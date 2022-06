Gli ascolti tv del martedì nel giorno dell’addio di Di Maio al M5S e con #Cartabianca ai saluti stagionali. Per il resto film e doc. Prime time totalmente estivo: su Rai 1 il film Papà per amore agguanta la vetta della classifica dei più visti con un magro 13.1% che però gli consente di avere la meglio, ad esempio, su Viaggio nella grande bellezza trasmesso da Canale 5 (12.41%), sul film di Italia 1 Horizon Line – Brivido ad alta quota che si posiziona terzo. Cartabianca chiude con una media dell’8.23%, ieri Bianca Berlinguer si è congedata dal suo pubblico con un messaggio diretto ai piani alti della Rai in una stagione certamente non semplice per il programma. Enrico Mentana in prima serata è intervenuto con una seconda parte dello speciale Tg La7 per seguire da vicino la scissione tra Luigi di Maio e il movimento cinque stelle.

A proposito, alcuni programmi di attualità e politica nell’access prime time ne hanno approfittato. Ad esempio Tg2 post che ha allungato la sua messa in onda ben oltre le 21:30 e raggiungendo il 6.33%. Stessa cosa ha fatto Controcorrente, nella seconda parte infatti supera il milione di spettatori ed arriva ad un 7.32% di share.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film Papà per amore ha registrato un netto di 2.143.000 telespettatori, share 13.12%.

ha registrato un netto di 2.143.000 telespettatori, share 13.12%. Su Rai 2 Boss in incognito ha registrato 1.178.000 telespettatori, share 9.24%.

ha registrato 1.178.000 telespettatori, share 9.24%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione 944.000 telespettatori, share 5.44% e nel programma 1.167.000, 8.23%.

ha registrato nella presentazione 944.000 telespettatori, share 5.44% e nel programma 1.167.000, 8.23%. Su Canale 5 Viaggio nella grande bellezza ha registrato un netto di 1.791.000 telespettatori, share 12.41%.

ha registrato un netto di 1.791.000 telespettatori, share 12.41%. Su Italia 1 Il film Horizon line – Brivido ad alta quota ha registrato un netto di 1.560.000 telespettatori, share 9.54%.

ha registrato un netto di 1.560.000 telespettatori, share 9.54%. Su Rete 4 Il doc Dynasties – L’avventura della vita ha registrato un netto di 525.000 telespettatori, share 3.29%.

ha registrato un netto di 525.000 telespettatori, share 3.29%. Su La7 Speciale Tg La7 ha registrato un netto di 1.017.000 telespettatori, share 5.91%. Il film American Hustle – L’apparenza inganna ha registrato 250.000 telespettatori, share 2.53%.

ha registrato un netto di 1.017.000 telespettatori, share 5.91%. Il film ha registrato 250.000 telespettatori, share 2.53%. Su Tv8 Il film Baywatch è stato visto da 429.000 telespettatori, share 2.9%.

è stato visto da 429.000 telespettatori, share 2.9%. Su Nove Il film Notte prima degli esami ha registrato 287.000 telespettatori, share 1.9%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.104.000 telespettatori, share 18.12%.

ha registrato 3.104.000 telespettatori, share 18.12%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.109.000 telespettatori, share 6.33%.

ha registrato 1.109.000 telespettatori, share 6.33%. Su Rai 3 Blob 648.000, 4.28%. Generazione Bellezza 775.000, 4.81%. Un posto al sole 1.374.000, 7.96%.

648.000, 4.28%. 775.000, 4.81%. 1.374.000, 7.96%. Su Canale 5 Paperissima sprint Estate ha registrato 2.700.000 telespettatori, share 15.73%.

ha registrato 2.700.000 telespettatori, share 15.73%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.398.000 telespettatori, share 8.28%.

ha registrato 1.398.000 telespettatori, share 8.28%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 849.000 telespettatori, share 5.21% e 1.283.000, 7.32%.

ha registrato 849.000 telespettatori, share 5.21% e 1.283.000, 7.32%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.406.000 telespettatori, share 8.26%.

ha registrato 1.406.000 telespettatori, share 8.26%. Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 367.000 telespettatori, share 2.2%.

ha registrato 367.000 telespettatori, share 2.2%. Su Nove Deal with it ha registrato 220.000 telespettatori, share 1.3%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.329.000 telespettatori, share 24.59% e nel game un netto di 3.451.000, 27.67%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.329.000 telespettatori, share 24.59% e nel game un netto di 3.451.000, 27.67%. Su Rai 2 Mondiali di Nuoto 612.000, 5.22%. Drusilla e l’almanacco del giorno dopo ha registrato un netto di 594.000 telespettatori, share 3.83%.

612.000, 5.22%. ha registrato un netto di 594.000 telespettatori, share 3.83%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.221.000 telespettatori, share 13.82% e nel game un netto di 2.097.000, 17.56%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.221.000 telespettatori, share 13.82% e nel game un netto di 2.097.000, 17.56%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 600.000 telespettatori, share 4.25%.

ha registrato 600.000 telespettatori, share 4.25%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 698.000 telespettatori, share 4.55%.

ha registrato 698.000 telespettatori, share 4.55%. Su La7 Speciale Tg La7 ha registrato 238.000 telespettatori, share 2.64%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Mattina 582.000, 14.37%. UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 609.000 telespettatori, share 14.86%. Camper 1.318.000, 14.40%.

582.000, 14.37%. ha totalizzato un netto di 609.000 telespettatori, share 14.86%. 1.318.000, 14.40%. Su Rai 2 Un ciclone in convento ha registrato 335.000 telespettatori, share 4.11%.

ha registrato 335.000 telespettatori, share 4.11%. Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato 262.000, 6.40% e nel segmento Extra 168.000, 4.59%. Elisir – A gentile richiesta 203.000, 5.37%. Dopo il TG Quante Storie 520.000, 4.86%. Passato e presente 418.000, 3.53%.

ha registrato 262.000, 6.40% e nel segmento Extra 168.000, 4.59%. 203.000, 5.37%. Dopo il TG 520.000, 4.86%. 418.000, 3.53%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 803.000, 20.50% e nella seconda 844.000, 22.80%. Forum ha registrato 1.411.000 telespettatori, share 21.64%.

nella prima parte 803.000, 20.50% e nella seconda 844.000, 22.80%. ha registrato 1.411.000 telespettatori, share 21.64%. Su Italia 1 CSI: NY registrato 229.000 telespettatori, share 3.95%.

registrato 229.000 telespettatori, share 3.95%. Su Rete 4 RIS: Delitti imperfetti ha ottenuto 133.000 telespettatori, share 2.97%. Dopo il Tg Il Segreto 144.000, 1.59%. La signora in giallo 659.000, 5.68%.

ha ottenuto 133.000 telespettatori, share 2.97%. Dopo il Tg 144.000, 1.59%. 659.000, 5.68%. Su La7 Omnibus ha registrato 142.000 telespettatori, share 3.51%, nel segmento News 105.000, 3.05% e nel Dibattito 138.000, 3.33%. Coffee Break 166.000, 4.45%. L’aria che tira estate 255.000, 5.42%; L’aria che tira – Oggi estate 387.000, 4.19%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo 7 1.165.000, 11.47% e 1.155.000, 13.47%. Sei sorelle ha registrato 1.000.000, 13.24%. Estate in Diretta ha registrato 1.456.000, 19%.

1.165.000, 11.47% e 1.155.000, 13.47%. ha registrato 1.000.000, 13.24%. ha registrato 1.456.000, 19%. Su Rai 2 Italiani fantastici e dove trovarli ha registrato 332.000 telespettatori, share 3.26%. Mondiali di Nuoto 496.000, share 6.67%.

ha registrato 332.000 telespettatori, share 3.26%. 496.000, share 6.67%. Su Rai 3 Rai Parlamento Speciale 375.000, 4.80%. Geo Magazine ha registrato 558.000 telespettatori, share 6.86%.

375.000, 4.80%. ha registrato 558.000 telespettatori, share 6.86%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.359.000 telespettatori, share 20.15%. Una Vita 2.216.000, 21.56%. Un altro domani 1.616.000, 18.27%. Brave and Beautiful 1.481.000, 19.29%. Il film tv Inga Lindstrom: Ritorno a casa un netto di 1.003.000, 13.43%.

ha registrato 2.359.000 telespettatori, share 20.15%. 2.216.000, 21.56%. 1.616.000, 18.27%. 1.481.000, 19.29%. Il film tv un netto di 1.003.000, 13.43%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 490.000 telespettatori, 4.35%; 481.000, 4.78%; 508.000, 5.45%. NCIS: Los Angeles un netto di 327.000, 4.55% e 341.000, 4.55%.

ha registrato 490.000 telespettatori, 4.35%; 481.000, 4.78%; 508.000, 5.45%. un netto di 327.000, 4.55% e 341.000, 4.55%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 805.000 telespettatori, 8.23% di share. Speciale Tg4 – Diario di guerra 315.000, 3.96%. Il film A sud ovest di Sonora un netto di 364.000, 4.79%.

ha registrato un netto di 805.000 telespettatori, 8.23% di share. 315.000, 3.96%. Il film un netto di 364.000, 4.79%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 383.000, 3.80% e nel programma 361.000 telespettatori, share 4.31%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 695.000 telespettatori, share 8.79%.

ha registrato 695.000 telespettatori, share 8.79%. Su Rai 2 Back2Back Speciale Let’s Play! ha registrato 194.000 telespettatori, share 5.02%.

ha registrato 194.000 telespettatori, share 5.02%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 437.000 telespettatori, share 7.83%.

ha registrato un netto di 437.000 telespettatori, share 7.83%. Su Canale 5 X-Style ha registrato un netto di 414.000 telespettatori, share 6.98%.

ha registrato un netto di 414.000 telespettatori, share 6.98%. Su Italia 1 Il film IT ha registrato un netto di 303.000 telespettatori, share 4.77%.

ha registrato un netto di 303.000 telespettatori, share 4.77%. Su Rete 4 Il film Ti va di ballare? ha registrato un netto di 146.000 telespettatori, share 3.60%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.920.000, 24.64%; ore 20:00 3.788.000, 24.74%.

2.920.000, 24.64%; 3.788.000, 24.74%. Tg2 ore 13:00 1.439.000, 12.80%; ore 20:30 1.101.000, 6.68%.

1.439.000, 12.80%; 1.101.000, 6.68%. Tg3 ore 14:30 1.163.000, 11.74%; ore 19:00 1.275.000, 11.49%.

1.163.000, 11.74%; 1.275.000, 11.49%. Tg5 ore 13:00 2.694.000, 23.80%; ore 20:00 3.338.000, 21.58%.

2.694.000, 23.80%; 3.338.000, 21.58%. Studio Aperto ore 12:25 1.230.000, 13.59%; ore 18:30 411.000, 4.87%.

1.230.000, 13.59%; 411.000, 4.87%. Tg4 ore 12.00 196.000, 2.95%; ore 18:55 459.000, 3.98%.

196.000, 2.95%; 459.000, 3.98%. Tg La7 ore 13:30 471.000, 4.04%; ore 20:00 898.000, 5.78%.

Dati AUDITEL™