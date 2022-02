Ascolti tv martedì 22 febbraio 2022: Lea, Champions League

Gli ascolti tv di una serata a base di talk politici che cercano di informare sulla crisi internazionale, restando sempre ancorati alle beghe interne, di fiction Rai e calcio di Coppa. Lea – Un nuovo giorno porta Rai 1 ancora una volta nel podio, ma senza stravincere i 4.655.000 telespettatori non riescono ad avere la meglio sui 5.336.000 conquistati dalla Champions League su Canale 5 con una squadra Italiana in capo (la Juventus, in pareggio). I talk politici – condizionati dalle notizie sulle tensioni tra Russia e Ucraina – avanzano di qualche punto percentuale rispetto ad una settimana fa, così ritroviamo DiMartedì sopra il milione di teste ed il 5.1%, mentre sotto ci stanno Bianca Berlinguer e il suo #cartabianca al 3.7% e Fuori dal coro, su Rete 4.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Lea – Un giorno nuovo ha registrato 4.655.000 telespettatori, share 20.7%.

ha registrato 4.655.000 telespettatori, share 20.7%. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha registrato 1.764.000 telespettatori, share 8.9%.

ha registrato 1.764.000 telespettatori, share 8.9%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma 772.000, 3.7%.

ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma 772.000, 3.7%. Su Canale 5 Villareal – Juventus , Champions League ha registrato un netto di 5.336.000 telespettatori, share 21.2%.

, Champions League ha registrato un netto di 5.336.000 telespettatori, share 21.2%. Su Italia 1 Il film La fabbrica di cioccolato ha registrato un netto di 1.182.000 telespettatori, share 5%.

ha registrato un netto di 1.182.000 telespettatori, share 5%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 835.000 telespettatori, share 4.7%.

ha registrato un netto di 835.000 telespettatori, share 4.7%. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.070.000 telespettatori, share 5.1%.

ha registrato 1.070.000 telespettatori, share 5.1%. Su Tv8 Italia’s Got Talent è stato visto da 701.000 telespettatori, share 3.1%.

è stato visto da 701.000 telespettatori, share 3.1%. Su Nove Il film Attacco al potere – Olympus has Fallen ha registrato 325.000 telespettatori, share 1.4%.

Dati AUDITEL™