Gli ascolti tv del martedì, con i talk politici impegnati – diciamo così – nell’analisi del Ballottaggio alle Amministrative 2021 e il Milan in Champions su Canale 5. La partita sarà stata persa dai rossoneri, in compenso vince la serata avvicinandosi ai 4,5 milioni di appassionati. Il film Tutta colpa della fata Morgana su Rai 1 si prende la medaglia d’argento. Per quanto riguarda l’attualità: Cartabianca (che fra l’altro ha ospitato Paolo Bonolis) non riesce ad agganciare il milione di telespettatori, al contrario di DiMartedì (La7) che tocca 1.119.000 telespettatori. Su Rete 4, Fuori dal coro ne conquista 862mila ma non entra nel quintetto dei programmi più visti.

Prime Time

Su Rai 1 Il film tv Tutta colpa della fata Morgana ha registrato 3.469.000 telespettatori, share 16.1%.

ha registrato 3.469.000 telespettatori, share 16.1%. Su Rai 2 Il film A un metro da te ha registrato 769.000 telespettatori, share 3.5%.

ha registrato 769.000 telespettatori, share 3.5%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma 907.000, share 4.6%.

ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma 907.000, share 4.6%. Su Canale 5 Porto – Milan , valevole per la Champions League, ha registrato un netto di 4.343.000 telespettatori, share 18.4%.

, valevole per la Champions League, ha registrato un netto di 4.343.000 telespettatori, share 18.4%. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma 1.337.000, 8.4%.

ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma 1.337.000, 8.4%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 862.000 telespettatori, share 5.2%.

ha registrato un netto di 862.000 telespettatori, share 5.2%. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.119.000 telespettatori, share 5.6%.

ha registrato 1.119.000 telespettatori, share 5.6%. Su Tv8 Il film Millennium – Quello che non uccide è stato visto da 218.000 telespettatori, share 1%.

è stato visto da 218.000 telespettatori, share 1%. Su Nove Il film Faster ha registrato 300.000 telespettatori, share 1.4%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.271.000 telespettatori, share 19.2%.

ha registrato 4.271.000 telespettatori, share 19.2%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 815.000 telespettatori, share 3.3%.

ha registrato 815.000 telespettatori, share 3.3%. Su Rai 3 Blob 1.181.000, 5.5%. Che Succ3de? 1.311.000, 5.7%. Un posto al sole 1.644.000, 6.7%.

1.181.000, 5.5%. 1.311.000, 5.7%. 1.644.000, 6.7%. Su Canale 5 Striscina la notizia ha registrato 3.647.000 telespettatori, share 15.3%.

ha registrato 3.647.000 telespettatori, share 15.3%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.331.000 telespettatori, share 5.5%.

ha registrato 1.331.000 telespettatori, share 5.5%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.193.000 telespettatori, share 5% e 832.000, 3.4%.

ha registrato 1.193.000 telespettatori, share 5% e 832.000, 3.4%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.607.000 telespettatori, share 6.5%.

ha registrato 1.607.000 telespettatori, share 6.5%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 374.000 telespettatori, share 1.5%.

ha registrato 374.000 telespettatori, share 1.5%. Su Nove Deal With It ha registrato 509.000 telespettatori, share 2.1%.

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.877.000 telespettatori, share 20% e nel game un netto di 4.276.000, 22.99%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.877.000 telespettatori, share 20% e nel game un netto di 4.276.000, 22.99%. Su Rai 2 Un milione di piccole cose 230.000, 1.4%. NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 637.000 telespettatori, share 3%.

230.000, 1.4%. ha registrato un netto di 637.000 telespettatori, share 3%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nella presentazione 2.184.000 telespettatori, share 15.8% e nel game un netto di 3.508.000, 19.5%.

ha registrato nella presentazione 2.184.000 telespettatori, share 15.8% e nel game un netto di 3.508.000, 19.5%. Su Italia 1 CSI ha registrato 638.000 telespettatori, share 3.12%.

ha registrato 638.000 telespettatori, share 3.12%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 907.000 telespettatori, share 4.2%.

ha registrato 907.000 telespettatori, share 4.2%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 136.000 telespettatori, share 1.1% e 169.000, 1%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 897.000 telespettatori, share 17.2%. Storie italiane nella prima parte 798.000, 16.6% e nella seconda 861.000, 14.9%. È sempre Mezzogiorno 1.583.000, 15.3%.

ha totalizzato un netto di 897.000 telespettatori, share 17.2%. nella prima parte 798.000, 16.6% e nella seconda 861.000, 14.9%. 1.583.000, 15.3%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 474.000 telespettatori, share 7.5% e nella seconda 908.000, 9.4%.

ha registrato nella prima parte 474.000 telespettatori, share 7.5% e nella seconda 908.000, 9.4%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nella presentazione 442.000, 8.1%, nel programma 457.000, 8.8% e nel segmento Extra 360.000, 7.6%. Elisir nella presentazione 290.000, 5.9% e nel programma 407.000, 7.1%. Dopo il TG Quante Storie 685.000, 5.7%. Le storie di Passato e presente 572.000, 4.2%.

ha registrato nella presentazione 442.000, 8.1%, nel programma 457.000, 8.8% e nel segmento Extra 360.000, 7.6%. nella presentazione 290.000, 5.9% e nel programma 407.000, 7.1%. Dopo il TG 685.000, 5.7%. 572.000, 4.2%. Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 862.000, 16.8% e nella seconda 777.000, 16.3%. Forum ha registrato 1.329.000 telespettatori, share 17.3%.

nella prima parte 862.000, 16.8% e nella seconda 777.000, 16.3%. ha registrato 1.329.000 telespettatori, share 17.3%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 237.000 telespettatori, share 3.3%.

ha registrato 237.000 telespettatori, share 3.3%. Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 158.000 telespettatori, share 2.7%. Dopo il Tg Il Segreto 181.000, 1.7%. La signora in giallo 598.000, 4.5%.

ha ottenuto 158.000 telespettatori, share 2.7%. Dopo il Tg 181.000, 1.7%. 598.000, 4.5%. Su La7 Omnibus ha registrato 165.000 telespettatori, share 3.24%, nel segmento News 95.000, % e nel Dibattito .000, %. Coffee Break 144.000, 3%. L’aria che tira 281.000, 4.8%; L’aria che tira – Oggi 453.000, 4.3%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.626.000, 13.55%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.743.000, 17.82%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.566.000, 17.05% e nel programma 1.861.000, 17.41%.

1.626.000, 13.55%. ha registrato 1.743.000, 17.82%. ha registrato nella presentazione 1.566.000, 17.05% e nel programma 1.861.000, 17.41%. Su Rai 2 Rai Parlamento Speciale 261.000, 2.23%. Ore 14 light ha registrato 333.000 telespettatori, share 3.56%. Quasi Detto Fatto 258.000, 2.74%.

261.000, 2.23%. ha registrato 333.000 telespettatori, share 3.56%. 258.000, 2.74%. Su Rai 3 #Maestri 361.000, 3.41%. Aspettando Geo 641.000, 6.78%. Geo ha registrato 1.116.000 telespettatori, share 10.41%.

361.000, 3.41%. 641.000, 6.78%. ha registrato 1.116.000 telespettatori, share 10.41%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.575.000 telespettatori, share 18.90%. Una Vita 2.498.000, 19.12%. Uomini e donne 2.742.000, 24.30% e nel Finale 2.171.000, 21.62%. Amici di Maria De Filippi 1.877.000, 19.53%. GF Vip 1.747.000, 19.15%. Love is in the air 1.470.000, 16.05%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.330.000, 14% e nella seconda 1.499.000, 13.80%.

ha registrato 2.575.000 telespettatori, share 18.90%. 2.498.000, 19.12%. 2.742.000, 24.30% e nel Finale 2.171.000, 21.62%. 1.877.000, 19.53%. 1.747.000, 19.15%. 1.470.000, 16.05%. nella presentazione 1.330.000, 14% e nella seconda 1.499.000, 13.80%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 644.000 telespettatori, 4.79%; 691.000, 5.43 e 673.000, 5.61%. Mom 259.000, 2.76%.

ha registrato 644.000 telespettatori, 4.79%; 691.000, 5.43 e 673.000, 5.61%. 259.000, 2.76%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 732.000 telespettatori, 5.86% di share. Il film Il solitario del Rio Grande un netto di 549.000, 5.21%.

ha registrato un netto di 732.000 telespettatori, 5.86% di share. Il film un netto di 549.000, 5.21%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 326.000, 2.54% e nel programma 350.000 telespettatori, share 3.30%; Tagadoc 181.000, 1.92%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 685.000 telespettatori, share 8.32%.

ha registrato 685.000 telespettatori, share 8.32%. Su Rai 2 Ti sento ha registrato 314.000 telespettatori, share 2.85%.

ha registrato 314.000 telespettatori, share 2.85%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 450.000 telespettatori, share 6.35%.

ha registrato un netto di 450.000 telespettatori, share 6.35%. Su Italia 1 La serie MartyIsDead ha registrato 496.000 telespettatori, share 10.87%; 394.000, 10.20%, 365.000, 10.87%.

ha registrato 496.000 telespettatori, share 10.87%; 394.000, 10.20%, 365.000, 10.87%.

Su La7 DiMartedì più ha registrato un netto di 310.000 telespettatori, share 4.18%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.243.000, 23.61%; ore 20:00 5.026.000, 22.93%.

3.243.000, 23.61%; 5.026.000, 22.93%. Tg2 ore 13:00 1.767.000, 13.76%; ore 20:30 1.434.000, 5.97%.

1.767.000, 13.76%; 1.434.000, 5.97%. Tg3 ore 14:30 1.498.000, 11.70%; ore 19:00 2.297.000, 13.67%.

1.498.000, 11.70%; 2.297.000, 13.67%. Tg5 ore 13:00 2.721.000, 20.92%; ore 20:00 4.231.000, 19.07%.

2.721.000, 20.92%; 4.231.000, 19.07%. Studio Aperto ore 12:25 1.191.000, 11.33%; ore 18:30 591.000, 4.56%.

1.191.000, 11.33%; 591.000, 4.56%. Tg4 ore 12.00 266.000, 3.24%; ore 18:55 756.000, 4.43%.

266.000, 3.24%; 756.000, 4.43%. Tg La7 ore 13:30 542.000, 3.97%; ore 20:00 1.214.000, 5.42%.

Dati AUDITEL™