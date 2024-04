Gli ascolti tv del lunedì, col debutto de Il Clandestino su Rai 1 e de L’isola dei famosi su Canale 5. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Il clandestino (recensione) [21:45 – 23:34] ha registrato nella prima puntata 3.998.000, 19,64% e nella seconda, in seconda serata, 3.098.000 telespettatori, share 19,48% per una media di a 3.581.000, 19,6%. Su Canale 5 L’isola dei famosi (live, recensione) [21:33 – 01:29] ha ottenuto 2.602.000, 19,98%. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha registrato 1.473.000, 8,66%. Su Rai 3 Presa Diretta ha ottenuto nella presentazione 850.000, 3,97%, e nel programma 994.000, 4,84%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha ottenuto 628.000 telespettatori, share 4,23%. Su Italia 1 il film Giustizia privata ha registrato un netto di 1.248.000 telespettatori, share 6,67%. Su La7 100 minuti – Roma città aperta ha ottenuto 830.000, 5,01%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti è stato visto da 305.000 telespettatori, share 1,50%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 277.000 telespettatori, share 1,4%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.664.000, 22,96%; Affari Tuoi 5.656.000, 26,31%; Striscia la notizia su Canale 5 3.319.000 telespettatori, share 15,50%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 753.000 telespettatori, share 3,48% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 914.000, 5,01% e a seguire Generazione bellezza 921.000, 4,62%, Il cavallo e la torre 1.235.000, 6,01%; Un posto al sole 1.523.000, 7,04%. NCIS su Italia 1 registra 1.333.000 telespettatori, share 6,27% mentre Prima di domani su Rete 4 ottiene 615.000 telespettatori, share 2,91%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.670.000 telespettatori, share 7,74%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 455.000 telespettatori, share 2,15% e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 563.000 telespettatori, share 2,66%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.799.000, 25,10%, e nel game un netto di 4.221.000, 28,28%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.540.000 telespettatori, share 15,34% e nel game un netto di 2.734.000, 19,78%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 554.000, 3,12%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 567.000 telespettatori, share 3,31%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 501.000 telespettatori, share 2,78%, mentre su La7 Padre Brown 143.000, 1,08%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 288.000 telespettatori, share 8,67%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 757.000, 17,95%; a seguire Storie italiane 728.000, 18,35%, e 825.000, 17,55%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.626.000, 17,72%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha registrato nel segmento Mattin Show 328.000, 9,59%, nel segmento Glass Cam 472.000, 12,08% e nel programma 951.000, 18,59%; E viva il mini Videobox 265.000, 5,51%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 438.000 telespettatori, share 8,39%, e nella seconda 844.000, 9,80%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto 238.000, 5,17%, e nel segmento Extra 221.000, 5,39%; Re-Start 178.000, 4,51%; Elisir nella presentazione 203.000, 5,05%, e nel programma 260.000, 5,30%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 555.000, 5,14%; Passato e Presente 468.000, 3,85%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 825.000 telespettatori, share 19,32% e 706.000, 17,82%, con Forum a 1.261.000, 18,96%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 315.000 telespettatori, share 5,19% e su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 271.000, 6,84%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 203.000 telespettatori, share 4,30% e dopo il Tg La signora in giallo 613.000, 5,63%. La7 ha ottenuto con Omnibus 185.000 telespettatori, share 4,01%, nel segmento News 129.000, 3,04% e nel Dibattito 196.000, 4,30%; quindi Coffee Break 213.000, 5,38% e L’aria che tira 278.000, 5,57% e L’aria che tira Oggi 388.000, 4,04%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.505.000, 13,12%, e nel programma 1.461.000, 15,58%; Il paradiso delle signore 1.768.000, 21,85%; La vita in diretta nella presentazione 1.566.000, 20,75%, e nel programma 1.886.000, 22,18%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 895.000, 8,95%; Bella ma’ ha registrato 434.000 telespettatori, share 5,26%. Su Rai 3 Aspettando Geo 443.000, 5,59%, mentre Geo ha ottenuto 851.000, 9,92%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.765.000 telespettatori, share 22,54%, Endless Love 2.511.000, 22,11%, Uomini e donne (live) 2.703.000, 28,05% e nel finale 1.953.000, 23,94%; Amici 1.811.000, 22,30%; La promessa 1.706.000, 21,98%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.271.000, 16,86%, nella seconda 1.181.000, 14,07% e nei saluti 1.059.000, 11,52%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 437.000 telespettatori, 3,63%, mentre The Mentalist 311.000, 3,79%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 741.000 telespettatori, 6,85% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 440.000, 5,36%, e il film La collera del vento un netto di 404.000, 4,80%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 366.000 telespettatori, share 3,31%, nel programma 289.000, 3,33%. C’era una volta… il Novecento un netto di 114.000, 1,23%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Storie di sera nella prima parte 1.141.000, 9,88%, e nella seconda 543.000, 7,81%. Su Rai 2 Tango ha registrato 292.000 telespettatori, share 5,19%. Su Rai 3 La vita salta 398.000, 3,14%; Tg3 LineaNotte 305.000, 4,54%. Su Italia 1 Cold Case – Delitti irrisolti 442.000, 4,90%; Sport Mediaset Monday Night 224.000, 4,28%. Su Rete 4 Harrow 112.000, 2,92%. Su La7 il film Brutti, sporchi e cattivi un netto di 168.000, 3,51%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.998.000, 24,56%; ore 20:00 4.756.000, 25,45%.

2.998.000, 24,56%; ore 4.756.000, 25,45%. Tg2 ore 13:00 1.616.000, 14.27%; ore 20:30 1.074.000, 5,16%.

1.616.000, 14.27%; ore 1.074.000, 5,16%. Tg3 ore 14:30 1.291.000, 11,54%; ore 19:00 1.536.000, 11,91%.

1.291.000, 11,54%; ore 1.536.000, 11,91%. Tg5 ore 13:00 2.598.000, 22,68%; ore 20:00 3.715.000, 19,45%.

2.598.000, 22,68%; ore 3.715.000, 19,45%. Studio Aperto ore 12:25 1.043.000, 11,31%; ore 18:30 383.000, 3,98%.

1.043.000, 11,31%; ore 383.000, 3,98%. Tg4 ore 12.00 317.000, 4,58%; ore 18:55 563.000, 4,38%.

317.000, 4,58%; ore 563.000, 4,38%. Tg La7 ore 13:30 555.000, 4,57%; ore 20:00 1.450.000, 7,49%.

Dati AUDITEL™