha invece interessato 1.409.000 spettatori con l’8.4% di share. Il Nove ha mandato in onda il film L’Immortale, il film con Jean Reno, Kad Merad, Jean-Pierre Darroussin, Marina Foïs e Richard Berry. La pellicola è stata vista da 241.000 spettatori con l’1.4% di share.