Gli ascolti tv di un martedì di Carnevale senza nessuna voglia di scherzare. La serata è stata vinta dal derby Milan – Inter, valevole per la Coppa Italia, con oltre 6 milioni di telespettatori, mentre l’ultima puntata di Lea – Un giorno nuovo registra una media di 4,8 milioni. Ottimo risultato per DiMartedì che supera Stasera tutto è possibile sfiorando 1,6 mln contro l’1,2 del comedy show di Rai 2. Fuori dal coro, invece, ha la meglio di Cartabianca, mentre Grease su Italia 1 fa poco più di Italia’s Got Talent su Tv8.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Lea – Un giorno nuovo ha registrato 4.830.000 telespettatori, share 21,1%. Nella prima puntata 4.886.000, 19,29% e nella seconda, in seconda serata, 4.773.000, 23,27%.

Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha registrato nella presentazione 1.422.000, 5,41% e nel programma un netto di 1.437.000 telespettatori, share 7,62%.

Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione 729.000 telespettatori, share 2,78% e nel programma 1.080.000, 5,09%.

Su Canale 5 Milan – Inter, semifinali di Coppa Italia, ha registrato un netto di 6.028.000 telespettatori, share 23,92%.

Su Italia 1 Il film Grease ha registrato un netto di 782.000 telespettatori, share 3,34%.

Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 1.031.000 telespettatori, share 5,68%.

Su La7 DiMartedì ha registrato 1.593.000 telespettatori, share 7,33%.

Su Tv8 Italia's Got Talent è stato visto da 657.000 telespettatori, share 2,9%.

Su Nove Il film Il vento del perdono ha registrato 298.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.165.000 telespettatori, share 19,74%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.453.000 telespettatori, share 5,53%.

Su Rai 3 Blob 951.000, 4,03%. Che Succ3de? 1.173.000, 4,71%. Un posto al sole 1.617.000, 6,19%.

Su Canale 5 Striscina la notizina ha registrato 4.416.000 telespettatori, share 17,40%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.434.000 telespettatori, share 5,54%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.228.000 telespettatori, share 4,83% e 1.092.000, 4,15%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.886.000 telespettatori, share 7,23%.

Su Tv8 Guess my age ha registrato 381.000 telespettatori, share 1,5%.

Su Nove Don't Forget the Lyrics ha registrato 482.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.589.000 telespettatori, share 20,54% e nel game un netto di 5.159.000, 24,87%.

Su Rai 1 L'Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.589.000 telespettatori, share 20,54% e nel game un netto di 5.159.000, 24,87%. Su Rai 2 Comunicazioni del Premier alla Camera sugli sviluppi del conflitto Russia – Ucraina 346.000, 1,94%. 9-1-1 ha registrato un netto di 725.000 telespettatori, share 3,01%.

Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.504.000 telespettatori, share 14,95% e nel game un netto di 3.892.000, 19,18%.

Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 695.000 telespettatori, share 3,06%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 987.000 telespettatori, share 4,08%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione Straordinaria 1.247.000, 20,66%. UnoMattina Speciale ha totalizzato un netto di 1.335.000 telespettatori, share 20,60%. Comunicazioni del Premier al Senato sugli sviluppi del conflitto Russia – Ucraina 1.119.000, 17,34%. Storie italiane 1.167.000, 15,43%. Comunicazioni del Premier al Senato sugli sviluppi del conflitto Russia – Ucraina 1.396.000, 12,87% È sempre Mezzogiorno 1.909.000, 13,39%.

1.247.000, 20,66%. ha totalizzato un netto di 1.335.000 telespettatori, share 20,60%. 1.119.000, 17,34%. 1.167.000, 15,43%. 1.396.000, 12,87% 1.909.000, 13,39%. Su Rai 2 Inaugurazione Anno Giudiziario 204.000, 2,77%. I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 587.000 telespettatori, share 6,16% e nella seconda 1.217.000, 10%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato nel programma 484.000, 7,20% e nel segmento Extra 535.000, 8,33%. Elisir nella presentazione 288.000, 4,32% e nel programma 400.000, 5,44%. Dopo il TG Comunicazioni del Premier al Senato sugli sviluppi del conflitto Russia – Ucraina 574.000, 4,01%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.253.000, 18,83% e nella seconda 1.089.000, 16,87%. Forum ha registrato 1.766.000 telespettatori, share 18,52%.

Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 266.000 telespettatori, share 3,02%.

Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 201.000 telespettatori, share 2,83%. Dopo il Tg Il Segreto 144.000, 1,15%. La signora in giallo 601.000, 3,86%.

ha ottenuto 201.000 telespettatori, share 2,83%. Dopo il Tg 144.000, 1,15%. 601.000, 3,86%. Su La7 Omnibus ha registrato 243.000 telespettatori, share 3,95%, nel segmento News 128.000, 3,02% e nel Dibattito 274.000, 4,06%. Coffee Break 278.000, 4,28%. L’aria che tira 436.000, 5,86%; L’aria che tira – Oggi 667.000, 5,18%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 2.093.000, 15,34%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.214.000, 18,30%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.196.000, 18,23% e nel programma 2.649.000, 19,13%.

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 2.093.000, 15,34%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.214.000, 18,30%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.196.000, 18,23% e nel programma 2.649.000, 19,13%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 655.000 telespettatori, share 4,57%. Speciale Tg2 614.000, 5,02%.

Su Rai 3 #Maestri 305.000, 2,46%. Tg3 Speciale 928.000, 7,47%. Geo ha registrato 1.317.000 telespettatori, share 8,65%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.660.000 telespettatori, share 16,86%. Una Vita 2.504.000, 17,01%. Uomini e donne 3.120.000, 23,98%. Amici di Maria De Filippi 2.311.000, 19,15%. GF Vip 2.074.000, 17,58%. Love is in the air 1.933.000, 16,20%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1722.000, 13,91% e nel programma 2.005.000, 14,40%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 576.000 telespettatori, 3,76%. Due uomini e mezzo un netto di 344.000, 2,57%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 832.000 telespettatori, 5,89% di share. Tg4 – Diario di guerra 391.000, 3,21%. Il film L'indiana bianca un netto di 507.000, 3,75%.

ha registrato un netto di 832.000 telespettatori, 5,89% di share. 391.000, 3,21%. Il film un netto di 507.000, 3,75%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 512.000, 3,52% e nel programma 531.000 telespettatori, share 4,21%; Tagadà Focus 557.000, 4,74%. Speciale TgL7 614.000, 3,86%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 1.183.000 telespettatori, share 13,64%.

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 1.183.000 telespettatori, share 13,64%. Su Rai 2 Tonica ha registrato 330.000 telespettatori, share 5,18%.

Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato 542.000 telespettatori, share 7,05%.

Su Canale 5 Coppa Italia Live ha registrato 1.479.000 telespettatori, share 8,52%.

Su Italia 1 Il film Noi siamo infinito ha registrato un netto di 243.000 telespettatori, share 3,05%.

Su Rete 4 Il film La forma dell'inganno ha registrato un netto di 197.000 telespettatori, share 4,66%.

Su La7 DiMartedì più ha registrato 523.000 telespettatori, share 6,45%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.067.000, 25,54%; ore 20:00 6.401.000, 26,57%.

Tg1 ore 13:30 4.067.000, 25,54%; ore 20:00 6.401.000, 26,57%. Tg2 ore 13:00 2.486.000, 16,32%; ore 20:30 1.865.000, 7,25%.

Tg3 ore 14:30 1.743.000, 12,03%; ore 19:00 2.381.000, 12,26%.

Tg5 ore 13:00 3.421.000, 12,20%; ore 20:00 5.153.000, 21,28%.

Studio Aperto ore 12:25 1.357.000, 10,79%; ore 18:30 692.000, 4,31%.

Tg4 ore 12.00 292.000, 2,99%; ore 18:55 889.000, 4,49%.

Tg La7 ore 13:30 818.000, 5,19%; ore 20:00 1.487.000, 6,11%.

Ascolti Discovery

Su Real Time in access prime time Cortesie per gli ospiti ha registrato 399.000 telespettatori, share 1,5%. In prima serata Primo appuntamento 382.000, hare 1,5%. In seconda serata le nuove puntate de Il salone delle meraviglie hanno ottenuto 294.000 telespettatori, share 1,9%.

