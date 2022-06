Gli ascolti tv del martedì, con l’Italia ancora in campo in UEFA Nations League (ma senza successo). Il match Germania – Italia, con la sonora sconfitta della Nazionale Azzurra, vince la serata con 5,8 milioni di telespettatori. mentre il film su Canale 5, La scelta, sfiora i 2 milioni. Terza piazza per Boss in incognito a 1,4 milioni, seguito a 1,2 circa da un classico natalizio come Il piccolo Lord.

In access prime time, Paperissima Sprint Estate – senza Soliti Ignoti – Il ritorno ma col prepartita – ha registrato nella sua seconda puntata 2,4 milioni di telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il match Germania – Italia , UEFA Nations League , ha registrato un netto di 5.754.000 telespettatori, share 30,43%.

Su Rai 2 Boss in incognito ha registrato nella presentazione 776.000, 3,99% e nel programma 1.374.000 telespettatori, share 7,83%.

Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione 1.013.000 telespettatori, share 5,19% e nel programma 859.000, 5,48%.

Su Canale 5 Il film La scelta – The Choice ha registrato un netto di 1.980.000 telespettatori, share 11,21%.

Su Italia 1 Il film Un'estate al mare ha registrato un netto di 939.000 telespettatori, share 5,51%.

Su Rete 4 Il film Il piccolo Lord ha registrato un netto di 1.145.000 telespettatori, share 6,89%.

Su La7 DiMartedì ha registrato 1.048.000 telespettatori, share 6,72%.

Su Tv8 Il film Due cuori e una provetta è stato visto da 267.000 telespettatori, share 1,5%.

Su Nove Il film Unico testimone ha registrato 274.000 telespettatori, share 1,5%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 621.000 telespettatori, share 3,21%.

Su Rai 3 Blob 861.000, 5,58%. Un posto al sole 1.263.000, 7,02%.

Su Canale 5 Paperissima sprint Estate ha registrato 2.406.000 telespettatori, share 12,77%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.273.000 telespettatori, share 6,92%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 699.000 telespettatori, share 3,98% e 692.000, 3,57%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.020.000 telespettatori, share 5,42%.

Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 321.000 telespettatori, share 1,7%.

Su Nove Deal with it ha registrato 241.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.308.000 telespettatori, share 23,31% e nel game un netto di 3.529.000, 27,76%.

Su Rai 2 Drusilla e l'almanacco del giorno dopo ha registrato un netto di 657.000 telespettatori, share 4,31%.

Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.150.000 telespettatori, share 12,41% e nel game un netto di 2.131.000, 17,51%.

Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 566.000 telespettatori, share 3,94%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 683.000 telespettatori, share 4,39%.

Su La7 Eden Missione pianeta ha registrato 108.000 telespettatori, share 0,95%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Mattina – Italia al voto 600.000, 14,26%. UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 623.000 telespettatori, share 14,80%. Camper 1.210.000, 12,93%.

Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 423.000 telespettatori, share 6,02%.

Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato 263.000, 6,07% e nel segmento Extra 198.000, 4,94%. Elisir – A gentile richiesta 182.000, 4,59%. Dopo il TG Quante Storie 624.000, 5,66%. Passato e presente 443.000, 3,65%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 856.000, 20,58% e nella seconda 838.000, 21,18%. Forum ha registrato 1.299.000 telespettatori, share 19,82%.

Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 178.000 telespettatori, share 3,57%.

Su Rete 4 RIS: Delitti imperfetti ha ottenuto 124.000 telespettatori, share 2,77%. Dopo il Tg Il Segreto 155.000, 1,69%. La signora in giallo 624.000, 5.25%.

Su La7 Omnibus ha registrato 165.000 telespettatori, share 3,95%, nel segmento News 143.000, 4,28% e nel Dibattito 163.000, 3,73%. Coffee Break 138.000, 3,49%. L'aria che tira 203.000, 4,28%; L'aria che tira – Oggi 400.000, 4,17%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo 6 997.000, 9,48% e 1.057.000, 12,27%. Sei sorelle ha registrato 938.000, 12,49%. Estate in Diretta ha registrato 1.574.000, 19,52%.

Su Rai 2 Italiani fantastici e dove trovarli ha registrato 423.000 telespettatori, share 3,96%. Italia – Irlanda, Qualificazioni EuropeiU21, 615.000, 6,90%.

Su Rai 3 Overland 20 434.000, 5,87%. Geo Magazine ha registrato 710.000 telespettatori, share 8,57%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.345.000 telespettatori, share 19,61%. Una Vita 2.173.000, 20,30%. Un altro domani 1.731.000, 18,93%. Brave and Beautiful 1.519.000, 20,11%. Il film tv Inga Lindstrom: Le nozze di Greta un netto di 1.057.000, 13,52%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 554.000 telespettatori, 4,85%. NCIS: Los Angeles 305.000, 3,91%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 587.000 telespettatori, 5,76% di share. Speciale Tg4 – Diario di guerra 303.000, 3,85%. Il film Catlow un netto di 294.000, 3,71%.

Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 330.000, 3,10% e nel programma 339.000 telespettatori, share 3,96%; Tagadà #Focus 304.000, 4,13%. Segreti reali un netto di 151.00o, 1,90%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato nella presentazione 882.000 telespettatori, share 7,54% e nel programma 534.000, 11,09%.

Su Rai 2 Back2Back Speciale Let's Play! ha registrato un netto di 252.000 telespettatori, share 3,36%.

Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato 398.000 telespettatori, share 6,74%.

Su Italia 1 Il film Vacanze in America ha registrato un netto di 374.000 telespettatori, share 6,80%.

Su Rete 4 Il film Daylight – Trappola nel tunnel ha registrato un netto di 232.000 telespettatori, share 4,73%.

Su La7 DiMartedì più ha registrato 425.000 telespettatori, share 7,85%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.685.000, 22,12%; ore 20:00 3.909.000, 25,37%.

Tg2 ore 13:00 1.716.000, 14,79%; ore 20:30 1.062.000, 5,95%.

Tg3 ore 14:30 1.491.000, 14,14%; ore 19:00 1.537.000, 13,58%.

Tg5 ore 13:00 2.718.000, 23,14%; ore 20:00 3.295.000, 20,71%.

Studio Aperto ore 12:25 1.290.000, 13,90%; ore 18:30 474.000, 5,33%.

Tg4 ore 12.00 216.000, 3,19%; ore 18:55 464.000, 3,93%.

Tg La7 ore 13:30 521.000, 4,36%; ore 20:00 855.000, 5,38%.

