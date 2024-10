Gli ascolti tv del martedì, con i talk politici, la seconda parte della miniserie su Mike Bongiorno, il ritorno di Boss in Incognito e una nuova puntata di Temptation Island.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la seconda parte della miniserie Mike ha registrato un netto di 2.840.000 telespettatori, share 15.60%. Su Canale 5 Temptation Island (live) ha registrato 3.008.000 telespettatori, share 20.73%. Su Rai 2 Boss in incognito ha ottenuto 1.009.000 telespettatori, share 6.15%. Su Rai 3 Le Ragazze ha ottenuto 592.000 telespettatori, share 3.09%. Su Italia 1 il film Shooter ha registrato 912.000 telespettatori, share 6.08%. Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha registrato 628.000 telespettatori, share 4.33%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.420.000 telespettatori, share 8.30% e il segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 487.000, 7.16%. Su Tv8 X Factor ha registrato 433.000 telespettatori, share 2.50%. Su Nove Best Weekend è stato visto da 240.000 telespettatori, share 1.30%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.552.000, 22.58%; Affari Tuoi 5.578.000, 26.13%; Striscia la Notizia su Canale 5 2.889.000 telespettatori, share 13.57%. Su Rai 2 Tg2 Post 444.000, 2.06%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 897.000, 4.70% e a seguire Viaggio in Italia 864.000, 4.32%, Il cavallo e la torre 1.140.000, 5.58%; Un posto al sole 1.543.000, 7.22%. NCIS su Italia 1 registra 1.354.000 telespettatori, share 6.56%, e 1.694.000, 7.90% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 970.000 telespettatori, share 4.75% e 846.000, 3.94%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.850.000 telespettatori, share 8.78%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 370.000 telespettatori, share 1.76% e su Nove Chissà chi è ha registrato nella prima parte 395.000 telespettatori, share 1.90% e nel segmento centrale 554.000, 2.58%. Su Real Time Casa a prima vista .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.438.000, 18.28%, e nel game un netto di 3.507.000, 20.83%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota 2.157.000 telespettatori, share 17.72% e nel game un netto di 3.369.000, 21.40%. Su Rai 2 Medici in corsia ha ottenuto un netto di 414.000, 2.22%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 535.000 telespettatori, share 3.04%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 952.000 telespettatori, share 5.05%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 260.000, 1.78%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 442.000 telespettatori, share 11.67%, mentre UnoMattina ha registrato un netto 849.000, 18.54%; Storie Italiane nella prima parte 750.000, 18.09%, e nella seconda 822.000, 16.47%; È sempre Mezzogiorno 1.660.000, 17.42%. Su Rai 2 Binario 2 99.000, 2.18%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 533.000, 9.73%, e nella seconda parte 904.000, 9.98%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 258.000, 5.30%, nel programma 243.000, 5.09%; ReStart 170.000, 4.01%; Elisir 223.000, 5.13%, Mixerstoria 227.000, 4.24%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 498.000, 4.51%; Passato e Presente 449.000, 3.74%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 879.000 telespettatori, share 19.14% e 786.000, 19.21%, con Forum a 1.258.000, 18%. Su Italia 1 l’episodio di CSI:NY prima del TG ha registrato 324.000 telespettatori, share 5.19% e su Rete 4 Terra Amara 305.000, 6.45%; Tempesta d’amore 243.000, 5.83%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 234.000 telespettatori, share 4.71% e dopo il Tg La signora in giallo 533.000, 4.84%. La7 ha ottenuto con Omnibus 154.000 telespettatori, share 3.75%, nel segmento News 148.000, 3.82% e nel Dibattito 204.000, 4.30%; quindi Coffee Break 205.000, 4.90% e L’aria che tira 356.000, 6.87% e L’aria che tira Oggi 489.000, 5%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona special 1.400.000, 12.45%, Tg1: G7 riunione ministeriale sviluppo 723.000, 8.26%; Il Paradiso delle Signore 1.510.000, 18.59%; La vita in diretta nella presentazione 1.576.000, 19.38%, e nel programma 1.968.000, 20.51%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 943.000, 8.67%; BellaMa’ 743.000, 9.03%, La porta magica 232.000, 2.75%. Su Rai 3 Eccellenze Italiane 280.000, 3.36%, Aspettando Geo 450.000, 5.53%, Geo 1.046.000, 10.90%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.036.000 telespettatori, share 16.98%, Endless Love 2.192.000, 19.10%; Uomini e donne (live) 2.165.000, 23.07%; Amici 1.426.000, 17.67%; My home My destiny 1.203.000, 14.56% Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.110.000, 13.60%, nella seconda 1.184.000, 12.65% e nei saluti 1.176.000, 11.13%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 440.000 telespettatori, 3.72%, Person of Interest 375.000, 4.23%; Grande Fratello 207.000, 2.12%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 813.000 telespettatori, 7.58% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 431.000, 5.29%, e il film A viso aperto un netto di 442.000, 4.80%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 477.000, 4.30%, nel programma 426.000, 4.96% e nel segmento Focus 261.000, 3.19%; La Torre di Babele Doc un netto di 208.000, 2.24%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 555.000 telespettatori, share 7.09%. Su Rai 2 La fisica dell’amore ha registrato 183.000 telespettatori, share 3.21%. Su Rai 3 A casa di Maria Latella 325.000, 2.54%; Tg3 LineaNotte 167.000, 2.24%. Su Italia 1 il film L’eliminatore ha registrato un netto di 322.000, 7.10%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.981.000, 24.73%; ore 20:00 4.436.000, 22.87%.

Tg2 ore 13:00 1.661.000, 14.50%; ore 20:30 810.000, 3.93%.

Tg3 ore 14:30 1.347.000, 11.95%; ore 19:00 1.929.000, 12.99%.

Tg5 ore 13:00 2.517.000, 21.78%; ore 20:00 3.745.000, 19.13%.

Studio Aperto ore 12:25 1.022.000, 10.59%; ore 18:30 547.000, 4.76%.

Tg4 ore 12.00 347.000, 4.80%; ore 18:55 658.000, 4.44%.

Tg La7 ore 13:30 650.000, 5.41%; ore 20:00 1.363.000, 6.95%.

Dati AUDITEL™