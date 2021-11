Gli ascolti tv del lunedì, con le ultime due puntate della nuova stagione di Imma Tataranni che ha vinto la serata con più di 5 milioni di telespettatori ed il 24% di share. Il Grande Fratello Vip cresce anche nella prima puntata settimanale. Alle spalle c’è Report, in onda su Rai 3, che riesce a superare i 2 milioni netti e sfiora il 10% di share. Su Italia 1 il film xXx – Il ritorno di Xander Cage fa più di Quarta Repubblica, in onda su Rete 4. Little Big Italy in prima tv raggiunge mezzo milione di interessati, mentre Tv8 è dietro. Da segnalare nel daytime pomeridiano Geo che inizia a farsi sotto e si avvicina al dato di Pomeriggio Cinque.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha registrato un netto 5.103.000 telespettatori, share 24.1%.

è stato visto da 266.000 telespettatori, share 1.3%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 491.000 telespettatori, share 2.1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.432.000 telespettatori, share 21.91%.

ha registrato 436.000 telespettatori, share 1.8%. Su Nove Deal With It ha registrato 437.000 telespettatori, share 1.8%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.205.000 telespettatori, share 18.99% e nel game un netto di 4.660.000, 23.28%.

ha registrato 907.000 telespettatori, share 4.04%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 171.000 telespettatori, share 1.11% e 230.000, 1.20%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.051.000 telespettatori, share 18.42%. Storie italiane nella prima parte 947.000, 16.96% e nella seconda 1.043.000, 15.48%. È sempre Mezzogiorno 1.743.000, 15.41%.

ha ottenuto 167.000 telespettatori, share 2.47%. Dopo il Tg 243.000, 2.10%. 596.000, 4.21%. Su La7 Omnibus ha registrato 171.000 telespettatori, share 3.12% e nel Dibattito 165.000, 2.85%. Coffee Break 178.000, 3.20%. L’aria che tira 320.000, 4.69%; L’aria che tira – Oggi 517.000, 4.49%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.752.000, 13.23%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.909.000, 17.17%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.965.000, 16.54% e nel programma 2.436.000, 17.99%.

ha registrato un netto di 831.000 telespettatori, 6.08% di share. un netto di 515.000, 3.91%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 304.000 telespettatori, share 2.17% e nel programma 315.000, 2.63%; Tagadoc 157.000, 1.29%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Settestorie ha registrato 976.000 telespettatori, share 10.13%.

ha registrato un netto di 182.000 telespettatori, share 3.56%. Su La7 Grey’s Anatomy 17 ha registrato un netto di 362.000 telespettatori, share 1.88%. Lie to me ha registrato 194.000, 1.51% e 146.000, 1.95%.

358.000, 3.84%; 751.000, 3.99%. Tg La7 ore 13:30 579.000, 3.95%; ore 20:00 1.379.000, 6.02%.

