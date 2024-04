Uomini e Donne, la puntata di lunedì 8 aprile 2024: cos’è successo oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, lunedì 8 aprile 2024, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Ida Platano e Daniele Paudice) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Silvio Venturato, Tiziana Riccardi, Luciano Bigotto, Maura Vitali, Ida Pavanelli, Mario Verona, Cristiano Lo Zupone, Monika Maniezzo e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda venerdì pomeriggio, abbiamo visto la nuova sfilata che ha visto protagoniste le dame del Trono Over.

Il tema della sfilata era “Ti faccio girare la testa”.

La più votata dai cavalieri del Trono Over è stata Ida. Tiziana, invece, si è piazzata al secondo posto. In terza posizione, invece, abbiamo trovato Maura. Desirée e Monica, invece, si sono classificate all’ultimo posto.

Barbara si è notevolmente arrabbiata, soprattutto con Ernesto, accusandolo di non aver capito il senso della sua sfilata. Barbara ha discusso anche con Cristina. Alla fine della sfilata, Barbara ha conquistato un ottavo posto.

Uomini e Donne, puntata 8 aprile 2024: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo le nuove esterne di Ida Platano, con Mario e con Pierpaolo. In studio, Ida e Mario avranno una discussione.

Barbara, invece, interromperà la conoscenza con l’ultimo cavaliere giunto in studio per lei. Ida del Trono Over, invece, è uscita con Angelo, il cavaliere che, fino a poco tempo fa, ha frequentato Tiziana.

