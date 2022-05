Ascolti tv martedì 10 maggio 2022: prima semifinale Eurovision a 5,5 milioni

Gli ascolti tv della prima semifinale di Eurovision 2022 in diretta da Torino. Ottimo risultato per ESC 2022, che su Rai 1, col commento di Malglioglio, Corsi e Di Domenico, ha registrato oltre 5,5 milioni di telespettatori. Seconda piazza, a gran distanza, per la serie Un’altra verità che raccoglie 1.5 milioni per Canale 5, poco più da quanto registrato da Italia 1 per lo Speciale Le Iene presentano. Seguono DiMartedì e #Cartabianca, divisi da poco più di 100mila telespettatori, quindi il doc su Gilles Villeneuve su Rai 2, a 40 anni dalla morte, e Fuori dal coro.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Eurovision Song Contest 2022 , prima semifinale (live, recensione) ha registrato 5.507.000 telespettatori, share 27,03% (dalle 20.58 alle 23.13).

, prima semifinale (live, recensione) ha registrato 5.507.000 telespettatori, share 27,03% (dalle 20.58 alle 23.13). Su Rai 2 Il doc Gilles Villeneuve, l’Aviatore ha registrato 828.000 telespettatori, share 4,47%.

ha registrato 828.000 telespettatori, share 4,47%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione 1.011.000 telespettatori, share 4,66% e nel programma 1.002.000, 5,72%.

ha registrato nella presentazione 1.011.000 telespettatori, share 4,66% e nel programma 1.002.000, 5,72%. Su Canale 5 La serie Un’altra verità ha registrato un netto di 1.523.000 telespettatori, share 8,68%.

ha registrato un netto di 1.523.000 telespettatori, share 8,68%. Su Italia 1 Le Iene presentano “Paola Catanzaro, da mistico a showgirl” ha registrato nella presentazione 975.000, 4,88% e nel programma 1.445.000 telespettatori, share 9,80%.

ha registrato nella presentazione 975.000, 4,88% e nel programma 1.445.000 telespettatori, share 9,80%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 768.000 telespettatori, share 5,15%.

ha registrato 768.000 telespettatori, share 5,15%. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.114.000 telespettatori, share 6,22%.

ha registrato 1.114.000 telespettatori, share 6,22%. Su Tv8 Il film Sotto assedio… White House Down è stato visto da 379.000 telespettatori, share 2,1%.

è stato visto da 379.000 telespettatori, share 2,1%. Su Nove Il film La rapina perfetta ha registrato 351.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Anteprima ESC ha registrato 4.716.000 telespettatori, share 23,13%.

ha registrato 4.716.000 telespettatori, share 23,13%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 960.000 telespettatori, share 4,46%.

ha registrato 960.000 telespettatori, share 4,46%. Su Rai 3 Blob 811.000, 4,52%. La gioia della musica 950.000, 4,89%. Un posto al sole 1.508.000, 7,14%.

811.000, 4,52%. 950.000, 4,89%. 1.508.000, 7,14%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.509.000 telespettatori, share 16,42%.

ha registrato 3.509.000 telespettatori, share 16,42%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.345.000 telespettatori, share 6,51%.

ha registrato 1.345.000 telespettatori, share 6,51%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 969.000 telespettatori, share 4,82% e 874.000, 4,08%.

ha registrato 969.000 telespettatori, share 4,82% e 874.000, 4,08%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.470.000 telespettatori, share 6,99%.

ha registrato 1.470.000 telespettatori, share 6,99%. Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 379.000 telespettatori, share 1,8%.

ha registrato 379.000 telespettatori, share 1,8%. Su Nove Deal with it ha registrato 316.000 telespettatori, share 1,5%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.618.000 telespettatori, share 23,54% e nel game un netto di 3.892.000, 26,71%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.618.000 telespettatori, share 23,54% e nel game un netto di 3.892.000, 26,71%. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato un netto di 636.000 telespettatori, share 3,68%.

ha registrato un netto di 636.000 telespettatori, share 3,68%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1933.000 telespettatori, share 18,29% e nel game un netto di 3049.000, 21,77%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1933.000 telespettatori, share 18,29% e nel game un netto di 3049.000, 21,77%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 577.000 telespettatori, share 3,48%.

ha registrato 577.000 telespettatori, share 3,48%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 840.000 telespettatori, share 4,62%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione Straordinaria un netto di 834.000, 16,76%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 752.000 telespettatori, share 17,42%. Storie italiane nella prima parte 732.000, 18,30% e nella seconda 735.000, 14,78%. È sempre Mezzogiorno 1.621.000, 16,51%.

un netto di 834.000, 16,76%. ha totalizzato un netto di 752.000 telespettatori, share 17,42%. nella prima parte 732.000, 18,30% e nella seconda 735.000, 14,78%. 1.621.000, 16,51%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 537.000 telespettatori, share 9,60% e nella seconda 930.000, 10,02%.

ha registrato nella prima parte 537.000 telespettatori, share 9,60% e nella seconda 930.000, 10,02%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 358.000, 7,55% e nel segmento Extra 294.000, 7,22%. Elisir nella presentazione 196.000, 5,02% e nel programma 291.000, 5,87%. Dopo il TG Quante Storie 651.000, 5,67%. Passato e presente 479.000, 3,86%.

ha registrato 358.000, 7,55% e nel segmento Extra 294.000, 7,22%. nella presentazione 196.000, 5,02% e nel programma 291.000, 5,87%. Dopo il TG 651.000, 5,67%. 479.000, 3,86%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 917.000, 20,26% e nella seconda 767.000, 19,08%. Forum ha registrato 1.393.000 telespettatori, share 19,59%.

nella prima parte 917.000, 20,26% e nella seconda 767.000, 19,08%. ha registrato 1.393.000 telespettatori, share 19,59%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 87.000 telespettatori, share 1,62%.

ha registrato 87.000 telespettatori, share 1,62%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 198.000 telespettatori, share 4,10%. Dopo il Tg Il Segreto 198.000, 2,01%. La signora in giallo 603.000, 4,93%.

ha ottenuto 198.000 telespettatori, share 4,10%. Dopo il Tg 198.000, 2,01%. 603.000, 4,93%. Su La7 Omnibus ha registrato 183.000 telespettatori, share 3,82%, nel segmento News 152.000, 3,54% e nel Dibattito 179.000, 3,71%. Coffee Break 176.000, 4,37%. L’aria che tira 290.000, 5,66%; L’aria che tira – Oggi 461.000, 4,58%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.675.000, 15.48%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.489.000, 16,85%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.345.000, 15,92% e nel programma 1758.000, 19,91%.

1.675.000, 15.48%. ha registrato 1.489.000, 16,85%. ha registrato nella presentazione 1.345.000, 15,92% e nel programma 1758.000, 19,91%. Su Rai 2 Giro d’Italia – 4a tappa – Giro in diretta ha registrato 874.000 telespettatori, share 8,05%; Giro all’arrivo 1363.000, 15,65%. Processo alla Tappa 621.000, 7,40%.

ha registrato 874.000 telespettatori, share 8,05%; 1363.000, 15,65%. 621.000, 7,40%. Su Rai 3 #Maestri 275.000, 2,89%. Aspettando Geo 353.000, 4,10%. Geo ha registrato 873.000 telespettatori, share 9,69%.

275.000, 2,89%. 353.000, 4,10%. ha registrato 873.000 telespettatori, share 9,69%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.284.000 telespettatori, share 18,46%. Una Vita 2.084.000, 18,02%. Uomini e donne 2609.000, 25,33%. Amici di Maria De Filippi 1760.000, 20,16%. Brave and Beautiful 1.388.000, 16,33%. Pomeriggio Cinque 1.320.000, 15,12%.

ha registrato 2.284.000 telespettatori, share 18,46%. 2.084.000, 18,02%. 2609.000, 25,33%. 1760.000, 20,16%. 1.388.000, 16,33%. 1.320.000, 15,12%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 613.000 telespettatori, 5,07%. NCIS: Los Angeles un netto di 274.000, 3,17%.

ha registrato 613.000 telespettatori, 5,07%. un netto di 274.000, 3,17%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 737.000 telespettatori, 6,60% di share. Speciale Tg4 – Diario di guerra 376.000, 4,23%. Il film L’uomo senza paura un netto di 349.000, 3,90%.

ha registrato un netto di 737.000 telespettatori, 6,60% di share. 376.000, 4,23%. Il film un netto di 349.000, 3,90%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 364.000, 3,20% e nel programma 339.000 telespettatori, share 3,52%; Tagadà #Focus 277.000, 3,27%. Speciale TgLa7 399.000, 3,81%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 982.000 telespettatori, share 11,81%.

ha registrato un netto di 982.000 telespettatori, share 11,81%. Su Rai 2 Ti sento ha registrato 197.000 telespettatori, share 2,82%.

ha registrato 197.000 telespettatori, share 2,82%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato 326.000 telespettatori, share 5,12%.

ha registrato 326.000 telespettatori, share 5,12%. Su Italia 1 I Griffin ha registrato 398.000 telespettatori, share 9,07%.

ha registrato 398.000 telespettatori, share 9,07%. Su Rete 4 Il film Un killer dietro le quinte ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 DiMartedì più ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

TG

Tg1 ore 13:30 3.152.000, 25,38%; ore 20:00 4.827.000, 26,54%.

3.152.000, 25,38%; 4.827.000, 26,54%. Tg2 ore 13:00 1.696.000, 14,16%; ore 20:30 1.353.000, 6,67%.

1.696.000, 14,16%; 1.353.000, 6,67%. Tg3 ore 14:30 1.282.000, 11,31%; ore 19:00 1.531.000, 11,79%.

1.282.000, 11,31%; 1.531.000, 11,79%. Tg5 ore 13:00 2.722.000, 22,61%; ore 20:00 3.907.000, 21%.

2.722.000, 22,61%; 3.907.000, 21%. Studio Aperto ore 12:25 1.095.000, 11,13%; ore 18:30 375.000, 3,76%.

1.095.000, 11,13%; 375.000, 3,76%. Tg4 ore 12.00 248.000, 3,37%; ore 18:55 473.000, 3,52%.

248.000, 3,37%; 473.000, 3,52%. Tg La7 ore 13:30 598.000, 4,85%; ore 20:00 1.063.000, 5,72%.

Dati AUDITEL™