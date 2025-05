Ascolti tv martedì 18 febbraio 2025

Gli ascolti tv del martedì, col debutto di Miss Fallaci su Rai 1. Dati in Total Audience.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Miss Fallaci ha registrato 3.627.000 telespettatori, share 18,13% e nella seconda puntata, in seconda serata, 2.888.000, 18,27%. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha ottenuto 1.900.000 telespettatori, share 12,50%. Su Canale 5 il film Il grande giorno ha registrato un netto di 1.437.000 telespettatori, share 8,38%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.372.000 telespettatori, share 8,29% e il segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 399.000, 6,95%. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato 1.349.000 telespettatori, share 9,37%. Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha registrato 641.000 telespettatori, share 4,52%. Su Rai 3 Le Ragazze ha ottenuto 628.000 telespettatori, share 3,31%. Su Real Time Primo Appuntamento 346.000, 1,80%. Su Nove Little Big Italy è stato visto da 326.000 telespettatori, share 1,72%. Su Tv8 il film 2012 ha registrato 321.000 telespettatori, share 2,02%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 5.112.000, 24,13%; Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.276.000, 28,31%; Striscia la Notizia su Canale 5 3.006.000 telespettatori, share 13,58%. Su Rai 2 Tg2 Post 700.000, 3,14%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 982.000, 4,87% e a seguire Via dei Matti n.0 864.000, 4,12%, Il cavallo e la torre 1.210.000, 5,65%; Un posto al sole 1.618.000, 7,27%. NCIS su Italia 1 registra 1.295.000 telespettatori, share 5,94%, % mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 957.000 telespettatori, share 4,46% e 855.000, 3,83%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.836.000 telespettatori, share 8,31%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 411.000 telespettatori, share 1,88% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 606.000 telespettatori, share 2,76%. Su Real Time Casa a prima vista 628.000, 2,86%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.570.000, 23,61%, e nel game (La Ghigliottina) 4.589.000, 25,41%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 689.000, 3,48%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 473.000 telespettatori, share 2,46%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 868.000 telespettatori, share 4,38%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 317.000, 1,94%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 519.000 telespettatori, share 13,51%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 945.000, 19,76%; Storie Italiane nella prima parte 898.000, 19,67%, e nella seconda 1.036.000, 18,20%; È sempre Mezzogiorno 1.845.000, 17,91%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 245.000, 5,19%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 489.000, 7,64%, e nella seconda parte 823.000, 8,29%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto 273.000, 5,33%, e nel segmento Extra .000, %; ReStart 270.000, 5,96%; Elisir nella presentazione 254.000, 5,73% e nel programma 301.000, 6,13%, Mixer Storia 382.000, 6,19%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 594.000, 5,01%; Passato e Presente 489.000, 3,70%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 983.000 telespettatori, share 20,65% e 844.000, 18,76%, con Forum a 1.426.000, 18,49%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 453.000 telespettatori, share 6,36% e su Rete 4 Terra Amara 256.000, 5,15%; Tempesta d’amore 214.000, 4,69%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 259.000 telespettatori, share 4,60% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 702.000, 5,88%. La7 ha ottenuto con Omnibus 224.000 telespettatori, share 4,72%, nel segmento News 147.000, 3,75% e nel Dibattito 239.000, 4,80%; quindi Coffee Break 187.000, 4,10% e L’aria che tira 286.000, 4,82% e L’aria che tira Oggi 452.000, 4,25%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 2.148.000, 16,83%, nella prima parte 1.941.000, 15,70% e nella seconda 1.920.000, 19,12%; Il Paradiso delle Signore 1.925.000, 20,10%; La vita in diretta nella presentazione 2.059.000, 21,48%, e nel programma 2.482.000, 22,14%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 953.000, 7,80%; BellaMa’ nella prima parte 678.000, 6,93%, e nella seconda 805.000, 8,58%, La porta magica 364.000, 3,69% e nel segmento E poi… 243.000, 2,25%. Su Rai 3 Eccellenze Italiane 285.000, 2,88%, Aspettando Geo 667.000, 7,08%, Geo 1.349.000, 11,78%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.239.000 telespettatori, share 17,24%, Tradimento 2.297.000, 18,32%; Uomini e donne (live) 2.433.000, 21,86% e nel finale 1.892.000, 19,42%; Amici di Maria De Filippi 1.573.000, 16,47%; My Home My Destiny 1.142.000, 12,48%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.222.000, 12,61%, nella seconda 1.284.000, 11,70% e nei saluti 1.428.000, 11,44%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 542.000 telespettatori, 4,26%, Lethal Weapon 485.000, 4,60%; Grande Fratello 382.000, 3,22%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 935.000 telespettatori, 7,71% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 529.000, 5,44%, e il film L’ultima caccia un netto di 411.000, 3,81%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 534.000, 4,26%, nel programma 447.000, 4,39% e nel segmento Focus 347.000, 3,70%; La Torre di Babele Doc 244.000, 2,20%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 695.000 telespettatori, share 9,89%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai 2 ha registrato 452.000 telespettatori, share 10,15%. Su Rai 3 Il fattore umano 229.000, 1,98%; Tg3 LineaNotte 171.000, 2,74%. Su Italia 1 American Dad! ha registrato 268000, 7,12%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.433.000, 25,93%; ore 20:00 4.936.000, 24,19%.

3.433.000, 25,93%; 4.936.000, 24,19%. Tg2 ore 13:00 1.736.000, 13,93%; ore 20:30 880.000, 4,07%.

1.736.000, 13,93%; 880.000, 4,07%. Tg3 ore 14:30 1.437.000, 11,52%; ore 19:00 1.910.000, 11,45%.

1.437.000, 11,52%; 1.910.000, 11,45%. Tg5 ore 13:00 2.733.000, 21,68%; ore 20:00 3.576.000, 17,35%.

2.733.000, 21,68%; 3.576.000, 17,35%. Studio Aperto ore 12:25 1.187.000, 11,50%; ore 18:30 593.000, 4,45%.

1.187.000, 11,50%; 593.000, 4,45%. Tg4 ore 12.00 442.000, 5,53%; ore 18:55 659.000, 3,95%.

442.000, 5,53%; 659.000, 3,95%. Tg La7 ore 13:30 721.000, 5,51%; ore 20:00 1.526.000, 7,39%.

Dati AUDITEL™