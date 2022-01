Gli ascolti tv del secondo giorno di votazioni per il Quirinale, con Rai 1 che riconquista il suo daytime e rivede la curva in salita per quanto concerne Oggi è un altro giorno + La vita in diretta e L’eredità, un trio messo in stand-by nella giornata di lunedì. In prima serata Ulisse viene superato dal film di Canale 5 Attraverso i miei occhi. Il 12.45% del programma di Rai 1 contro il 14.84% della rete ammiraglia Mediaset. Si mantiene sulla sua media Un’ora sola vi vorrei su Rai 2, sopra Cartabianca, Back to School e Fuori dal coro. DiMartedì, su La7, si porta a 1.296.000 telespettatori preceduto in access da Otto e mezzo salito a 2 milioni di ascolto.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Ulisse, il piacere della ricerca – Viaggio senza ritorno ha registrato 2.548.000 telespettatori, share 12.45%.

ha registrato 2.548.000 telespettatori, share 12.45%. Su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei ha registrato 1.333.000 telespettatori, share 5.85%.

ha registrato 1.333.000 telespettatori, share 5.85%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione 886.000 telespettatori, share 3.65% e nel programma 1.099.000, 5.54%.

ha registrato nella presentazione 886.000 telespettatori, share 3.65% e nel programma 1.099.000, 5.54%. Su Canale 5 Il film Attraverso i miei occhi ha registrato un netto di 3.040.000 telespettatori, share 14.84%.

ha registrato un netto di 3.040.000 telespettatori, share 14.84%. Su Italia 1 Back to school ha registrato nella presentazione 1.130.000 telespettatori, share 4.64% e nel programma 1.241.000, 6.69%.

ha registrato nella presentazione 1.130.000 telespettatori, share 4.64% e nel programma 1.241.000, 6.69%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 1.039.000 telespettatori, share 6.13%.

ha registrato un netto di 1.039.000 telespettatori, share 6.13%. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.296.000 telespettatori, share 6.34%.

ha registrato 1.296.000 telespettatori, share 6.34%. Su Tv8 Italia’s Got Talent è stato visto da 618.000 telespettatori, share 3%.

è stato visto da 618.000 telespettatori, share 3%. Su Nove Il film Hitman: Agent 47 ha registrato 320.000 telespettatori, share 1.5%.

ha registrato 320.000 telespettatori, share 1.5%. Su Real Time Primo Appuntamento 470.000 telespettatori, share 3.2%

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.833.000 telespettatori, share 19.60%.

ha registrato 4.833.000 telespettatori, share 19.60%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 987.000 telespettatori, share 4.02%.

ha registrato 987.000 telespettatori, share 4.02%. Su Rai 3 Blob 1.096.000, 4.86%. Che Succ3de? 1.224.000, 5.17%. Un posto al sole 1.618.000, 6.54%.

1.096.000, 4.86%. 1.224.000, 5.17%. 1.618.000, 6.54%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.996.000 telespettatori, share 16.24%.

ha registrato 3.996.000 telespettatori, share 16.24%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.341.000 telespettatori, share 5.45%.

ha registrato 1.341.000 telespettatori, share 5.45%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 957.000 telespettatori, share 3.95% e 905.000, 3.66%.

ha registrato 957.000 telespettatori, share 3.95% e 905.000, 3.66%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 2.035.000 telespettatori, share 8.22%.

ha registrato 2.035.000 telespettatori, share 8.22%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 292.000 telespettatori, share 1.2%.

ha registrato 292.000 telespettatori, share 1.2%. Su Nove Deal With It ha registrato 463.000 telespettatori, share 1.9%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.331.000 telespettatori, share 19.19% e nel game un netto di 4.693.000, 22.87%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.331.000 telespettatori, share 19.19% e nel game un netto di 4.693.000, 22.87%. Su Rai 2 Il provinciale ha registrato un netto di 602.000 telespettatori, share 2.55%.

ha registrato un netto di 602.000 telespettatori, share 2.55%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.753.000 telespettatori, share 16.46% e nel game un netto di 3.990.000, 19.97%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.753.000 telespettatori, share 16.46% e nel game un netto di 3.990.000, 19.97%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 692.000 telespettatori, share 3.14%.

ha registrato 692.000 telespettatori, share 3.14%. Su Rete 4 Stasera Italia Quirinale ha registrato 619.000 telespettatori, share 2.72%.

ha registrato 619.000 telespettatori, share 2.72%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 994.000 telespettatori, share 16.47%. Storie italiane nella prima parte 942.000, 15.42% e nella seconda 1.033.000, 14.14%. È sempre Mezzogiorno 1.734.000, 14.45%.

ha totalizzato un netto di 994.000 telespettatori, share 16.47%. nella prima parte 942.000, 15.42% e nella seconda 1.033.000, 14.14%. 1.734.000, 14.45%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 740.000 telespettatori, share 8.53% e nella seconda 1.033.000, 8.77%.

ha registrato nella prima parte 740.000 telespettatori, share 8.53% e nella seconda 1.033.000, 8.77%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 449.000, 7.47% e nel segmento Extra 381.000, 6.34%. Elisir nella presentazione 333.000, 5.35% e nel programma 426.000, 5.86%. Dopo il TG Quante Storie 787.000, 5.84%. Le storie di Passato e presente 665.000, 4.29%.

ha registrato 449.000, 7.47% e nel segmento Extra 381.000, 6.34%. nella presentazione 333.000, 5.35% e nel programma 426.000, 5.86%. Dopo il TG 787.000, 5.84%. 665.000, 4.29%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.099.000, 18.27% e nella seconda 1.194.000, 19.66%. Forum ha registrato 1.743.000 telespettatori, share 18.61%.

nella prima parte 1.099.000, 18.27% e nella seconda 1.194.000, 19.66%. ha registrato 1.743.000 telespettatori, share 18.61%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 207.000 telespettatori, share 3.48%; 246.000, 3.78% e 279.000, 3.29%.

ha registrato 207.000 telespettatori, share 3.48%; 246.000, 3.78% e 279.000, 3.29%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 136.000 telespettatori, share 1.90%. Dopo il Tg Il Segreto 134.000, 1.12%. La signora in giallo 742.000, 4.95%.

ha ottenuto 136.000 telespettatori, share 1.90%. Dopo il Tg 134.000, 1.12%. 742.000, 4.95%. Su La7 Omnibus ha registrato 212.000 telespettatori, share 3.88%, nel segmento News 111.000, 2.90% e nel Dibattito 239.000, 3.96%. Coffee Break 242.000, 3.98%. L’aria che tira 452.000, 6.07%; L’aria che tira – Oggi 544.000, 4.46%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno nella presentazione 2.076.000, 13.51% e nel programma 1.984.000, 14.76%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.031.000, 17.03%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.940.000, 15.68% e nel programma 2.367.000, 16.42%.

nella presentazione 2.076.000, 13.51% e nel programma 1.984.000, 14.76%. ha registrato 2.031.000, 17.03%. ha registrato nella presentazione 1.940.000, 15.68% e nel programma 2.367.000, 16.42%. Su Rai 2 Coppa del Mondo di Sci Femminile 816.000, 5.28%. Speciale Tg2 – Elezioni Quirinale ha registrato 436.000 telespettatori, share 2.89%.

816.000, 5.28%. ha registrato 436.000 telespettatori, share 2.89%. Su Rai 3 Aspettando Geo 920.000, 7.72%. Geo ha registrato 1.624.000 telespettatori, share 11.28%.

920.000, 7.72%. ha registrato 1.624.000 telespettatori, share 11.28%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.557.000 telespettatori, share 16.20%. Una Vita 2.558.000, 17.41%. Uomini e donne 2.981.000, 22.79% e nel Finale 2.343.000, 19.42%. Amici di Maria De Filippi 1.990.000, 16.76%. GF Vip 1.938.000, 16.51%. Love is in the air 1.774.000, 14.54%. Pomeriggio Cinque 2.036.000, 13.84%.

ha registrato 2.557.000 telespettatori, share 16.20%. 2.558.000, 17.41%. 2.981.000, 22.79% e nel Finale 2.343.000, 19.42%. 1.990.000, 16.76%. 1.938.000, 16.51%. 1.774.000, 14.54%. 2.036.000, 13.84%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 582.000 telespettatori, 3.86%; 669.000, 4.68%; 593.000, 4.35%. Due uomini e mezzo un netto di 281.000, 2%.

ha registrato 582.000 telespettatori, 3.86%; 669.000, 4.68%; 593.000, 4.35%. un netto di 281.000, 2%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 909.000 telespettatori, 6.42% di share. Quarta Repubblica – Speciale Quirinale un netto di 343.000, 2.51%.

ha registrato un netto di 909.000 telespettatori, 6.42% di share. un netto di 343.000, 2.51%. Su La7 Speciale TgLa7 Elezioni Quirinale – MaratonaMentana ha registrato 631.000 telespettatori, share 4.32%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 690.000 telespettatori, share 9.23%.

ha registrato 690.000 telespettatori, share 9.23%. Su Rai 2 Bar Stella ha registrato 476.000 telespettatori, share 4.02%.

ha registrato 476.000 telespettatori, share 4.02%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 393.000 telespettatori, share 5.24%.

ha registrato un netto di 393.000 telespettatori, share 5.24%. Su Canale 5 X-Style ha registrato un netto di 595.000 telespettatori, share 5.61%.

ha registrato un netto di 595.000 telespettatori, share 5.61%. Su Italia 1 Il film Universitari – Molto più che amici ha registrato un netto di 298.000 telespettatori, share 6.05%.

ha registrato un netto di 298.000 telespettatori, share 6.05%.

Su La7 DiMartedì più ha registrato un netto di 462.000 telespettatori, share 5.78%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.754.000, 23.92%; ore 20:00 5.519.000, 23.98%.

3.754.000, 23.92%; 5.519.000, 23.98%. Tg2 ore 13:00 1.911.000, 13.40%; ore 20:30 1.415.000, 5.80%.

1.911.000, 13.40%; 1.415.000, 5.80%. Tg3 ore 14:30 1.584.000, 11.04%; ore 19:00 2.235.000, 11.71%.

1.584.000, 11.04%; 2.235.000, 11.71%. Tg5 ore 13:00 2.986.000, 20.54%; ore 20:00 4.497.000, 19.39%.

2.986.000, 20.54%; 4.497.000, 19.39%. Studio Aperto ore 12:25 1.182.000, 9.77%; ore 18:30 628.000, 3.90%.

1.182.000, 9.77%; 628.000, 3.90%. Tg4 ore 12.00 293.000, 3.10%; ore 18:55 736.000, 3.80%.

293.000, 3.10%; 736.000, 3.80%. Tg La7 ore 13:30 646.000, 4.14%; ore 20:00 1.410.000, 6.05%.

