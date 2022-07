Gli ascolti tv di martedì 19 luglio si incrociano tra il ricordo per il Giudice Paolo Borsellino a distanza di 30 anni dalla strage di Via d’Amelio e le ore di fibrillazione che si stanno vivendo alla vigilia di una giornata importante per le sorti del governo Draghi, ma c’è spazio anche per la musica. Rai 1 dunque ha proposto il film di Alberto Negrin Paolo Borsellino – I 57 giorni. Su Rai 2 l’ultimo appuntamento di Dalla strada al palco condotto da Nek si è contrapposto alla serata del Radio Norba Cornetto Battiti Live in onda su Italia 1. Rai 3 – come detto anche nel post dedicato alla programmazione che seguirà le fasi cruciali della crisi di governo – si è occupata dell’attualità politica con Filorosso, così ha fatto anche La7 con In onda nella sua versione ‘long’.

Eccovi tutti i dati di ieri

Ascolti tv Prime Time

La prima serata ha visto su Rai 1 il film Paolo Borsellino – I 57 giorni che ha registrato un netto di 1.951.000 telespettatori, share 13.40%, mentre la diretta concorrente, Canale 5, ha risposto con la commedia Mamma o Papà, ottenendo 1.864.000, 13.15%. Su Rai 2 l’ultimo appuntamento di Dalla strada al palco ha registrato 1.126.000, 9.17%, mentre su Rai 3 Filorosso di Bianchini e Rei 712.000, 5.39%. Su Italia 1 Radio Norba Battiti Live ha registrato un netto di 1.294.000 telespettatori, share 11%. Rete 4 prosegue nel segno del giallo con Harry Wild – La signora del delitto che ha ottenuto un netto di 542.000 telespettatori, share 3.76%, mentre La7 si dedica alla crisi di governo con In onda versione prima serata con 693.000, 4.67%. Su Tv8 Il film Tomb Raider è stato visto da 418.000 telespettatori, share 2.9%, mentre su Nove Solo due ore ha registrato 320.000 telespettatori, share 2.2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.558.000 telespettatori, share 16.36%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.361.000 telespettatori, share 15.12%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 876.000 telespettatori, share 5.57% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 639.000, 4.62% e a seguire Viaggio in Italia 682.000, 4.64%, con Un posto al sole che resiste a 1.335.000, 8.57%. NCIS su Italia 1 registra 1.180.000 telespettatori, share 7.68% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 886.000 telespettatori, share 5.94% e nella seconda 995.000, 6.33%. Su La7 In onda nella sua classica collocazione, ha fatto registrare 1.017.000 telespettatori, share 6.56%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 418.000 telespettatori, share % e su Nove Deal With It ha registrato 306.000 telespettatori, share 2%.