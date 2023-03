Gli ascolti tv del martedì, tra nuove serie e puntate inedite, con i talk politici e le interviste di Belve. Vediamo i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la terza puntata di Buongiorno, mamma! 2 ha ottenuto 3.109.000, 18,39%. Su Rai 1 la prima puntata della serie Sei donne – Il mistero di Leila (recensione) ha registrato un netto di 2.776.000 telespettatori, share 14,99%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.283.000, 7,44%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 1.063.000, 5,01% e nel programma 1.214.000 telespettatori, share 8,82%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto 996.000, 5,87%. Su Rai 2 Belve (di cui è saltato il blocco finale) ha registrato un netto di 814.000, 4,48%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha ottenuto 772.000 telespettatori, share 5,27%. Su Nove il film Prometheus ha registrato 329.000 telespettatori, share 1,9%. Su Tv8 il film L’ultimo San Valentino è stato visto da 185.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti di Bruno Vespa con Piantedosi 4.712.000, 22,49%; Soliti Ignoti – Il ritorno 4.761.000, 22,32%; Striscia la notizia su Canale 5 4.108.000 telespettatori, share 19,28%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 694.000 telespettatori, share 3,24% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.162.000, 5,73% e a seguire Caro Marziano 1.277.000, 6,14%, Il cavallo e la torre 1.443.000, 6,85%, quindi Un posto al sole che registra 1.703.000, 7,93%. NCIS su Italia 1 registra 1.383.000 telespettatori, share 6,50% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 989.000 telespettatori, share 4,69% e nella seconda 836.000, 3,88%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.611.000 telespettatori, share 7,54%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 469.000 telespettatori, share 2,2% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 627.000 telespettatori, share 2,9%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.362.000, 23,04%, e nel game un netto di 4.833.000, 27,03%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.492.000 telespettatori, share 18,32% e nel game un netto di 3.791.000, 22,03%. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto un netto di 775.000, 3,91%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 652.000 telespettatori, share 3,39%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 816.000 telespettatori, share 3,99%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 153.000, 1,11%, e nel game 286.000, 1,68%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 619.000 telespettatori, share 11,98%, mentre UnoMattina ha registrato 803.000, 17,03%; a seguire Storie Italiane 935.000, 19,75%, e 1.028.000, 17,46%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.900.000, 17,93%. Su Rai 2 Viva Rai 2! 830.000, 16,68%; I Fatti Vostri ha registrato 638.000 telespettatori, share 9,81%, e 910.000, 9,08%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 309.000, 5,97%, nel programma 361.000, 7,25%, e nel segmento Extra 273.000, 5,84%, mentre Elisir nella presentazione 176.000, 3,64% e nel programma 363.000, 6,01%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 796.000, 6,34% e Passato e Presente 678.000, 5,05%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.142.000 telespettatori, share 23,56% e 977.000, 20,70%, con Forum a 1.609.000, 20,12%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 282.000 telespettatori, share 4,54% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 117.000 telespettatori, share 1,96% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 153.000, 1,45% e La signora in giallo 622.000, 4,73%. La7 ha ottenuto con Omnibus 187.000 telespettatori, share 3,83%, nel segmento News 134.000, 3,39% e nel Dibattito 198.000, 3,94%; quindi Coffee Break 217.000, 4,59% e L’aria che tira 304.000, 4,94% e L’aria che tira Oggi 404.000, 3,69%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 2.100.000, 16,41% e nel programma 1.943.000, 18,07%, Il Paradiso delle Signore 2.069.000, 22,13%; La vita in diretta nella presentazione 1.933.000, 20,07%, e nel programma 2.467.000, 21,60%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 790.000 telespettatori, share 6,62%; Bella ma’ un netto di 569.000, 6,02%; Nei tuoi panni 378.000, 3,77% e nei Saluti 303.000, 2,68%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 777.000, 8,32%, Geo 1.456.000, 12,58%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.477.000, telespettatori, share 18,48%, la replica di Buongiorno, Mamma! 2 1.801.000, 16,61%, GF Vip 7 Live 1.287.000, 13,75%, Un altro domani 1.220.000, 12,94%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.363.000, 13,52%, nel programma 1.739.000, 15,13% e nel segmento I Saluti 1.703.000, 13,48%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 555.000 telespettatori, 4,23%, mentre The Mentalist 374.000, 3,34%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 911.000 telespettatori, 7,61% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 497.000, 5,28% e il film L’albero degli impiccati un netto di 417.000, 3,83%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 380.000 telespettatori, share 3,09%, nel programma 454.000, 4,58%, e Tagadà Focus 441.000, 4,70%. C’era una volta … il Novecento un netto di 170.000, 1,59%; I Kennedy – Fratelli uniti 167.000, 1,72%; The Royals – Harry il ribelle 165.000, 1,38%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta 680.000, 8,10%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Raidue ha registrato 440.000 telespettatori, share 4,55%, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte 364.000, 5,58%. Su La7 DiMartedì+ ha ottenuto 472.000 telespettatori, share 7,11%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.594.000, 26,74%; ore 20:00 5.167.000, 25,44%.

Tg2 ore 13:00 1.915.000, 14,79%; ore 20:30 1.192.000, 5,64%.

Tg3 ore 14:30 1.523.000, 12,34%; ore 19:00 2.226.000, 13,65%.

Tg5 ore 13:00 2.934.000, 22,49%; ore 20:00 4.550.000, 22,19%.

Studio Aperto ore 12:25 1.206.000, 11,29%; ore 18:30 571.000, 4,38%.

Tg4 ore 12.00 221.000, 2,72%; ore 18:55 710.000, 4,25%.

Tg La7 ore 13:30 523.000, 3,91%; ore 20:00 1.159.000, 5,64%.

