Gli ascolti tv del martedì, con i talk politici, serie tv, STEP, l’ultima de Le Ragazze, Dinner Club in chiaro…

NB: Dati in ‘vecchio standard’ [BS]. I dati TA saranno aggiunti in parentesi, quando disponibili.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha ottenuto nella presentazione 2.524.000 telespettatori, share 12,46% (2.542.000, 12,47%) e nel programma un netto di 2.402.000, 16,43% (2.424.000, 16,44%).

ha ottenuto nella presentazione 2.524.000 telespettatori, share 12,46% (2.542.000, 12,47%) e nel programma un netto di 2.402.000, 16,43% (2.424.000, 16,44%). Su Rai 1 la serie Morgane – Detective geniale ha registrato nella prima puntata 2.415.000 telespettatori, share 12,80% (2.427.000, 12,77%) e nella seconda 1.633.000, 11,71% (1.644.000, 11,69%) , per una media di 2.017.000, 12,3%.

ha registrato nella prima puntata 2.415.000 telespettatori, share 12,80% (2.427.000, 12,77%) e nella seconda 1.633.000, 11,71% (1.644.000, 11,69%) , per una media di 2.017.000, 12,3%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.533.000 telespettatori, share 9,39% e il segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 451.000, 7,01%.

ha ottenuto 1.533.000 telespettatori, share 9,39% e il segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 451.000, 7,01%. Su Canale 5 il film Riscatto d’amore ha registrato un netto di 1.394.000 telespettatori, share 9,02%.

ha registrato un netto di 1.394.000 telespettatori, share 9,02%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 1.277.000, 6,16% (1.295.000, 6,21%), e nel programma 1.316.000 telespettatori, share 10,51% (1.341.000, 10,62%).

ha registrato nella presentazione 1.277.000, 6,16% (1.295.000, 6,21%), e nel programma 1.316.000 telespettatori, share 10,51% (1.341.000, 10,62%). Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha registrato 738.000 telespettatori, share 5,34%.

ha registrato 738.000 telespettatori, share 5,34%. Su Rai 3 l’ultima puntata de Le Ragazze ha ottenuto 720.000 telespettatori, share 3,96% (724.000, 3,96%).

ha ottenuto 720.000 telespettatori, share 3,96% (724.000, 3,96%). Su Real Time Primo Appuntamento ha ottenuto 346.000 telespettatori, share 1,8% (347.000, 1,82%).

ha ottenuto 346.000 telespettatori, share 1,8% (347.000, 1,82%). Su Nove il film Hunter Killer – Caccia negli abissi è stato visto da 292.000 telespettatori, share 1,78% (293.000, 1,77%).

è stato visto da 292.000 telespettatori, share 1,78% (293.000, 1,77%). Su Tv8 Dinner Club ha registrato 298.000 telespettatori, share 1,51% (298.000, 1,50%) e, in seconda serata, 277.000, 1,66% (277.000, 1,65%).

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 5.014.000, 25,05% (5.030.000, 25,02%); Affari Tuoi 6.075.000, 28,90% (6.102.000, 28,85%); Striscia la Notizia su Canale 5 2.816.000 telespettatori, share 13,40% (2.824.000, 13,36%). Su Rai 2 Tg2 Post 578.000, 2,73% (583.000, 2,74%). Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.099.000, 5,77% (1.102.000, 5,76%) e a seguire Fin che la barca va 954.000, 4,79% (958.000, 4,79%), Il cavallo e la torre 1.179.000, 5,81% (1.184.000, 5,80%); Un posto al sole 1.516.000, 7,16% (1.548.000, 7,27%). NCIS su Italia 1 registra 1.419.000 telespettatori, share 6,86% (1.423.000, 6,84%) mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 940.000 telespettatori, share 4,62% (945.000, 4,63%) e 868.000, 4,08% (873.000, 4,08%). Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.941.000 telespettatori, share 9,22% (1.952.000, 9,22%), mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 395.000 telespettatori, share 1,90% (396.000, 1,90%) e su Nove Don’t forget the lyrics ha registrato 478.000 telespettatori, share 2,29% (478.000, 2,28%). Su Real Time Casa a prima vista 837.000, 4% (834.000, 3,99% [TA] ?).

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.069.000, 22,73%, e nel game un netto di 4.533.000, 26,45%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.160.000 telespettatori, share 17,23% e nel game un netto di 3.322.000, 20,80%. Su Rai 2 Sci Coppa del Mondo Femminile: Slalom Gigante ha ottenuto 804.000, 5,13%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 590.000 telespettatori, share 3,21%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 815.000 telespettatori, share 4,30%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 321.000, 2,13%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 529.000 telespettatori, share 13,57%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 832.000, 18,30%; Storie Italiane nella prima parte 911.000, 20,68%, e nella seconda 1.012.000, 19,28%; È sempre Mezzogiorno 1.770.000, 18,16%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 245.000, 5,41%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 434.000, 7,45%, e nella seconda parte 753.000, 7,96%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto 252.000, 5,29%, e nel segmento Extra 253.000, 5,57%; ReStart 238.000, 5,39%; Elisir nella presentazione 180.000, 4,15%, 229.000, 5,11%; Speciale Tg3 159.000, 2,99%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 498.000, 4,45%; Passato e Presente 462.000, 3,75%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 909.000 telespettatori, share 20,03% e 774.000, 17,73%, con Forum a 1.412.000, 19,41%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 457.000 telespettatori, share 6,95% e su Rete 4 Endless Love 158.000, 3,46%; Tempesta d’amore 233.000, 5,28%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 260.000 telespettatori, share 4,98% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 643.000, 5,73%. La7 ha ottenuto con Omnibus 210.000 telespettatori, share 4,57%, nel segmento News 177.000, 4,25% e nel Dibattito 194.000, 4,15%; quindi Coffee Break 179.000, 4,05% e L’aria che tira 254.000, 4,63% e L’aria che tira Oggi 488.000, 4,84%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.796.000, 14,94%, nella prima parte 1.536.000, 13,64% e nella seconda 1.615.000, 17,70%; Il Paradiso delle Signore 1.791.000, 20,91% (1.872.000, 21,45%); La vita in diretta nella presentazione 1.701.000, 19,30%, e nel programma 2.125.000, 20,85%. Su Rai 2 Ore 14 1.073.000, 9,56%; BellaMa’ Short 550.000, 6,18%, Sci Coppa del Mondo Femminile: Slalom Gigante 436.000, 5,09%. Su Rai 3 Eccellenze Italiane 299.000, 3,32%, Aspettando Geo 541.000, 6,37%, Geo 1.265.000, 12,15%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.172.000 telespettatori, share 17,76%, Tradimento 2.261.000, 19,48%; Uomini e donne 2.334.000, 23,47% e nel finale 1.749.000, 19,71%; Amici di Maria De Filippi 1.498.000, 17,53%; The Family 1.403.000, 16,72%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.250.000, 14,13%, nella seconda 1.316.000, 13,19% e nei saluti 1.505.000, 13,17%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 552.000 telespettatori, 4,66%, Lethal Weapon 390.000, 4,05%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 748.000 telespettatori, 6,72% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 430.000, 4,86%, e il film I dannati e gli eroi un netto di 347.000, 3,55%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 488.000, 4,26%, nel programma 452.000, 4,88% e nel segmento Focus 323.000, 3,78%; La Torre di Babele Doc 243.000, 2,43%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 397.000 telespettatori, share 6,36%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai 2 ha registrato 461.000 telespettatori, share 10,16%. Su Rai 3 A casa di Maria Latella 327.000, 2,76%; Tg3 LineaNotte 197.000, 3,01%. Su Italia 1 American Dad! ha registrato 268.000, 8,05%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.020.000, 24,48%; ore 20:00 4.931.000, 25,43.

3.020.000, 24,48%; 4.931.000, 25,43. Tg2 ore 13:00 1.488.000, 12,74%; ore 20:30 758.000, 3,70%.

1.488.000, 12,74%; 758.000, 3,70%. Tg3 ore 14:30 1.215.000, 10,60%; ore 19:00 1.826.000, 11,97%.

1.215.000, 10,60%; 1.826.000, 11,97%. Tg5 ore 13:00 2.671.000, 22,70%; ore 20:00 3.965.000, 20,23%.

2.671.000, 22,70%; 3.965.000, 20,23%. Studio Aperto ore 12:25 1.044.000, 10,55%; ore 18:30 520.000, 4,30%.

1.044.000, 10,55%; 520.000, 4,30%. Tg4 ore 12.00 437.000, 5,77%; ore 18:55 608.000, 3,99%.

437.000, 5,77%; 608.000, 3,99%. Tg La7 ore 13:30 687.000, 5,63%; ore 20:00 1.575.000, 8,02%.

Dati AUDITEL™