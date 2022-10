Gli ascolti tv del martedì, tra i talk politici alla vigilia della seconda riunione del nuovo Parlamento, la prima puntata de Il Collegio 7, film e serie tv.

Diamo un’occhiata ai dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Morgane detective geniale 2 ha registrato un netto di 2.793.000 telespettatori, share 16%, mentre su Canale 5 il doc Il Divin Codino ha ottenuto 2.032.000, 11.51%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 1.310.000 telespettatori, share 6.29% e nel programma un netto di 1.422.000 telespettatori, share 10.62%, mentre su Rai 2 la prima puntata de Il Collegio 7 (recensione) ha registrato 980.000, 5.94%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto nella presentazione 910.000, share 4.35% e nel programma 981.000, 5.88%, mentre su Rete 4 Fuori dal coro ha ottenuto un netto di 942.000 telespettatori, share 6.54%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.501.000, 8.79%. Su Tv8 Pechino Express – La rotta dei sultani è stato visto da 603.000 telespettatori, share 3.4%, mentre su Nove il film Non Stop ha registrato 465.000 telespettatori, share 2.5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti Ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.548.000 telespettatori, share 21.71%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.439.000 telespettatori, share 16.42%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 819.000 telespettatori, share 3.90% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.030.000, 5.4% e a seguire Via dei Matti n.0 807.000, 4.03%, Il cavallo e la torre 1.413.000, 6.87%, quindi Un posto al sole che registra 1.510.000, 7.16%. NCIS su Italia 1 registra 1.079.000 telespettatori, share 5.19% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.114.000 telespettatori, share 5.42% e nella seconda 1.068.000, 5.08%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.927.000 telespettatori, share 9.17%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 497.000 telespettatori, share 2.4% e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 551.000 telespettatori, share 2.6%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.959.000 telespettatori, share 23.71% e nel game un netto di 4.273.000, 25.71%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.772.000 telespettatori, share 15.24% e nel game un netto di 2.885.000, 18.05%. Su Rai 2 Una scatola al giorno ha ottenuto 421.000, 2.19%, mentre su Italia 1 Genoa – Spal per la Coppa Italia ha ottenuto 538.000 telespettatori, share 4.11%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 824.000 telespettatori, share 4.22%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 568.000 telespettatori, share 12.97%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 783.000, 18.65%; a seguire Storie Italiane 762.000, 18.92% e 803.000, 17.20%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.461.000, 15.69%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato 465.000 telespettatori, share 8.93% e 841.000, 9.49% mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto 301.000, 6.22% e nel segmento Extra 199.000, 4.95%, mentre Elisir nella presentazione 190.000, 4.68% e nel programma 274.000, 5.78%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 717.000, 6.41% e Passato e Presente 545.000, 4.43%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 880.000 telespettatori, share 20.49% e 916.000, 22.86%, con Forum a 1.380.000, 20.64%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 183.000 telespettatori, share 3.13% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 97.000 telespettatori, share 2.08% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 174.000, 1.86% e La signora in giallo 705.000, 5.89%. La7 ha ottenuto con Omnibus 189.000 telespettatori, share 4.38%, nel segmento News 117.000, 3.41% e nel Dibattito 197.000, 4.35%; quindi Coffee Break 181.000, 4.49% e L’aria che tira 273.000, 5.65% e L’aria che tira Oggi 444.000, 4.61%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.739.000, 15.18% e nel programma 1.713.000, 17.85%, Il paradiso delle signore raccoglie 1.801.000, 23.31% e a seguire La vita in diretta 1.906.000, 21.47%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 581.000 telespettatori, share 5.28%; Bella ma’ 239.000, 3.02% e Nei Tuoi Panni 135.000, 1.68%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 478.000, 6.30% e Geo 881.000, 9.72%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.451.000 telespettatori, share 20.12%, Una vita 2.093.000, 18.46% Uomini e donne 2.411.000, 25.21%, e nel finale 1.727.000, 21.50%, Amici di Maria De Filippi 1.450.000, 18.77%, GF Vip 1.315.000, 17.28%, Un altro domani 1.132.000, 15.21%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.163.000, 14.86%, nel programma 1.459.000, 16.37%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 515.000 telespettatori, 4.43%, mentre NCIS Los Angeles 344.000, 4.56%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 671.000 telespettatori, 6.19% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 295.000, 3.66% e il film I cannoni di Rancho Bravo un netto di 381.000, 4.40%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 346.000 telespettatori, share 3.07% e nel programma 375.000, 4.18%; quindi Tagadà Focus 381.000, 5.02%. TgLa7 Diario Politico 469.000, 4.19%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 630.000 telespettatori, share 10.33%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai 2 ha registrato 266.000 telespettatori, share 4.34%; su Rai 3 Tg3 LineaNotte ha registrato un netto di 390.000 telespettatori, share 6.40%. Su La7 DiMartedì Più un netto di 501.000, 7.76%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.145.000, 25.49%; ore 20:00 5.151.000, 26.40%.

3.145.000, 25.49%; 5.151.000, 26.40%. Tg2 ore 13:00 1.600.000, 13.67%; ore 20:30 1.052.000, 5.10%.

1.600.000, 13.67%; 1.052.000, 5.10%. Tg3 ore 14:30 1.445.000, 12.97%; ore 19:00 2.059.000, 13.86%.

1.445.000, 12.97%; 2.059.000, 13.86%. Tg5 ore 13:00 2.841.000, 24.05%; ore 20:00 3.979.000, 20.16%.

2.841.000, 24.05%; 3.979.000, 20.16%. Studio Aperto ore 12:25 1.090.000, 11.51%; ore 18:30 250.000, 3.13%.

1.090.000, 11.51%; 250.000, 3.13%. Tg4 ore 12.00 261.000, 3.88%; ore 18:55 644.000, 4.18%.

261.000, 3.88%; 644.000, 4.18%. Tg La7 ore 13:30 . 595.000, 4.88%; ore 20:00 1.481.000, 7.47%.

