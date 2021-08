Rai 1 ha in mano la serata con un film in replica, si tocca il 14.3% e si superano i 2 milioni di telespettatori. Il resto delle reti vede una situazione di lotta per il secondo posto dei più visti in prime time, a spuntarla c’è Canale 5 che pur conservando il milione netto di telespettatori, non sembra far brillare La casa tra le montagne tallonata, invece, dalla Champions League. Italia 1 in questi giorni sta facendo scorpacciata di pallone (Coppa Italia compresa) coinvolgendo soprattutto il pubblico maschile che segue questo tipo di competizioni sportive. Nell’access prime time In onda, su La7, non è riuscita ad agganciare Stasera Italia su Rete 4, mentre Bruno Barbieri su Tv8 – nonostante le repliche – continua a macinare risultati utili superando il 3%. Ancora bene Reazione a Catena nel preserale di Rai 1, il gioco condotto da Marco Liorni raggiunge il 26.33%

Prime Time

Su Rai 1 Il film Love is all you need! ha registrato 2.072.000 telespettatori, share 14.26%.

ha registrato 2.072.000 telespettatori, share 14.26%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 810.000 telespettatori, share 5% e 802.000, 5.68%.

ha registrato 810.000 telespettatori, share 5% e 802.000, 5.68%. Su Rai 3 Il film Mistero a Crooked House ha registrato 735.000 telespettatori, share 4.85%.

ha registrato 735.000 telespettatori, share 4.85%. Su Canale 5 La serie La casa tra le montagne ha registrato un netto di 1.062.000 telespettatori, share 9.09%.

ha registrato un netto di 1.062.000 telespettatori, share 9.09%. Su Italia 1 Champions League: Monaco – Shakhtar Donetsk ha registrato un netto di 996.000 telespettatori, share 6.31%.

ha registrato un netto di 996.000 telespettatori, share 6.31%. Su Rete 4 Il film Special Forces – Liberate l’ostaggio ha registrato un netto di 621.000 telespettatori, share 4.38%.

ha registrato un netto di 621.000 telespettatori, share 4.38%. Su La7 Segreti Reali ha registrato 228.000 telespettatori, share 2.30%.

ha registrato 228.000 telespettatori, share 2.30%. Su Tv8 Il film My old lady è stato visto da 341.000 telespettatori, share 2.3%.

è stato visto da 341.000 telespettatori, share 2.3%. Su Nove Il film Rocky Balboa ha registrato 458.000 telespettatori, share 3.1%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.105.000 telespettatori, share 18.96%.

ha registrato 3.105.000 telespettatori, share 18.96%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 758.000 telespettatori, share 4.57%.

ha registrato 758.000 telespettatori, share 4.57%. Su Rai 3 Blob 638.000, 4.48%. Via dei Matti n.0 456.000, 2.96% e 474.000, 2.89%.

638.000, 4.48%. 456.000, 2.96% e 474.000, 2.89%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.344.000 telespettatori, share 14.35%.

ha registrato 2.344.000 telespettatori, share 14.35%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 876.000 telespettatori, share 5.61% e 1.051.000, 6.35%.

ha registrato 876.000 telespettatori, share 5.61% e 1.051.000, 6.35%. Su La7 In onda ha registrato 802.000 telespettatori, share 4.92%.

ha registrato 802.000 telespettatori, share 4.92%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 498.000 telespettatori, share 3.1%.

ha registrato 498.000 telespettatori, share 3.1%. Su Nove Deal With It ha registrato 214.000 telespettatori, share 1.3%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.041.000 telespettatori, share 20.84% e nel game un netto di 3.218.000, 26.33%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.041.000 telespettatori, share 20.84% e nel game un netto di 3.218.000, 26.33%. Su Rai 2 NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 644.000 telespettatori, share 4.62%.

ha registrato un netto di 644.000 telespettatori, share 4.62%. Su Canale 5 Conto alla rovescia ha registrato nella presentazione 800.000 telespettatori, share 8.28% e nel game un netto di 1.293.000, 10.94%.

ha registrato nella presentazione 800.000 telespettatori, share 8.28% e nel game un netto di 1.293.000, 10.94%. Su Italia 1 CSI ha registrato 385.000 telespettatori, share 2.64%.

ha registrato 385.000 telespettatori, share 2.64%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 652.000 telespettatori, share 4.63%.

ha registrato 652.000 telespettatori, share 4.63%. Su La7 The Good Wife ha registrato 132.000 telespettatori, share 1.48% e 132.000, 1.14%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 758.000 telespettatori, share 17.26%. Il meglio di Dedicato 781.000, 15.77%. Don Matteo 1.037.000, 14.53% e 1.656.000, 14.71%.

ha totalizzato un netto di 758.000 telespettatori, share 17.26%. 781.000, 15.77%. 1.037.000, 14.53% e 1.656.000, 14.71%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 469.000 telespettatori, share 5.82%.

ha registrato 469.000 telespettatori, share 5.82%. Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato nella presentazione 293.000, 6.23% e nel programma 315.000, 6.37%. Elisir d’Estate 208.000, 4.24%. Dopo il TG Quante Storie 514.000, 5.41% e 464.000, 3.94%. Passato e presente 529.000, 4%.

ha registrato nella presentazione 293.000, 6.23% e nel programma 315.000, 6.37%. 208.000, 4.24%. Dopo il TG 514.000, 5.41% e 464.000, 3.94%. 529.000, 4%. Su Canale 5 Morning News nella prima parte 703.000, 14.02% e nella seconda 615.000, 12.83%. Forum ha registrato 1.119.000 telespettatori, share 14.56%.

nella prima parte 703.000, 14.02% e nella seconda 615.000, 12.83%. ha registrato 1.119.000 telespettatori, share 14.56%. Su Italia 1 Bones ha registrato 167.000 telespettatori, share 3.24% e 282.000, 3.91%.

ha registrato 167.000 telespettatori, share 3.24% e 282.000, 3.91%. Su Rete 4 RIS – Delitti imperfetti ha ottenuto 151.000 telespettatori, share 2.57%. Dopo il Tg Il Segreto 199.000, 1.90%. Detective in corsia 341.000, 2.62%.

ha ottenuto 151.000 telespettatori, share 2.57%. Dopo il Tg 199.000, 1.90%. 341.000, 2.62%. Su La7 Omnibus ha registrato 121.000 telespettatori, share 2.79%, nel segmento News 81.000, 2.75% e nel Dibattito 114.000, 2.34%. Coffee Break Estate 133.000, 2.68%. L’aria che tira Estate – Il diario 181.000, 1.92%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu 1.300.000, 10.72%. Il paradiso delle signore ha registrato 977.000, 9.52%. Linea Verde Estate 873.000, 9.85%. Estate in Diretta ha registrato 1.300.000, 15.59%.

1.300.000, 10.72%. ha registrato 977.000, 9.52%. 873.000, 9.85%. ha registrato 1.300.000, 15.59%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 503.000 telespettatori, share 4.11% e 697.000, 6.65%.

ha registrato 503.000 telespettatori, share 4.11% e 697.000, 6.65%. Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 627.000 telespettatori, share 7.39%.

ha registrato 627.000 telespettatori, share 7.39%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.330.000 telespettatori, share 17.54%. Una Vita 2.078.000, 17.35%. Brave and beautiful 1.598.000, 15.34%. Love is in the air 1.437.000, 16.27%. Il film tv Inga Lindstrom – Segreti di famiglia un netto di 842.000, 10.05%.

ha registrato 2.330.000 telespettatori, share 17.54%. 2.078.000, 17.35%. 1.598.000, 15.34%. 1.437.000, 16.27%. Il film tv un netto di 842.000, 10.05%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 657.000 telespettatori, 4.95% e 695.000, 5.59%. Will & Grace un netto di 191.000, 2.30%.

ha registrato 657.000 telespettatori, 4.95% e 695.000, 5.59%. un netto di 191.000, 2.30%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 637.000 telespettatori, 5.45% di share. Il film L’alba del gran giorno un netto di 329.000, 3.90%.

ha registrato un netto di 637.000 telespettatori, 5.45% di share. Il film un netto di 329.000, 3.90%. Su La7 Il film La strana coppia ha registrato 177.000 telespettatori, share 1.64%. La7 Doc 104.000, 1.22% e 114.000, 1.37%.

Seconda serata

Su Rai 1 Il film Io che amo solo te ha registrato 658.000 telespettatori, share 10.79%.

ha registrato 658.000 telespettatori, share 10.79%. Su Rai 2 Colpevoli ha registrato 396.000 telespettatori, share 3.82%.

ha registrato 396.000 telespettatori, share 3.82%. Su Rai 3 Il film Il medico di campagna ha registrato un netto di 307.000 telespettatori, share 4.73%.

ha registrato un netto di 307.000 telespettatori, share 4.73%.

Il film Ma ha registrato un netto di 324.000 telespettatori, share 4.50%.

ha registrato un netto di 324.000 telespettatori, share 4.50%. Su Rete 4 Il film L’ultima missione ha registrato un netto di 138.000 telespettatori, share 2.65%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.191.000, 23.98%; ore 20:00 3.691.000, 25.72%.

3.191.000, 23.98%; 3.691.000, 25.72%. Tg2 ore 13:00 1.829.000, 14.44%; ore 20:30 1.234.000, 7.82%.

1.829.000, 14.44%; 1.234.000, 7.82%. Tg3 ore 14:30 1.564.000, 13.18%; ore 19:00 1.469.000, 13.42%.

1.564.000, 13.18%; 1.469.000, 13.42%. Tg5 ore 13:00 2.836.000, 22.15%; ore 20:00 2.581.000, 17.67%.

2.836.000, 22.15%; 2.581.000, 17.67%. Studio Aperto ore 12:25 1.519.000, 14.77%; ore 18:30 424.000, 4.71%.

1.519.000, 14.77%; 424.000, 4.71%. Tg4 ore 12.00 356.000, 4.27%; ore 18:55 526.000, 4.74%.

356.000, 4.27%; 526.000, 4.74%. Tg La7 ore 13:30 452.000, 3.40%; ore 20:00 671.000, 4.64%.

Dati AUDITEL™