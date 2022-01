Ascolti tv martedì 18 gennaio 2022: Coppa Italia, Meraviglie

Gli ascolti tv di un martedì con la Coppa Italia in prima serata e con l’ultima di Meraviglie di Alberto Angela su Rai 1. Il match Juve-Samp ha ottenuto oltre 4 milioni di telespettatori, mentre l’ultima puntata di Meraviglie sfiora i 3 mln. Terza piazza per Brignano con Un’ora sola vi vorrei su Rai 2 con oltre 1,6 mln, mentre DiMartedì, con 1,3 mln, supera sia Back to School, che sfiora – ottimamente – 1,3 mln, sia #Cartabianca che si ferma a poco più di un milione di telespettatori. Primo Appuntamento su Real Time ottiene oltre 500mila telespettatori, superando Tv8 e Nove.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Meraviglie – La penisola dei tesori ha registrato 2.943.000 telespettatori, share 14,08%.

ha registrato 2.943.000 telespettatori, share 14,08%. Su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei ha registrato 1.671.000 telespettatori, share 6,79%.

ha registrato 1.671.000 telespettatori, share 6,79%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione 864.000 telespettatori, share 3,42% e nel programma 1.015.000, 5,11%.

ha registrato nella presentazione 864.000 telespettatori, share 3,42% e nel programma 1.015.000, 5,11%. Su Canale 5 Juventus – Sampdoria , Coppa Italia, ha registrato un netto di 4.030.000 telespettatori, share 16,76%.

, Coppa Italia, ha registrato un netto di 4.030.000 telespettatori, share 16,76%. Su Italia 1 Back to school ha registrato nella presentazione 1.165.000 telespettatori, share 4,60% e nel programma 1.293.000, 6,97%.

ha registrato nella presentazione 1.165.000 telespettatori, share 4,60% e nel programma 1.293.000, 6,97%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 986.000 telespettatori, share 5,83%.

ha registrato un netto di 986.000 telespettatori, share 5,83%. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.328.000 telespettatori, share 6,45%.

ha registrato 1.328.000 telespettatori, share 6,45%. Su Tv8 Il film Un volo a Natale è stato visto da 265.000 telespettatori, share 2,5%.

è stato visto da 265.000 telespettatori, share 2,5%. Su Nove Il film Milano – Palermo: Il ritorno ha registrato 391.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.407.000 telespettatori, share 21,43%.

ha registrato 5.407.000 telespettatori, share 21,43%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 959.000 telespettatori, share 3,79%.

ha registrato 959.000 telespettatori, share 3,79%. Su Rai 3 Blob 1.186.000, 5,15%. Che Succ3de? 1.404.000, 5,80%. Un posto al sole 1.713.000, 6,80%.

1.186.000, 5,15%. 1.404.000, 5,80%. 1.713.000, 6,80%. Su Canale 5 Striscina la notizina ha registrato 3.930.000 telespettatori, share 15,97%.

ha registrato 3.930.000 telespettatori, share 15,97%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.257.000 telespettatori, share 5,00%.

ha registrato 1.257.000 telespettatori, share 5,00%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.159.000 telespettatori, share 4,71% e 918.000, 3,62%.

ha registrato 1.159.000 telespettatori, share 4,71% e 918.000, 3,62%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.930.000 telespettatori, share 7,69%.

ha registrato 1.930.000 telespettatori, share 7,69%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 339.000 telespettatori, share 1,4%.

ha registrato 339.000 telespettatori, share 1,4%. Su Nove Deal With It ha registrato 378.000 telespettatori, share 1,5%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.172.000 telespettatori, share 18,13% e nel game un netto di 4.692.000, 22,78%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.172.000 telespettatori, share 18,13% e nel game un netto di 4.692.000, 22,78%. Su Rai 2 9-1-1 ha registrato un netto di 879.000 telespettatori, share 3,86%.

ha registrato un netto di 879.000 telespettatori, share 3,86%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.903.000 telespettatori, share 17% e nel game un netto di 3.786.000, 18,79%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.903.000 telespettatori, share 17% e nel game un netto di 3.786.000, 18,79%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 844.000 telespettatori, share 3,66%.

ha registrato 844.000 telespettatori, share 3,66%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 152.000 telespettatori, share 0,93% e 218.000, 1,10%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.045.000 telespettatori, share 17,56%. Storie italiane nella prima parte 1.018.000, 17,49% e nella seconda 1.093.000, 16,17%. È sempre Mezzogiorno 1.947.000, 16,90%.

ha totalizzato un netto di 1.045.000 telespettatori, share 17,56%. nella prima parte 1.018.000, 17,49% e nella seconda 1.093.000, 16,17%. 1.947.000, 16,90%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 580.000 telespettatori, share 7,75% e nella seconda 948.000, 8,43%.

ha registrato nella prima parte 580.000 telespettatori, share 7,75% e nella seconda 948.000, 8,43%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 492.000, 8,36% e nel segmento Extra 445.000, 7,65%. Elisir nella presentazione 323.000, 5,40% e nel programma 453.000, 6,60%. Dopo il TG Quante Storie 852.000, 6,46%. Passato e presente 680.000, 4,56%.

ha registrato 492.000, 8,36% e nel segmento Extra 445.000, 7,65%. nella presentazione 323.000, 5,40% e nel programma 453.000, 6,60%. Dopo il TG 852.000, 6,46%. 680.000, 4,56%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.112.000, 18,72% e nella seconda 1076.000, 18,54%. Forum ha registrato 1.559.000 telespettatori, share 17,72%.

nella prima parte 1.112.000, 18,72% e nella seconda 1076.000, 18,54%. ha registrato 1.559.000 telespettatori, share 17,72%. Su Italia 1 Chicago P.D. ha registrato 185.000 telespettatori, share 2,34%.

ha registrato 185.000 telespettatori, share 2,34%. Su Rete 4 Carabiniere ha ottenuto 124.000 telespettatori, share 1,91%. .000, %. Dopo il Tg Il Segreto 132.000, 1,31%. La signora in giallo 639.000, 4,43%.

ha ottenuto 124.000 telespettatori, share 1,91%. .000, %. Dopo il Tg 132.000, 1,31%. 639.000, 4,43%. Su La7 Omnibus ha registrato 193.000 telespettatori, share 3,59%, nel segmento News 115.000, 3% e nel Dibattito 198.000, 3,36%. Coffee Break 197.000, 3,38%. L’aria che tira 334.000, 4,85%; L’aria che tira – Oggi 521.000, 4,45%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno nella presentazione 1.889.000, 12,59% e nel programma 1.896.000, 14,66%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.057.000, 17,49%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.098.000, 16,79% e nel programma 2.428.000, 16,75%.

nella presentazione 1.889.000, 12,59% e nel programma 1.896.000, 14,66%. ha registrato 2.057.000, 17,49%. ha registrato nella presentazione 2.098.000, 16,79% e nel programma 2.428.000, 16,75%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 539.000 telespettatori, share 3,88%. Detto Fatto 480.000, 4,06%.

ha registrato 539.000 telespettatori, share 3,88%. 480.000, 4,06%. Su Rai 3 Aspettando Geo 999.000, 8,45%. Geo ha registrato 1.883.000 telespettatori, share 12,91%.

999.000, 8,45%. ha registrato 1.883.000 telespettatori, share 12,91%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.542.000 telespettatori, share 16,83%. Una Vita 2.505.000, 17,44%. Uomini e donne 2.803.000, 22,63%. Amici di Maria De Filippi 2.266.000, 19,29%. GF Vip 2254.000, 19,61%. Love is in the air 1.968.000, 15,97%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.782.000, 13,68% e nel programma 2.165.000, 14,48%.

ha registrato 2.542.000 telespettatori, share 16,83%. 2.505.000, 17,44%. 2.803.000, 22,63%. 2.266.000, 19,29%. 2254.000, 19,61%. 1.968.000, 15,97%. nella presentazione 1.782.000, 13,68% e nel programma 2.165.000, 14,48%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 676.000 telespettatori, 4,59%. Coppa Italia con Lazio-Udinese un netto di 1.196.000, 6,78%.

ha registrato 676.000 telespettatori, 4,59%. un netto di 1.196.000, 6,78%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 710.000 telespettatori, 5,20% di share. Il film I dannati e gli eroi un netto di 547.000, 3,96%.

ha registrato un netto di 710.000 telespettatori, 5,20% di share. Il film un netto di 547.000, 3,96%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 397.000, 2,79% e nel programma 352.000 telespettatori, share 2,89%; Tagadoc 152.000, 1,19%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 670.000 telespettatori, share 8,92%.

ha registrato un netto di 670.000 telespettatori, share 8,92%. Su Rai 2 Bar Stella ha registrato 517.000 telespettatori, share 4,12%. I Lunatici 122.000, 2.40%.

ha registrato 517.000 telespettatori, share 4,12%. 122.000, 2.40%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato 440.000 telespettatori, share 5,84%.

ha registrato 440.000 telespettatori, share 5,84%. Su Canale 5 Coppa Italia Live ha registrato 1.046.000 telespettatori, share 6,90%.

ha registrato 1.046.000 telespettatori, share 6,90%. Su Italia 1 Il film Classe Z ha registrato un netto di 364.000 telespettatori, share 7,16%.

ha registrato un netto di 364.000 telespettatori, share 7,16%. Su La7 DiMartedì più ha registrato un netto di 404.000 telespettatori, share 5,08%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.717.000, 24,66%; ore 20:00 5.644.000, 24,19%.

3.717.000, 24,66%; 5.644.000, 24,19%. Tg2 ore 13:00 1.931.000, 14%; ore 20:30 1.569.000, 6,34%.

1.931.000, 14%; 1.569.000, 6,34%. Tg3 ore 14:30 1.707.000, %; ore 19:00 2.532.000, 13,15%.

1.707.000, %; 2.532.000, 13,15%. Tg5 ore 13:00 2.856.000, 20,37%; ore 20:00 4.740.000, 20,31%.

2.856.000, 20,37%; 4.740.000, 20,31%. Studio Aperto ore 12:25 1.156.000, 9,90%; ore 18:30 .000, %.

1.156.000, 9,90%; .000, %. Tg4 ore 12.00 246.000, 2,73%; ore 18:55 664.000, 3,41%.

246.000, 2,73%; 664.000, 3,41%. Tg La7 ore 13:30 564.000, 3,75%; ore 20:00 1.212.000, 5,16%.

Ascolti Discovery

Su Real Time in prima serata Primo Appuntamento, con Flavio Montrucchio, ha registrato una media di 508.000 telespettatori, share del 2,1%. In access prime time Cortesie per gli ospiti ha ottenuto 449.000 telespettatori, share 1,8%.

Dati AUDITEL™