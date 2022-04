Gli ascolti tv del lunedì, tra film, serie e reality. A tenere la testa dei programmi più seguiti è il ritorno di Nero a metà con la prima puntata della nuova stagione che tocca il 21% di share. L’Isola dei Famosi, finora al lunedì sempre sopra i 3 milioni d’ascolto, inizia ad affaticare e cala fino a 2.694.000 telespettatori. C’era attesa per un ritorno, quello di Report su Rai 3, Sigfrido Ranucci ha superato i 2 milioni d’ascolto nella parte centrale della prima puntata. L’altro evento – discusso da giorni – è l’approdo della serie Servant of the people su La7 interpretato dall’attuale Presidente Ucraino Zelensky. La rete di Urbano Cairo raggiunge 821.000 telespettatori

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie tv Nero a metà 3 , prima puntata, ha registrato un netto di 4.611.000 telespettatori, share 21.01%.

Su Rai 2 La serie Delitti in Paradiso ha registrato 832.000 telespettatori, share 3.8%.

Su Rai 3 Report , prima puntata, ha registrato nella presentazione 1.504.000, 5.99% e nel programma 2.166.000 telespettatori, share 9.50%.

Su Canale 5 L'Isola dei Famosi ha registrato un netto di 2.694.000 telespettatori, share 17.78%.

Su Italia 1 Il film Red ha registrato un netto di 1.192.000 telespettatori, share 5.34%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 970.000 telespettatori, share 5.60%.

Su La7 La serie Servant of the People ha registrato 821.000 telespettatori, share 3.42%.

Su Tv8 Il film Tutti per 1 – 1 per tutti è stato visto da 348.000 telespettatori, share 1.6%.

Su Nove Il film Ender's Game ha registrato 201.000 telespettatori, share 0.9%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.065.000 telespettatori, share 20.42%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.099.000 telespettatori, share 4.38%.

Su Rai 3 Blob 991.000, 4.62%. Che succ3de? 1.212.000, 5.22%. Un posto al sole 1.706.000, 6.88%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.898.000 telespettatori, share 15.69%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.506.000 telespettatori, share 6.17%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.122.000 telespettatori, share 4.70% e 1.045.000, 4.17%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.944.000 telespettatori, share 7.84%.

Su Tv8 Guess my age ha registrato 364.000 telespettatori, share 1.5%.

Su Nove Deal with It ha registrato 392.000 telespettatori, share 1.6%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.207.000 telespettatori, share 21.16% e nel game un netto di 4.827.000, 25.87%.

Su Rai 1 L'Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.207.000 telespettatori, share 21.16% e nel game un netto di 4.827.000, 25.87%.
Su Rai 2 -The Good Doctor ha registrato un netto di 678.000 telespettatori, share 3.16%.

Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.313.000 telespettatori, share 15.90% e nel game un netto di 3.592.000, 19.75%.

Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 667.000 telespettatori, share 3.25%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 879.000 telespettatori, share 4%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione Straordinaria 876.000, 15.45%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.011.000 telespettatori, share 18.21%. Storie italiane nella prima parte 958.000, 17.89% e nella seconda 980.000, 15.21%. È sempre Mezzogiorno 1.780.000, 15.80%.

Su Rai 1 Tg1 – Edizione Straordinaria 876.000, 15.45%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.011.000 telespettatori, share 18.21%. Storie italiane nella prima parte 958.000, 17.89% e nella seconda 980.000, 15.21%. È sempre Mezzogiorno 1.780.000, 15.80%.
Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 674.000 telespettatori, share 9.75% e nella seconda 1.043.000, 9.88%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato nel programma 419.000, 7.13% e nel segmento Extra 279.000, 5.23%. Elisir nella presentazione 207.000, 3.77% e nel programma 343.000, 5.30%. Dopo il TG Quante Storie 740.000, 5.70%. Passato e presente 617.000, 4.30%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.086.000, 18.84% e nella seconda 963.000, 18.11%. Forum ha registrato 1.615.000 telespettatori, share 19.05%.

Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 191.000 telespettatori, share 3.37% e 318.000, 4.05%

Su Rete 4 Carabinieri 3 ha ottenuto 129.000 telespettatori, share 2.06%. Dopo il Tg Il Segreto 153.000, 1.36%. La signora in giallo 753.000, 5.39%.

Su La7 Omnibus ha registrato 204.000 telespettatori, share 3.68%, nel segmento News 98.000, 2.41% e nel Dibattito 225.000, 3.81%. Coffee Break 214.000, 3.99%. L'aria che tira 345.000, 5.24%; L'aria che tira – Oggi 500.000, 4.36%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.763.000, 13.90%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.145.000, 19.79%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.628.000, 15.23% e nel programma 2.052.000, 17.08%.

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.763.000, 13.90%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.145.000, 19.79%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.628.000, 15.23% e nel programma 2.052.000, 17.08%.
Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 747.000 telespettatori, share 5.60%. Detto Fatto 495.000, 4.54%.

Su Rai 3 Speciale Tg3 403.000, 3.73%. Aspettando Geo 748.000, 6.94%. Geo ha registrato 1.254.000 telespettatori, share 10.02%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.378.000 telespettatori, share 16.66%. Una Vita 2.374.000, 17.38%. Uomini e donne 2.955.000, 24.46% e nel Finale 2.373.000, 21.61%. Amici di Maria De Filippi 2.069.000, 19.18%. Love is in the air 1.878.000, 17.67%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.762.000, 16.17% e nel programma 1.882.000, 15.74%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 557.000 telespettatori, 4%; 736.000, 5.43%; 526.000, 4.09%. Due uomini e mezzo un netto di 295.000, 2.54%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 858.000 telespettatori, 6.55% di share. Tg4 – Diario di guerra 433.000, 3.96%. Il film Delitto a Cognac un netto di 327.000, 2.77%.

Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 459.000 telespettatori, share 3.38% e nel programma 447.000, 3.87%; Tagadà Focus 414.000, 3.98%. Speciale TgLa7 597.000, 4.32%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Via delle Storie ha registrato 1.036.000 telespettatori, share 9.98%.

Su Rai 1 Via delle Storie ha registrato 1.036.000 telespettatori, share 9.98%.
Su Rai 2 Re-Start ha registrato 296.000 telespettatori, share 3.03%.

Su Rai 3 Fame d'amore 794.000, 5.58%. Tg3 LineaNotte ha registrato un netto di 479.000 telespettatori, share 6.04%

Su Italia 1 Tiki Taka – La repubblica del Pallone ha registrato 379.000 telespettatori, share 6.23%.

Su Rete 4 Motive ha registrato 150.000 telespettatori, share 3.29%

TG

Tg1 ore 13:30 3.452.000, 23.94%; ore 20:00 5.430.000, 24.65%.

Tg1 ore 13:30 3.452.000, 23.94%; ore 20:00 5.430.000, 24.65%.
Tg2 ore 13:00 1.990.000, 14.68%; ore 20:30 1.400.000, 5.80%.

Tg3 ore 14:30 1.491.000, 11.01%; ore 19:00 1.808.000, 10.56%.

Tg5 ore 13:00 2.806.000, 20.50%; ore 20:00 4.425.000, 19.76%.

Studio Aperto ore 12:25 1.205.000, 10.66%; ore 18:30 640.000, 4.63%.

Tg4 ore 12.00 289.000, 3.33%; ore 18:55 631.000, 3.58%.

Tg La7 ore 13:30 684.000, 4.80%; ore 20:00 1.371.000, 6.12%.

