Gli ascolti tv del lunedì pre-Sanremo, con alcuni ‘residui’ degli speciali per l’Elezione del Presidente della Repubblica e un palinsesto che guarda già al Festival. La serata è stata vinta dalla fiction di Rai 1, Non mi lasciare, che chiude con 4,3 milioni di telespettatori; tiene il Grande Fratello Vip 6 che registra 3,6 milioni di telespettatori. Report chiude questa parte di stagione con un ottimo dato, 2,1 milioni di telespettatori, seguito da Quarta Repubblica che però supera appena il milione. Sfiora il milione di telespettatori la serie Delitti in Paradiso su Rai 2, mentre Propaganda Live, eccezionalmente al lunedì per l’elezione del presidente della Repubblica, conferma i suoi aficionados e supera Freedom – Oltre il Confine.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie tv Non mi lasciare ha registrato un netto di 4.265.000 telespettatori, share 18,88%.

ha registrato un netto di 4.265.000 telespettatori, share 18,88%. Su Rai 2 La serie Delitti in Paradiso ha registrato 986.000 telespettatori, share 3,92%.

ha registrato 986.000 telespettatori, share 3,92%. Su Rai 3 Report ha registrato nella presentazione 1.261.000, 4,89% e nel programma 2.105.000 telespettatori, share 9,03%.

ha registrato nella presentazione 1.261.000, 4,89% e nel programma 2.105.000 telespettatori, share 9,03%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato 3.581.000 telespettatori, share 22,95%.

ha registrato 3.581.000 telespettatori, share 22,95%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha registrato nella presentazione 790.000 telespettatori, share 3,07% e nel programma 782.000, 4,02%.

ha registrato nella presentazione 790.000 telespettatori, share 3,07% e nel programma 782.000, 4,02%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 1.002.000 telespettatori, share 5,56%.

ha registrato 1.002.000 telespettatori, share 5,56%. Su La7 Propaganda Live – Speciale Quirinale ha registrato 832.000 telespettatori, share 4,88%.

ha registrato 832.000 telespettatori, share 4,88%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel è stato visto da 306.000 telespettatori, share 1,3%.

è stato visto da 306.000 telespettatori, share 1,3%. Su Nove Il film Air Force One ha registrato 481.000 telespettatori, share 2,3%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.507.000 telespettatori, share 21,32%.

ha registrato 5.507.000 telespettatori, share 21,32%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 922.000 telespettatori, share 3,57%.

ha registrato 922.000 telespettatori, share 3,57%. Su Rai 3 Blob 1.430.000, 6,20%. Che succ3de? 1.251.000, 5,11%. Un posto al sole 1.729.000, 6,77%.

1.430.000, 6,20%. 1.251.000, 5,11%. 1.729.000, 6,77%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.528.000 telespettatori, share 17,56%.

ha registrato 4.528.000 telespettatori, share 17,56%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.395.000 telespettatori, share 5,46%.

ha registrato 1.395.000 telespettatori, share 5,46%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.196.000 telespettatori, share 4,77% e 1.079.000, 4,17%.

ha registrato 1.196.000 telespettatori, share 4,77% e 1.079.000, 4,17%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 2.145.000 telespettatori, share 8,34%.

ha registrato 2.145.000 telespettatori, share 8,34%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 347.000 telespettatori, share 1,4%.

ha registrato 347.000 telespettatori, share 1,4%. Su Nove Deal With It ha registrato 364.000 telespettatori, share 1,4%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.619.000 telespettatori, share 19,61% e nel game un netto di 4.939.000, 23,43%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.619.000 telespettatori, share 19,61% e nel game un netto di 4.939.000, 23,43%. Su Rai 2 9-1-1 ha registrato un netto di 974.000 telespettatori, share 4,21%.

ha registrato un netto di 974.000 telespettatori, share 4,21%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.835.000 telespettatori, share 16,11% e nel game un netto di 4.090.000, 19,77%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.835.000 telespettatori, share 16,11% e nel game un netto di 4.090.000, 19,77%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 586.000 telespettatori, share 2,57%.

ha registrato 586.000 telespettatori, share 2,57%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 839.000 telespettatori, share 3,56%.

ha registrato 839.000 telespettatori, share 3,56%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 185.000 telespettatori, share 1,11% e 218.000, 1,07%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Speciale Sanremo ha totalizzato un netto di 1.059.000 telespettatori, share 18,18%. Storie italiane nella prima parte 1.054.000, 17,87% e nella seconda 1.153.000, 15,71%. È sempre Mezzogiorno 1.888.000, 15,36%.

ha totalizzato un netto di 1.059.000 telespettatori, share 18,18%. nella prima parte 1.054.000, 17,87% e nella seconda 1.153.000, 15,71%. 1.888.000, 15,36%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %.

ha registrato nella prima parte .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su Rai 3 Agorà ha registrato nel programma 469.000, 7,97% e nel segmento Extra 330.000, 5,68%. Elisir nella presentazione 303.000, 4,85% e nel programma 383.000, 5,21%. Dopo il TG Quante Storie 946.000, 6,77%. Passato e presente 722.000, 4,68%.

ha registrato nel programma 469.000, 7,97% e nel segmento Extra 330.000, 5,68%. nella presentazione 303.000, 4,85% e nel programma 383.000, 5,21%. Dopo il TG 946.000, 6,77%. 722.000, 4,68%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.096.000, 18,43% e nella seconda 1.069.000, 18,45%. Forum ha registrato 1.667.000 telespettatori, share 17,83%.

nella prima parte 1.096.000, 18,43% e nella seconda 1.069.000, 18,45%. ha registrato 1.667.000 telespettatori, share 17,83%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 306.000 telespettatori, share 3,51%.

ha registrato 306.000 telespettatori, share 3,51%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 139.000 telespettatori, share 1,98%. Dopo il Tg Il Segreto 179.000, 1,47%. La signora in giallo 676.000, 4,47%.

ha ottenuto 139.000 telespettatori, share 1,98%. Dopo il Tg 179.000, 1,47%. 676.000, 4,47%. Su La7 Omnibus ha registrato 209.000 telespettatori, share 3,88%, nel segmento News 108.000, 2,85% e nel Dibattito 237.000, 4,03%. Coffee Break 288.000, 4,89%. L’aria che tira 434.000, 5,86%; L’aria che tira – Oggi 574.000, 4,63%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 2.058.000, 14,48%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.295.000, 18,35%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.994.000, 15,41% e nel programma 2.448.000, 16,63%.

2.058.000, 14,48%. ha registrato 2.295.000, 18,35%. ha registrato nella presentazione 1.994.000, 15,41% e nel programma 2.448.000, 16,63%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 608.000 telespettatori, share 4,09%. Detto Fatto 522.000, 4,11%.

ha registrato 608.000 telespettatori, share 4,09%. 522.000, 4,11%. Su Rai 3 Aspettando Geo 1.004.000, 7,97%. Geo ha registrato 1.860.000 telespettatori, share 12,56%.

1.004.000, 7,97%. ha registrato 1.860.000 telespettatori, share 12,56%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.686.000 telespettatori, share 17,20%. Una Vita 2.664.000, 17,48%. Uomini e donne 3.088.000, 22,77% e nel Finale 2.708.000, 21,53%. Amici di Maria De Filippi 2.416.000, 19,37%. GF Vip 2.378.000, 18,97%. Love is in the air 2.046.000, 15,89%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.951.000, 14,81% e nel programma 2.338.000, 15,80%.

ha registrato 2.686.000 telespettatori, share 17,20%. 2.664.000, 17,48%. 3.088.000, 22,77% e nel Finale 2.708.000, 21,53%. 2.416.000, 19,37%. 2.378.000, 18,97%. 2.046.000, 15,89%. nella presentazione 1.951.000, 14,81% e nel programma 2.338.000, 15,80%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 611.000 telespettatori, 3,89%. Modern Family un netto di 278.000, 2,18%. Due uomini e mezzo un netto di 330.000, 2,34%.

ha registrato 611.000 telespettatori, 3,89%. un netto di 278.000, 2,18%. un netto di 330.000, 2,34%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 932.000 telespettatori, 6,36% di share. Colombo 447.000, 3,12%.

ha registrato un netto di 932.000 telespettatori, 6,36% di share. 447.000, 3,12%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 361.000 telespettatori, share 2,36% e nel programma 429.000, 3,23%; Tagadoc 191.000, 1,44%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Via delle Storie ha registrato un netto di 966.000 telespettatori, share 8,42%.

ha registrato un netto di 966.000 telespettatori, share 8,42%. Su Rai 2 Delitti in Paradiso ha registrato 859.000 telespettatori, share 4,28%.

ha registrato 859.000 telespettatori, share 4,28%. Su Rai 3 La versione di Fiorella 852.000, 5,75%. Tg3 LineaNotte ha registrato 509.000 telespettatori, share 5,71%.

852.000, 5,75%. ha registrato 509.000 telespettatori, share 5,71%. Su Italia 1 Cose di questo mondo ha registrato 360.000 telespettatori, share 4,63%.

ha registrato 360.000 telespettatori, share 4,63%. Su Rete 4 Motive ha registrato 192.000 telespettatori, share 3,45%

TG

Tg1 ore 13:30 3.584.000, 23,15%; ore 20:00 5.772.000, 24,17%.

3.584.000, 23,15%; 5.772.000, 24,17%. Tg2 ore 13:00 1.993.000, 13,51%; ore 20:30 1.993.000, 6,04%.

1.993.000, 13,51%; 1.993.000, 6,04%. Tg3 ore 14:30 1.746.000, 11,72%; ore 19:00 2.578.000, 12,94%.

1.746.000, 11,72%; 2.578.000, 12,94%. Tg5 ore 13:00 3.161.000, 21,29%; ore 20:00 4.685.000, 19,45%.

3.161.000, 21,29%; 4.685.000, 19,45%. Studio Aperto ore 12:25 1.290.000, 10,59%; ore 18:30 709.000, 4,20%.

1.290.000, 10,59%; 709.000, 4,20%. Tg4 ore 12.00 275.000, 2,88%; ore 18:55 669.000, 3,33%.

275.000, 2,88%; 669.000, 3,33%. Tg La7 ore 13:30 684.000, 4,38%; ore 20:00 1.523.000, 6,32%.

Dati AUDITEL™