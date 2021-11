GF Vip 2021, Nicola a Miriana: “Vai da chi ti tratta male, quello meriti”. L’ira di Signorini (video)

Nomination incandescenti nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘. Dopo quasi un mese di corteggiamento, Nicola Pisu decide di ‘mollare il colpo’ perché Miriana Trevisan, in serata, ha manifestato l’intenzione di non approfondire ulteriormente la conoscenza con il compagno d’avventura (Qui, il video).

L’ex stellina di ‘Non è la Rai’ si è beccata il voto dell’ex pretendente al suo cuore che, nelle scorse ore, ha manifestato la volontà di andare via:

E’ da un paio di giorni che mi sento un leone in gabbia, mi sento chiuso, ho molti momenti di tristezza e noia. Nomino Miriana, anche se non volevo farlo, perché da oggi mi sento preso in giro su tante cose. Oggi quando ha detto: ‘Storia chiusa’. Fino a poco tempo fa aveva detto che potevamo vederci anche fuori da qua. Invece oggi mi ha detto di no. (rivolgendosi a Miriana, ndb) Potevi dirmi, fin dall’inizio, che fuori non volevi vedermi. Tu mi hai sempre detto che avevi piacermi di conoscermi perché ti piacevo. Da lei non mi interessa l’amicizia.

L’ex velina di ‘Striscia La Notizia’, che, oggi, ha ricevuto un messaggio dal figlio Nicola, ha ricambiato la nomination:

Io a lui ho sempre detto tutto. Gli ho anche detto che provoco attrazione. Non mi è piaciuto il comportamento degli ultimi giorni Io ho gioia a stare con i miei compagni. Di fare il bagno sotto la pioggia. Io ho detto anche a lui che mi sarei preso il mio tempo per pensarci. Dai suoi comportamenti, al di là della sua sincerità, non vado d’accordo con te. Il tuo carattere non mi piace […] Una persona che dice di amarmi e non mi abbraccia dopo la lettera del figlio, non è amore. Dovevi essere il primo ad abbracciarmi. Io non ti voglio accanto a me. Cresci.