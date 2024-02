Gli ascolti tv del martedì, con la Champions su Canale 5, i talk politici su Rete 4 e La7, film tv, serie e la seconda serata per Costanzo

Gli ascolti tv del martedì, con l’omaggio a Maurizio Costanzo nella seconda serata di Canale 5 che fa evento.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il match Inter – Atletico Madrid ha registrato un netto di 5.402.000 telespettatori, share 24,83%. Su Rai 1 il film tv Aline – La voce dell’amore ha registrato 2.315.000 telespettatori, share 12,65%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 1.437.000, 6,14%, e nel programma 1.468.000 telespettatori, share 9,86%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.215.000 telespettatori, share 6,70% e nel segmento DiMartedì Plus, in seconda serata, 422.000, 5,74%. Su Rai 2 Dalla strada al palco ha ottenuto nella presentazione 1.041.000, 4,55%, e nel programma un netto di 1.027.000 telespettatori, share 6,07%. Su Rai 3 il doc Buon compleanno Massimo ha ottenuto 721.000, 3,41%. Su Rete 4 È sempre CartaBianca ha registrato 720.000 telespettatori, share 4,68%. Su Nove Terrybilmente divagante è stato visto da 439.000 telespettatori, share 2,3%. Su Tv8 il film La memoria del cuore ha registrato 291.000 telespettatori, share 1,5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.655.000, 21,77%; Affari Tuoi 5.075.000, 21,78%; Striscina la notizina su Canale 5 3.815.000 telespettatori, share 17,59%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 620.000 telespettatori, share 2,63% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.182.000, 5,66% e a seguire Caro marziano 1.346.000, 6,30%, Il cavallo e la torre 1.385.000, 6,33%; Un posto al sole 1.571.000, 6,73%. NCIS su Italia 1 registra 1.457.000 telespettatori, share 6,46% mentre Prima di domani su Rete 4 ottiene 826.000 telespettatori, share 3,64%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.665.000 telespettatori, share 7,25%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 429.000 telespettatori, share 1,9% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 656.000 telespettatori, share 2,8%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.606.000, 24,73%, e nel game un netto di 4.930.000, 27,18%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.220.000 telespettatori, share 16,54% e nel game un netto di 3.537.000, 20,78%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 765.000, 3,78%. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 611.000 telespettatori, share 3,12%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 531.000 telespettatori, share 2,60%, mentre su La7 Padre Brown 180.000, 1,08%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 358.000 telespettatori, share 8,72%, mentre UnoMattina ha registrato 893.000, 18,16%; a seguire Storie italiane 881.000, 19,21%, e 957.000, 17,63%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.722.000, 16,98%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha registrato nel segmento Mattin Show 387.000, 11%, nel segmento Glass Cam 498.000, 12,77% e nel programma 1.078.000, 20,82%; E viva il Videobox 402.000, 7,44%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 581.000 telespettatori, share 9,83%, e nella seconda 996.000, 10,46%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 283.000, 5,23%, nel programma 303.000, 6,10%; Re-Start 180.000, 3,93%; Elisir nella presentazione 190.000, 4,01%, e nel programma 317.000, 5,60%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 679.000, 5,75%; Passato e Presente 542.000, 4,13%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 990.000 telespettatori, share 20,10% e 1.010.000, 22,04%, con Forum a 1.411.000, 18,79%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 292.000 telespettatori, share 5,13% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 120.000 telespettatori, share 2,31% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 152.000, 1,52% e La signora in giallo 599.000, 4,78%. La7 ha ottenuto con Omnibus 182.000 telespettatori, share 3,62%, nel segmento News 140.000, 3,29% e nel Dibattito 194.000, 3,76%; quindi Coffee Break 184.000, 4,01% e L’aria che tira 289.000, 5,14% e L’aria che tira Oggi 470.000, 4,54%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.592.000, 12,54%, e nel programma 1.478.000, 14,32%; Il paradiso delle signore 1.725.000, 19,38%; La vita in diretta nella presentazione 1.669.000, 18,69%, e nel programma 2.257.000, 21,26%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 873.000, 7,23%; Bella ma’ ha registrato 609.000 telespettatori, share 6,71%. Su Rai 3 Aspettando Geo 647.000, 7,29%, mentre Geo ha ottenuto 1.365.000, 12,72%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.649.000 telespettatori, share 20,05%, Terra Amara 2.978.000, 23,21%, Uomini e donne (live) 2.689.000, 25,38% e nel finale 2.026.000, 22,05%; Amici 1.725.000, 19,53%; La promessa 1.619.000, 18,57%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.386.000, 15,45%, nella seconda 1.360.000, 13,28% e nei saluti 1.541.000, 12,71%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 586.000 telespettatori, 4,53%, mentre The Mentalist 377.000, 3,90%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 838.000 telespettatori, 6,91% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 420.000, 4,51%, e il film I dannati e gli eroi un netto di 353.000, 3,49%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 392.000 telespettatori, share 3,09%, nel programma 391.000, 3,98% e nel segmento Focus 269.000, 3,05%. C’era una volta… il Novecento un netto di 187.000, 1,54%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai2 ha registrato .000 telespettatori, share %; Generazione Z .000, %. Su Rai 3 La confessione .000, %; Tg3 LineaNotte .000, %. Su Canale 5 Dedicato a Maurizio Costanzo 1.889.000, 21,97%. Su Italia 1 la serie Brooklyn Nine Nine ha registrato .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™