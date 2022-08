Gli ascolti tv di martedì 23 agosto 2022, con un’offerta che mescola film, show in replica e gli ultimi appuntamenti con gli approfondimenti politici dell’estate, pronti a dare la linea ai programmi autunnali che hanno deciso di tornare prima dalle ferie per seguire la campagna elettorale. Ci riferiamo a Filorosso, In onda e Controcorrente.

Non manca neanche il calcio di coppa, con la Champions League su Italia 1 che prosegue la lunga offerta di Campionato, sempre più spalmata nel corso della settimana.

Ma vediamo gli ascolti tv del martedì, non appena disponibili i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il film Buongiorno papà ha ottenuto un netto di 1.724.000 telespettatori, per uno share del 13,30%, mentre su Rai 1 il film Un sogno per te ha registrato 1.632.000 telespettatori, share 12,83%; terza piazza per Controcorrente Speciale che su Rete 4 ha ottenuto un netto di 823.000 telespettatori, share 6,23%. Segue a breve distanza Rai 2 con la replica di Un’ora sola Vi vorrei che ha registrato 808.000, 5,70%. Quindi il match Benfica – Dinamo Kiev, valevole per la Champions League, che su Italia 1 ha registrato un netto di 645.000 telespettatori, share 4,46%, mentre su Rai 3 Filorosso ha ottenuto nella presentazione 470.000, 3,09%, e 547.000, 4,78%, nel programma. Su La7 In Onda – Prima serata ha ottenuto 492.000, 3,68%. Su Tv8 il film Nel cuore della tempesta è stato visto da 380.000 telespettatori, share 2,8%, mentre su Nove il film Ip Man 2 ha registrato 294.000 telespettatori, share 2,3%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 3468.000 telespettatori, share 22,38%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.389.000 telespettatori, share 15,43%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 694.000 telespettatori, share 4,49% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 644.000, 4,41%, La gioia della musica 434.000, 2,86% e Il santone 437.000, 2,81%. NCIS New Orleans su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 993.000 telespettatori, share 6,50% e nella seconda 943.000, 6,07%. Su La7 In Onda ha fatto registrare 1.010.000 telespettatori, share 6,50%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 521.000 telespettatori, share 3,4% e su Nove Deal with it ha registrato 306.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.227.000 telespettatori, share 23,40% e nel game un netto di 3.417.000, 28,59%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.289.000 telespettatori, share 14,31% e nel game un netto di 1.852.000, 15,99%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 648.000, 4,68%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 577.000 telespettatori, share 4%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi .000 telespettatori, share %. Su La7 Padre Brown registra 118.000, 1,44%., e 130.000, 1,18%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo 11 hanno registrato 1.222.000, 11,70% e 1.421.000, 16,50%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 844.000, 11,76%; a seguire Estate in diretta 1.330.000, 17,59%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 284.000 telespettatori, share 2,75%. Su Rai 3 Ossi di seppia ha ottenuto 374.000, 4,22%, e 295.000, 3,55%, Overland 613.000, 8,84% e Geo Magazine 797.000, 9,98%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.159.000 telespettatori, share 19,15%, Una vita 2.032.000, 19,72%, Terra amara 1.914.000, 21,21% e Un altro domani 1.327.000, 17,94%. Dopo le soap il film tv Inga Lindstrom: Sven, amore mio un netto di 1.054.000, 14,21%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 468.000 telespettatori, 4,22%, mentre The Mentalist un netto di 226.000, 3,05%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 660.000 telespettatori, 6,60% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 303.000, 3,98% e il film Una pistola per Ringo un netto di 390.000, 5,21%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 236.000 telespettatori, share 2,71% e The Royals 97.000, 1,38%.