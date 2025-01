Ascolti tv martedì 14 gennaio 2025

Gli ascolti tv del martedì con Blackout e Zorro, Brignano e Berlinguer, Floris e Panella.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie BlackOut – Le verità nascoste ha registrato 3.219.000 telespettatori, share 17,05% e nella seconda, in seconda serata, 2.605.000, 18,87%. Su Italia 1 il film Mechanic: Resurrection ha registrato un netto di 1.561.000 telespettatori, share 8,63%. Su Canale 5 Amore e vendetta – Zorro ha registrato 1.513.000 telespettatori, share 10,37%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.456.000 telespettatori, share 8,86% e il segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 507.000, 8,18%. Su Rai 2 Ma… Diamoci del tour! In Europa ha ottenuto nella presentazione 545.000 telespettatori, share 2,57% e nel programma 920.000, 5,08%. Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha registrato 815.000 telespettatori, share 5,89%. Su Tv8 il film Una principessa a Natale ha registrato 560.000 telespettatori, share 3,06%. Su Rai 3 il film Tutto in un giorno ha ottenuto 539.000 telespettatori, share 2,87%. Su Nove Little Big Italy è stato visto da 418.000 telespettatori, share 2,27%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 5.107.000, 24,39%; Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.178.000, 28,47%; Striscia la Notizia su Canale 5 2.888.000 telespettatori, share 13,32%. Su Rai 2 Tg2 Post 471.000, 2,16%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 973.000, 4,90% e a seguire Via dei Matti n. 0 895.000, 4,32%, Il cavallo e la torre 1.231.000, 5,77%; Un posto al sole 1.593.000, 7,30%. NCIS su Italia 1 registra 1.474.000 telespettatori, share 6,82%, mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.019.000 telespettatori, share 4,79%, e 898.000, 4,11%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.754.000 telespettatori, share 8,08%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 501.000 telespettatori, share 2,33% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 468.000 telespettatori, share 2,16%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000, %, e nel game un netto di .000, %, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della Fortuna .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Le leggi del cuore ha ottenuto un netto di .000, %. Su Italia 1 CSI ha ottenuto .000 telespettatori, share %. La promessa su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Famiglie d’Italia .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre UnoMattina ha registrato un netto .000, %; Storie Italiane nella prima parte .000, %, e nella seconda .000, %; È sempre Mezzogiorno .000, %. Su Rai 2 Radio 2 Social Club .000, %; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte .000, %, e nella seconda parte .000, %. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma .000, %, e nel segmento Extra .000, %; ReStart .000, %; Elisir .000, %, Mixer Storia .000, %; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto .000, %; Passato e Presente .000, %. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e .000, %, con Forum a .000, %. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato un netto di .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Terra Amara .000, %; Tempesta d’amore .000, %; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg La signora in giallo .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione .000, %, nella prima parte .000, %, e nella seconda .000, %; Il Paradiso delle Signore .000, %; La vita in diretta nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %. Su Rai 2 Ore 14 un netto di .000, %; BellaMa’ un netto di .000, %, La porta magica .000, % e nel segmento E poi… .000, %. Su Rai 3 Hudson & Rex .000, %, Aspettando Geo .000, %, Geo .000, %.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato .000 telespettatori, share %, Endless Love .000, %; Uomini e donne (live) .000, % e nel finale .000, %; Amici di Maria De Filippi .000, %; My Home My Destiny .000, %; Pomeriggio Cinque nella prima parte .000, %, nella seconda .000, % e nei saluti .000, %. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %, Person of Interest .000, %; Due uomini e mezzo .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %, e il film La guida indiana un netto di .000, %. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione .000, %, nel programma .000, % e nel segmento Focus .000, %; La Torre di Babele Doc .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Gli occhi del musicista ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il Fattore Umano – The Korean Game .000, %; Tg3 LineaNotte .000, %. Su Italia 1 il film Operazione U.N.C.L.E. ha registrato un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™