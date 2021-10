Le Elezioni Amministrative 2021 modificano in larga parte il daytime e la prima serata di lunedì 4 ottobre, giorno ricordato nel mondo per il lunghissimo down di Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp. E le Elezioni portano il Grande Fratello Vip a vincere la serata con oltre 3 mln di telespettatori, mentre lo speciale Porta a Porta in prima serata su Rai 1 non raggiunge il 1,5 mln di telespettatori, tanto da avere il film Maschi contro femmine su Rai 3 alle calcagna.

Bene, per rapporto, la Maratona Mentana su La7 con 825mila telespettatori di media, più di quanto fatto dai debutti di Quelli che il Lunedì su Rai 2 e di Mystery Land su Italia 1, entrambi sui 790mila telespettatori. Quarta Repubblica su Rete 4 con Nicola Porro che ha seguito e commentato i risultati elettorali si è fermato a 570mila telespettatori

Prime Time

Su Rai 1 Porta a Porta – Speciale Elezioni Ammministrative 2021 ha registrato un netto 1.431.000 telespettatori, share 8,49%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.664.000 telespettatori, share 19,13%.

ha registrato 1.001.000 telespettatori, share 4,08%. Su Rai 3 Blob 1129.000, 5,06%. Che succ3de? 1308.000, 5,58%. Un posto al sole 1709.000, 7,01%.

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.497.000 telespettatori, share 16,95% e nel game un netto di 3.820.000, 20,24%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 966.000 telespettatori, share 18,73%. A Sua immagine Speciale un netto di 911.000, 13,27%. Santa Messa 845.000, 16,30%. È sempre Mezzogiorno 1.669.000, 14,32%.

ha registrato nella prima parte 502.000 telespettatori, share 7,59% e nella seconda 805.000, 8,17%. Su Rai 3 Agorà Speciale ha registrato 360.000, 6,82% e nel segmento Extra 304.000, 6,09%. Elisir nella presentazione 290.000, 5,62% e nel programma 436.000, 7,21%. Dopo il TG Quante Storie 720.000, 5,97%. Passato e presente 625.000, 4,45%.

ha ottenuto 175.000 telespettatori, share 2,86%. Dopo il Tg 191.000, 1,77%. 636.000, 4,63%. Su La7 Omnibus ha registrato 169.000 telespettatori, share 3,37%, nel segmento News 100.000, 2,59% e nel Dibattito 183.000, 3,44%. Coffee Break 163.000, 3,22%. L’aria che tira 285.000, 4,60%; L’aria che tira – Oggi 382.000, 3,57%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il paradiso delle signore ha registrato 1.441.000, 10,59%. Speciale Elezioni Amministrative 2021 ha registrato 1.136.000, 10%.

ha registrato 782.000 telespettatori, share 5,94%. 585.000, 5,34%. 403.000, 3,17%. Su Rai 3 TG3 Speciale Elezioni Amministrative 2021 736.000, 6,59%. Aspettando Geo 612.000, 5,20%. Geo ha registrato 720.000 telespettatori, share 5,86%. TgR Elezioni Comunali 977.000, 7,31%.

ha registrato 376.000 telespettatori, 2,98% di share. Su La7 Speciale Tg – La7 – Amministrative 2021 ha registrato 816.000 telespettatori, share 6,39%.

Seconda serata

Su Rai 1 S’è fatta notte ha registrato 309.000 telespettatori, share 4,68%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.426.000, 24,09%; ore 20:00 5.255.000, 23,30%.

351.000, 4,16%; .000, %. Tg La7 ore 13:30 396.000, 2,82%; ore 20:00 1.573.000, 6,87%.

