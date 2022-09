Gli ascolti tv di martedì 20 settembre 2022, che vedono Rai 1 celebrare il compleanno di Sophia Loren con il docufilm Sophia! e Canale 5 darsi alla commedia con il film Lockdown all’Italiana. L’attualità politica italiana e internazionale, tra la campagna elettorale ormai agli sgoccioli e le minacce di Putin, è stata al centro dei tre talk del martedì, ovvero #Cartabianca su Rai 3, Fuori dal coro su Rete 4 e DiMartedì su La7. Su Rai 2, invece, è iniziata la seconda parte di Nudi per la vita, con la sfida delle 6 concorrenti per sensibilizzare sulla prevenzione contro i tumori, mentre su Tv8 continuano le repliche – o meglio la prima tv in chiaro – di Pechino Express – La rotta dei sultani.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il film Lockdown all’italiana ha ottenuto un netto di 2.316.000, 14,66%, mentre su Rai 1 il doc Sophia! ha registrato 1.608.000 telespettatori, share 10,08%; terza piazza per un ottimo DiMartedì che su La7 ha ottenuto 1.282.000, 8,17% seguito da Nudi per la vita che su Rai 2 ha registrato 1.113.000, 6,10%. Si prosegue con Italia 1 dove il film Terminator – Destino oscuro ha registrato un netto di 998.000 telespettatori, share 6,26%, mentre su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto nella presentazione 828.000, 4,19% e nel programma 836.000, 5,52% e su Rete 4 Fuori dal coro ha ottenuto un netto di 745.000 telespettatori, share 5,69%. Su Tv8 Pechino Express – La rotta dei sultani è stato visto da 660.000 telespettatori, share 4,1%, mentre su Nove il film A testa alta ha registrato 493.000 telespettatori, share 2,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti Ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4301.000 telespettatori, share 21,600%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 3.386.000 telespettatori, share 17,02%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 842.000 telespettatori, share 4,23% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto .000, % e a seguire Via dei Matti n.0 814.000, 4,24%, Il cavallo e la torre 1263.000, 6,45%, quindi Un posto al sole che registra 1401.000, 6,97%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.133.000 telespettatori, share 5,70% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 874.000 telespettatori, share 4,45% e nella seconda 807.000, 4,03%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.585.000 telespettatori, share 7,90%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato .000 telespettatori, share %.