Gli ascolti tv del martedì, col ritorno di Alberto Angela su Rai 1 con la prima puntata del nuovo ciclo di Meraviglie – La penisola dei tesori che ottiene il dato in teste e in share più alto del prime time, ma in un testa a testa con la prima puntata di Sissi su Canale 5: Rai 1 registra poco più di 3,4 milioni, mentre la serie su Canale 5 poco meno. Terza piazza per l’one man show di Brignano che torna su Rai 2 con Un’ora sola vi vorrei e ottiene 1,7 milioni, seguito da Le Iene che raccontano il Giallo di Ponza e ottengono 1,3 mln. Quindi La Famiglia Addams su Rai 3 fa poco più di Matt Damon nella saga di Bourne su Rete 4.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Meraviglie – La penisola dei tesori ha registrato 3.415.000 telespettatori, share 17%.

ha registrato 3.415.000 telespettatori, share 17%. Su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei ha registrato 1.719.000 telespettatori, share 7,73%.

ha registrato 1.719.000 telespettatori, share 7,73%. Su Rai 3 Il film d’animazione La famiglia Addams ha registrato 842.000 telespettatori, share 3,71%.

ha registrato 842.000 telespettatori, share 3,71%. Su Canale 5 La miniserie Sissi , prima puntata (recensione), ha registrato 3.383.000 telespettatori, share 16,66%.

, prima puntata (recensione), ha registrato 3.383.000 telespettatori, share 16,66%. Su Italia 1 Le Iene presentano: Il giallo di Ponza ha registrato nella presentazione 887.000 telespettatori, share 3,72% e nel programma 1.318.000, 8,42%.

ha registrato nella presentazione 887.000 telespettatori, share 3,72% e nel programma 1.318.000, 8,42%. Su Rete 4 Il film The Bourne Supremacy ha registrato un netto di 810.000 telespettatori, share 3,90%.

ha registrato un netto di 810.000 telespettatori, share 3,90%. Su La7 Il film Flawless – Un colpo perfetto ha registrato 568.000 telespettatori, share 2,78%.

– ha registrato 568.000 telespettatori, share 2,78%. Su Tv8 Il film Un Natale perfetto è stato visto da 478.000 telespettatori, share 2,2%.

è stato visto da 478.000 telespettatori, share 2,2%. Su Nove Il film Men of Honor – L’onore degli uomini ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.976.000 telespettatori, share 20,87%.

ha registrato 4.976.000 telespettatori, share 20,87%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.006.000 telespettatori, share 4,20%.

ha registrato 1.006.000 telespettatori, share 4,20%. Su Rai 3 Blob 1.152.000, 5,23%. Generazione Bellezza 1.184.000, 5,18%. Un posto al sole 1.645.000, 6,94%.

1.152.000, 5,23%. 1.184.000, 5,18%. 1.645.000, 6,94%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.103.000 telespettatori, share 17,24%.

ha registrato 4.103.000 telespettatori, share 17,24%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.248.000 telespettatori, share 5,31%.

ha registrato 1.248.000 telespettatori, share 5,31%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 1.112.000 telespettatori, share 4,80% e 919.000, 3,83%.

ha registrato 1.112.000 telespettatori, share 4,80% e 919.000, 3,83%. Su La7 In onda ha registrato 1.407.000 telespettatori, share 5,92%.

ha registrato 1.407.000 telespettatori, share 5,92%. Su Tv8 4 Ristoranti ha registrato 477.000 telespettatori, share 2%.

ha registrato 477.000 telespettatori, share 2%. Su Nove Deal With It ha registrato 378.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3249.000 telespettatori, share 19,55% e nel game un netto di 4703.000, 23,95%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3249.000 telespettatori, share 19,55% e nel game un netto di 4703.000, 23,95%. Su Rai 2 Bull ha registrato un netto di 819.000 telespettatori, share 3,79%.

ha registrato un netto di 819.000 telespettatori, share 3,79%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.200.000 telespettatori, share 13,49% e nel game un netto di 3.455.000, 17,97%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.200.000 telespettatori, share 13,49% e nel game un netto di 3.455.000, 17,97%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 688.000 telespettatori, share 3,26%.

ha registrato 688.000 telespettatori, share 3,26%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 821.000 telespettatori, share 3,74%.

ha registrato 821.000 telespettatori, share 3,74%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 137.000 telespettatori, share 0,86% e 207.000, 1,07%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.080.000 telespettatori, share 17,50%. Storie italiane nella prima parte 983.000, 15,37% e nella seconda 1.107.000, 14,50%. È sempre Mezzogiorno 1.839.000, 14,96%.

ha totalizzato un netto di 1.080.000 telespettatori, share 17,50%. nella prima parte 983.000, 15,37% e nella seconda 1.107.000, 14,50%. 1.839.000, 14,96%. Su Rai 2 Sci Alpino – Coppa del Mondo 2021/22, Bormio: Discesa maschile ha registrato 566.000 telespettatori, share 5,78%.

ha registrato 566.000 telespettatori, share 5,78%. Su Rai 3 Agorà Strenne ha registrato 312.000, 5,59%. Elisir Le Strenne 274.000, 4,37%. Dopo il TG Quante Storie 801.000, 6,59%. Le storie di Passato e presente 551.000, 3,45%.

ha registrato 312.000, 5,59%. 274.000, 4,37%. Dopo il TG 801.000, 6,59%. 551.000, 3,45%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.214.000, 19,55% e nella seconda 1.115.000, 17,63%. Forum ha registrato 1.593.000 telespettatori, share 16,54%.

nella prima parte 1.214.000, 19,55% e nella seconda 1.115.000, 17,63%. ha registrato 1.593.000 telespettatori, share 16,54%. Su Italia 1 Il film Bugiardo Bugiardo ha registrato un netto di 200.000 telespettatori, share 2,67%.

ha registrato un netto di 200.000 telespettatori, share 2,67%. Su Rete 4 Il film In ricchezza e in povertà ha ottenuto 105.000 telespettatori, share 1,54%. Dopo il Tg Il Segreto 190.000, 1,56%. La signora in giallo 653.000, 4,22%.

ha ottenuto 105.000 telespettatori, share 1,54%. Dopo il Tg 190.000, 1,56%. 653.000, 4,22%. Su La7 Omnibus ha registrato 185.000 telespettatori, share 3,66%, nel segmento News 88.000, 2,75% e nel Dibattito 212.000, 3,63%. Coffee Break rewind 191.000, 3%. L’aria che tira 308.000, 3,99%; L’aria che tira – Oggi 388.000, 3,09%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.937.000, 14,27%. Techetechetè ha registrato 1.568.000, 13,17%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.906.000, 14,86% e nel programma 2.243.000, 15,51%.

1.937.000, 14,27%. ha registrato 1.568.000, 13,17%. ha registrato nella presentazione 1.906.000, 14,86% e nel programma 2.243.000, 15,51%. Su Rai 2 Il film Quel piccolo grande miracolo di Natale ha registrato 505.000 telespettatori, share 3,57%.

ha registrato 505.000 telespettatori, share 3,57%. Su Rai 3 Il cacciatore di sogni 525.000, 4,26%. Aspettando Geo ha registrato 979.000 telespettatori, share 8,10%. Geo 1687.000, 11,66%.

525.000, 4,26%. ha registrato 979.000 telespettatori, share 8,10%. 1687.000, 11,66%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.698.000 telespettatori, share 16,74%. Una Vita 2.289.000, 15,16%. Il film tv La magia del Natale un netto di 1643.000, 12,92%. GF Vip 1596.000, 13,41%. Love is in the air 1.684.000, 13,42%. Pomeriggio Cinque News nella presentazione 1.642.000, 12,15% e nel programma 1.823.000, 12,31% e nel segmento finale 1.764.000, 11,33%.

ha registrato 2.698.000 telespettatori, share 16,74%. 2.289.000, 15,16%. Il film tv La magia del Natale un netto di 1643.000, 12,92%. 1596.000, 13,41%. 1.684.000, 13,42%. nella presentazione 1.642.000, 12,15% e nel programma 1.823.000, 12,31% e nel segmento finale 1.764.000, 11,33%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 666.000 telespettatori, 4,30%. Il film Molly Moon e l’incredibile ipnotista un netto di 423.000, 3,23%.

ha registrato 666.000 telespettatori, 4,30%. Il film un netto di 423.000, 3,23%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 810.000 telespettatori, 5,64% di share. Il film Il richiamo del lupo un netto di 650.000, 4,61%.

ha registrato un netto di 810.000 telespettatori, 5,64% di share. Il film un netto di 650.000, 4,61%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 361.000, 2,40% e nel programma 376.000 telespettatori, share 2,90%; Tagadoc 157.000, 1,22%.

Seconda serata

Su Rai 1 Overland 22 ha registrato 647.000 telespettatori, share 7,76%.

ha registrato 647.000 telespettatori, share 7,76%. Su Rai 2 Bar Stella, prima puntata, ha registrato 864.000 telespettatori, share 6,34%. I lunatici 174.000, 3,13%.

prima puntata, ha registrato 864.000 telespettatori, share 6,34%. 174.000, 3,13%. Su Rai 3 Scalfari: A sentimental Journey ha registrato 279.000 telespettatori, share 2,22%.

ha registrato 279.000 telespettatori, share 2,22%. Su Canale 5 Napoleone – Nel nome dell’arte ha registrato un netto di 545.000 telespettatori, share 6,70%.

ha registrato un netto di 545.000 telespettatori, share 6,70%. Su Rete 4 Il film Spy ha registrato un netto di 296.000 telespettatori, share 3,84%.

ha registrato un netto di 296.000 telespettatori, share 3,84%. Su La7 Il film Scoprendo Forrester ha registrato un netto di 111.000 telespettatori, share 1,50%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.631.000, 22,34%; ore 20:00 5.415.000, 24,40%.

3.631.000, 22,34%; 5.415.000, 24,40%. Tg2 ore 13:00 1.791.000, 11,97%; ore 20:30 1.552.000, 6,68%.

1.791.000, 11,97%; 1.552.000, 6,68%. Tg3 ore 14:30 1.942.000,13,07%; ore 19:00 2.444.000, 13,30%.

1.942.000,13,07%; 2.444.000, 13,30%. Tg5 ore 13:00 3.062.000, 20,15%; ore 20:00 4.459.000, 19,89%.

3.062.000, 20,15%; 4.459.000, 19,89%. Studio Aperto ore 12:25 1.386.000, 11,23%; ore 18:30 886.000, 5,58%.

1.386.000, 11,23%; 886.000, 5,58%. Tg4 ore 12.00 299.000, 3,07%; ore 18:55 706.000, 3,80%.

299.000, 3,07%; 706.000, 3,80%. Tg La7 ore 13:30 563.000, 3,49%; ore 20:00 1.004.000, 4,49%.

Dati AUDITEL™