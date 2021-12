Gli ascolti tv del martedì con DiMartedì in ferie e l’ultima puntata di Blanca, lo speciale de Il Circolo degli Anelli, film natalizi e Le Iene. La vittoria, netta, va a Blanca che chiude a 5,9 milioni di telespettatori, contro i 3,3 del film di Canale 5 Il primo Natale. Terza piazza per Le Iene, seguito da #Cartabianca che sfiora 1,2 milioni senza DiMartedì. Pochi affezionati (purtroppo) per Il Circolo degli Anelli – Sotto l’albero che registra meno del ‘best of’ di Atlantide.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Blanca , ultima puntata, ha registrato 5.836.000 telespettatori, share 27,94%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.825.000 telespettatori, share 20,25%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.066.000 telespettatori, share 19,53% e nel game un netto di 4.473.000, 24,11%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 988.000 telespettatori, share 18,36%. Storie italiane nella prima parte 799.000, 15,74% e nella seconda 825.000, 14,73%. È sempre Mezzogiorno 1.753.000, 16,90%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.883.000, 15,05%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.952.000, 17,50%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.904.000, 16,17% e nel programma 2.133.000, 16,34%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 1.193.000 telespettatori, share 15,49%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.378.000, 24,08%; ore 20:00 5.245.000, 24,15%.

Dati AUDITEL™